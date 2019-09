Focus sul prossimo avversario: il Monopoli

L’avversario del Catania alla quinta giornata di campionato sarà il Monopoli di mister Beppe Scienza. La gara è in programma domenica 22 settembre, con calcio d’inizio alle 15, allo stadio "Vito Simone Veneziani".I biancoverdi dopo quattro gare di campionato hanno sei punti in classifica, due sono state le vittorie, altrettante le sconfitte. Curiosi i risultati: un 1-0, successo casalingo alla prima giornata contro la Vibonese, grazie al gol di Fella a dieci minuti dal 90’; un 2-0, la prima sconfitta in questo torneo alla seconda giornata in casa della Paganese; uno 0-1, il primo k.o. al "Vito Simone Veneziani", contro il Catanzaro; e uno 0-2, in occasione del primo successo esterno, domenica scorsa, in casa della Ternana, che fino ad allora era prima in classifica e l’unica squadra a punteggio pieno nel girone C: i gol pugliesi portano le firme di Fella e Jefferson.In panchina, alla guida del gabbiano, c’è Beppe Scienza, che si appresta a disputare il terzo campionato da allenatore del Monopoli. Nella stagione 2017/2018 subentrò a Massimiliano Tangorra alla 21ª giornata, conquistando il sesto posto in classifica. Confermato come tecnico, nello scorso campionato la sua squadra si è piazzata all’ottavo posto. Per la stagione in corso la società pugliese aveva deciso di cambiare puntando su Giorgio Roselli, che ha allenato anche Cosenza, Triestina e Sambenedettese, ma dopo una vittoria e una sconfitta è stato deciso di richiamare l’ex centrocampista rossazzurro.A difendere i pali dei biancoverdi è il ventunenne Vittorio Antonino, arrivato dal Taranto. Suo collega di reparto è il classe '92 Pietro Menegatti, che nel 2018 arrivò a Monopoli da svincolato.Il capitano della squadra è il difensore centrale Ciro De Franco. Trent’anni, napoletano, è alla sua seconda stagione in Puglia. Nella sua carriera ha anche indossato le maglie di Catanzaro, Nocerina e Matera. In questa stagione ha messo a segno anche una rete, nella gara di coppa Italia maggiore con il Ponsacco. Altro centrale è il pugliese, classe 1993, Michele Ferrara. È al suo quinto campionato con il Monopoli, nello scorso ha collezionato 27 presenze, per un totale di 1.943 minuti giocati.A centrocampo, esterno a sinistra, si posiziona Daniele Donnarumma, al terzo anno in biancoverde. Nelle precedenti due stagioni ha totalizzato 97 presenze e una rete (nello scorso torneo in occasione della gara del "Veneziani" con il Siracusa). Il centrocampista napoletano ha anche indossato le maglie di Napoli, Carpi e ACR Messina. Sulla mediana c’è Giuseppe Carriero, in prestito dal Parma. Lo scorso gennaio il ventiduenne lombardo arrivò a Catania sempre in prestito dai ducali, giocò 16 partite, tra campionato, coppa Italia di Serie C e play off, e mise a segno una rete, il 10 febbraio, nel 3-0 alla Casertana. Quattro le presenze nell’attuale campionato, tre da titolare. L’ultimo giorno di mercato, dal Potenza, è arrivato il centrale di centrocampo Marco Piccinni, ex anche di Bari e Piacenza.Con due reti, attualmente il miglior realizzatore del gabbiano è l’ex aretuseo (al Siracusa nella stagione 2016/2017) Giuseppe Fella. Ventisei anni, di Salerno, proviene dalla Cavese, con la quale nella scorsa stagione ha giocato 33 incontri e segnato 11 gol. L’ultimo giorno di mercato ha portato anche il brasiliano Jefferson, a segno domenica scorsa a Terni, che in Italia, tra le tante, ha giocato con Fiorentina, Latina, Livorno e Viterbese. Altro attaccante esperto in forza alla formazione monopolitana è Ettore Mendicino, classe 1990. Lo scorso torneo, tra campionato e coppa, ha realizzato 5 reti in 27 gare disputate.Nelle partite contro Catanzaro e Ternana, con il ritorno di Scienza, il Monopoli è tornato a schierarsi con il 3-5-2, modulo che si è visto in campo anche nelle due stagioni passate, anche con mister Tangorra. Roselli invece, nelle tre gare di coppa e nelle prime due di campionato, ha giocato con la difesa a tre, il centrocampo a quattro e il trequartista dietro le due punte.Sono diverse le soluzioni per il tecnico di Domodossola in tutti i reparti, in quello avanzato in sei si giocano due maglie da titolare: Fella, Cuppone, Moreo, Jefferson, Mendicino e Salvemini.3-5-2Antonino;Maestrelli (Rota), De Franco, Ferrara (Mercadante);Tazzer (Rota), Carriero, Giorno (Hadžiosmanović), Piccinni (Triarico), Donnarumma (Mercadante);Fella (Cuppone, Moreo), Jefferson (Mendicino, Salvemini);