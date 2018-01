Fidelis Andria-Catania 3-4: Gli ultimi gol in rossazzurro di Nicola D'Ottavio

L’aria dei mondiali italiani è già forte. Tra poco più di un mese, a Milano, i campioni uscenti dell’Argentina di Diego Armando Maradona (fresco di secondo scudetto con il Napoli) sono atetsi dal Camerun del portiere Thomas N’Kono e dell’attaccante Roger Milla. Lo stivale italico è in fibrillazione per l’evento planetario, per quelle “notti magiche” che mancano dal 1934, anno della prima rassegna iridata disputata in Italia. Dalla Lombardia alla Sicilia, dal Piemonte alla Puglia l’attesa è spasmodica. C’è tanta curiosità nel vedere all’opera i grandi del calcio mondiale all’interno delle ‘cattedrali’ di casa nostra, alcune delle quali costruite di sana pianta. Una di queste è il nuovissimo “San Nicola” di Bari, che prende il posto dello storico “Stadio della Vittoria”. A soli 57 kilometri di distanza dall’avveniristicabarese, ben distante dagli sfarzi e dall’esaltazione pre-mondiale, all’interno del vetusto- impianto progettato in epoca fascista, con una monumentale M che identificava Mussolini posta all’ingresso della tribuna centrale -, si gioca per ladel campionato diIn campo la Fidelis, rigenerata dalle cure di, attende il Catania del presidenteche dopo un avvio di stagione con Melo Russo è finito nelle mani dell’ex milanista. I rossazzurri, reduci dall’ennesimo campionato deludente, navigano a metà classifica, ben distanti dalle primissime posizioni in cui lottano Taranto, Salernitana, Casertana e le siciliane Palermo e Giarre. A difendere la porta degli etnei, anziché il titolare Mario Paradisi, c’è il diciannovenne, prodotto del settore giovanile catanese, impiegato in stagione già un paio di volte, una delle quali la domenica precedente nel vittorioso confronto casalingo contro la Ternana concluso sul 3-1. Dopo venti minuti di gioco, però, il portierino rossazzurro deve raccogliere il primo pallone dal sacco. La Fidelis è passata in vantaggio con il difensore Nicola Coppola. A ristabilire la parità, dopo appena sette minuti, ci pensa l’attuale allenatore del Monopoli, quelautentico leader della mediana catanese.Dopo il botta e risposta dei primi quarantacinque minuti di gioco, nella ripresa arrivano i fuochi d’artificio. Al 52’ l’Andria passa nuovamente in vantaggio con l’attaccante Luca Vinci. Il 2-1 dura poco, appena sette minuti, giusto il tempo che, esperto centravanti dall’innato fiuto del gol, si ricordi di esser un bomber di razza e di infilzare la sfera alle spalle di Imparato. Chi non impara la lezione è la retroguardia del Catania, impallinata per la terza volta al minuto 63’ dal centrocampista barese Pino Giusto. Il terzo vantaggio federiciano sembra quello definitivo. Sembra. Al minuto 76, però,trasforma il calcio di rigore che rimette nuovamente in carreggiata l’Elefante. Tutto finito? Giammai. Un improvviso slancio mondiale, di messicana memoria, fa sì che Nicola D’Ottavio si ‘travesta’ dae depositi a due minuti dalla fine il pallone della vittoria nella porta della Fidelis Germania! Per il bomber molisano, acquistato grosse aspettative dalla Casertana, si tratta delle ultime due reti del suo misero bottino con la maglia catanese, concluso con appena 10 reti in due stagioni. La Fidelis, a differenza dell'indomabile Catania, non riesce a reagire. Il triplice fischio del signor Gregori di Piacenza sancisce la, nonché prima ed unica affermazione dei rossazzurri allo stadio “Degli Ulivi”. Di seguito il tabellino del match: