Cosi di Catania (Calcio): L'Elefante nel gioco dell'oca

Buonasera, rieccoci qua.Oggi la popolazione catanese - me l’ha detto un mio cugino fidato - si divide in due fazioni opposte e contrastanti. Da una parte ci sta il raggruppamento A che è certo che la sconfitta aldel nove maggio duemilaeventuno per mano e per piedi dei calciatori del Foggia passerà alla storia come l’ultima gara giocata dalla valorosa matricola undicimilaesettecento. Di più: pensano costoro che le recenti notizie di stampa sui lavori di ristrutturazione dello stadio corrispondano al tentativo di colorare di rossazzurro l’umore nero di tanti concittadini tifosi. D’altra parte, però, ci sono gli inguaribili ottimisti appartenenti invece al raggruppamento B, che altri non sono quelli che danno credito alle notizie del giornale di oggi. Da un momento all’altro, aspettano tutti loro l’infiocchettata epifania d’una cordata d’imprenditori dotati di portafogli a fisarmonica e di facile firma in contratti d’acquisto di società di pallone con l’acqua alla gola.In questo clima attuale d’incertezza e di nervosismo all’ombra di mamma Etna, credo sia meglio dedicarsi a un viaggio nel tempo lungo un po’ meno di settantacinque anni tra lo Stivale bianco, rosso e verde. All’inizio del millenovecentoquarantasei ammonta a sei milioni il numero di biciclette circolanti tra le viuzze italiche. Martedì ventitré aprile, frattanto, la Piaggio brevetta un motociclo dal nome, simbolo della rinascita e della ricostruzione dalla guerra. Domenica due giugno si vota per il referendum istituzionale e per la Costituente e, a Catania, due abitanti su tre scelgono la monarchia. Quindici giorni dopo, ufficialmente proclamata la Repubblica, Re Umberto II abbandona Roma e raggiunge Cascais, in Portogallo. Giorno uno di luglio, a Roma, il signor Enrico De Nicola, uno che se la tira, nevrotico e irascibile, ma dall’eccezionale integrità morale viene eletto capo provvisorio dello Stato. Il ventiquattro di settembre millenvecentoquarantasei vede infine la luce nella nostra bella città una nuova società sportiva che ha per simbolo. La denominazione diricompatta un ambiente diviso e mette insieme - una volta per tutte - l’intero popolo dei tifosi.La prima partita ufficiale si gioca il tre di novembre alcontro quelli del Comunale Siracusa. Si tratta della gara d’esordio nella Coppa della Lega Interregionale Sud, l’equivalente dell’attuale Coppa Italia e, con la tripletta di Perrone, la doppietta di Scuderi e la rete di Beligni, gli etnei annichiliscono gli aretusei con un eloquente sei a uno.Catania, 3 novembre 1946, 1° turno eliminatorio-Coppa L.I.S.Catania: Scuderi I, Jacona, Mirabella, Bucolo, Barbiani, Fardella, Perrone, Castro, Beligni, Scuderi II, Musumeci.Comunale Siracusa: Di Paola, Caso, Bottaro, Bandiera, Notti, Genovese, Pria, Cancellieri II, Caruso, Lantieri, Borgia.Arbitro: Riolo di Palermo.Reti: 6’, 61’ e 81’ Perrone, 9’ Cancellieri II, 17’ e 30’ Scuderi II, 85’ Beligni.