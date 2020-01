Focus sul prossimo avversario: il Potenza

Domenica 19 gennaio si torna in campo per la ventiduesima giornata (terza di ritorno) del Girone C della Serie C. Il Catania di mister Cristiano Lucarelli ospiterà il Potenza. Si giocherà allo stadio "Angelo Massimino" con calcio d’inizio alle ore 15. Nella gara d’andata i potentini si imposero per 2-0, in virtù delle reti di Giosa e Isgrò. Fu la prima sconfitta in campionato per la squadra dell’allora tecnico Camplone.I lucani, dopo 20 giornate, sono quarti in classifica con 39 punti, 1 in meno di Bari e Ternana e a 10 lunghezze dalla capolista Reggina. I successi sono 12 (uno in più del Bari), 3 i pareggi, 5 le sconfitte. Delle prime 4 quella rossoblù è la compagine che ha subito il maggior numero di k.o.In trasferta hanno ottenuto 16 punti e sono quarti nella speciale classifica. A farne le spese sono state: Bisceglie (0-3), Rende (0-1), Catanzaro (0-2), Avellino (0-2) e Virtus Francavilla (3-4). Uno solo il pari esterno, col Rieti (1-1) alla quinta giornata; sconfitte con Ternana (1-0), Monopoli (3-0) e Bari (2-1).Al "Viviani" sono stati battuti: Casertana (1-0), Catania (2-0), Viterbese (3-0), Teramo (1-0), Vibonese (1-0), Picerno (1-0) e Paganese (1-0). Due i pareggi interni, entrambi a reti bianche, con Sicula Leonzio e Cavese; altrettanti i k.o., con Reggina (0-3) e Ternana (0-1, nel match dell’ultimo turno, alla ripresa del campionato).I leoni rampanti hanno battuto le difese avversarie per 24 volte. I gol subiti sono 14 (come quelli del Bari), meglio ha fatto solo la Reggina (13). Fuori casa le reti segnate sono 14, 10 quelle subite.I marcatori: Murano (6), Ferri Marini (3), Émerson, Franҫa, Giosa, Isgrò, Ricci, Viteritti (2), Arcidiacono, Longo e Vuletich (1).In panchina a inizio stagione è stato confermato il tecnico siciliano Giuseppe Raffaele, che l’anno scorso aveva preso in mano la squadra dopo appena cinque giornate. Con lui la compagine della Basilicata ha ottenuto degli ottimi risultati, in considerazione del fatto che il Potenza era una matricola appena promossa dalla Serie D.Tra i pali il mister di Barcellona Pozzo di Gotto può contare su Raffaele Ioime, ex rossazzurro.Per il reparto difensivo la scorsa estate, dalla Vibonese, è arrivato il palermitano Luigi Silvestri, classe 93’, cresciuto nel settore giovanile rosanero. In Sicilia ha indossato anche la maglia giallorossa del Messina (dal 2013 al 2015). Fin qui ha disputato 14 gare; Antonio Giosa, potentino classe 1983, in gol al "Massimino" nella partita del 3 marzo 2019, in occasione dell’esordio di Novellino sulla panchina dell’Elefante, e nella gara di andata, vanta 19 presenze; il brasiliano Émerson, che in passato ha giocato nella massima serie con la maglia del Livorno, nella scorsa stagione ha collezionato, in totale (tra campionato, coppa Italia e play off), 44 presenze, condite da sei reti. In quella attuale ha realizzato due segnature in 19 incontri disputati.Tra i centrocampisti nell’organico dei 'leoni' figurano: il capitano Francesco Dettori, trentasei anni, sassarese, è alla seconda stagione con la maglia del Potenza. Sin qui è sceso sempre in campo; Manuel Ricci, 29 anni, può giocare sia sulla mediana che nel tridente d’attacco; arrivato nel gennaio del 2019 dal Matera, nello scorso torneo ha totalizzato 14 presenze e 4 reti con la casacca rossoblù. Nell’attuale è a quota 2 centri in 18 gare; il brasiliano Alvaro Iuliano, 28 anni, arrivato dal Catanzaro a inizio stagione. Con la squadra di Auteri è sceso in campo ben 34 volte nel campionato precedente (comprese anche le presenze in coppa e nei play off), 3 i gol realizzati. Nel torneo in corso è sceso in campo 16 volte.Per l’attacco menzioniamo: il brasiliano Carlos França, fresco quarantenne (compiuti il primo gennaio), nel torneo precedente ha messo a segno 11 reti in 29 gare. Contro il Catania è andato in gol nelle due gare giocate al "Viviani" nella scorsa stagione, quella di andata alla decima di campionato, e nei play off, anche in quell’occasione si trattava della gara d’andata. Nell’attuale stagione 6 presenze e 2 reti (una gara e un gol in coppa Italia, proprio contro i rossazzurri, il 27 novembre 2019, gara vinta dagli ospiti per 2-1); chiudiamo con il classe 1990 Jacopo Murano. Giunto in rossoblù a febbraio 2019 da svincolato, è il miglior realizzatore dei lucani, con 6 gol all’attivo.3-4-3Ioime;Silvestri (Sales), Giosa, Émerson;Viteritti, Dettori (Ricci), Iuliano (Coppola), Coccia (Sepe);Isgrò (Ricci), Murano (França), Ferri Marini (Longo).