Focus sul prossimo avversario: il Palermo

Dopo sette anni (8 dall’ultima sfida al "Barbera") torna il derby di Sicilia tra Catania e Palermo. La gara si disputerà, in posticipo, lunedì 9 novembre in casa dei rosanero, con calcio d’inizio alle 21 (diretta tv: RaiSport). Sarà valida per la nona giornata di andata del girone C del campionato di Serie C.Le "aquile" hanno sin qui giocato solo 5 incontri, totalizzando appena 2 punti, in occasione delle partite contro Ternana (0-0) e Catanzaro (1-1), entrambe in trasferta. Al "Ceravolo", nell’ultimo incontro disputato, la rete è giunta grazie ad un’autorete di Evacuo a due minuti dal 90’. Per gli ospiti sono arrivate due espulsioni, quelle di Broh (doppia ammonizione) e Crivello (diretta): entrambi salteranno il derby.I k.o. sono stati subiti con Teramo (2-0) e Bisceglie (2-1, gol di Luperini) fuori casa e con l’Avellino (0-2) tra le mura amiche.Sulla panchina del Palermo siede il tecnico, tornato a guidare una squadra siciliana dopo l’esperienza di Trapani, conclusasi 5 anni fa e cominciata nel 2009. L’allenatore gelese ha sin qui alternato i moduli di gioco 4-2-3-1 e 3-5-2.In porta c’è, classe '89, cresciuto calcisticamente nell’Empoli.In difesa figurano, tra gli altri, il centrale, classe 1994, prelevato l’anno scorso dal Brescia e l’esterno, cresciuto nel settore giovanile della Juventus, con un passato anche nel Gela.A centrocampo mister Boscaglia può puntare sui muscoli e la velocità dell’ex Catania, ghanese classe '96, lo scorso anno al Trapani, e di, di proprietà del Sassuolo.In avanti il Palermo si affida al sempreverde, 38 anni "e non sentirli", all’ex Catanzaroe al palermitano, alla ricerca del suo primo gol in rosanero.4-2-3-1Pelagotti;Almici (Accardi); Lancini (Peretti), Somma (Marconi), Crivello (Corrado);Odjer (Palazzi), Broh (Luperini);Valente (Santana), Floriano , Kanoute;Saraniti (Rauti, Lucca).