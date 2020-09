Coppa Italia, Catania-S.N. Notaresco (1-0)

CATANIA-S.N. NOTARESCO 1-0Marcatori: BiondiCatania (3-5-2): Martinez; Noce, Calapai, Zanchi; Albertini, Welbeck, Izco, Rosaia, Bondi; Sarao, Pecorino.Panchina: Della Valle, Vicente, Panariello, Panebianco, Lo Duca, Arena, Distefano, Manneh, Curiale, Rossitto, Giuffrida, Dall'Oglio. All. RaffaeleS.N.Notaresco (4-3-3): Shiba; Gallo, Colombatti, Speranza, Lattarulo; Frulla, Blando, Bianciardi; Banegas, Dos Santos, Marchionni.Panchina: Demaljia, Ghiani, Di Saverio, Antonacci, Massarotti, Mancini, Cancelli, Sorrini, Simoncini, Di Stefano, Cesario. All. EpifaniARBITRO: Alberto Santoro di MessinaASSISTENTI: Alessandro Lo Cicero (Brescia) e Fabrizio Lombardo (Cinisello Balsamo)QUARTO UFFICIALE: Fabio PirrottaAMMONITI:ESPULSI:RECUPERO:Esordio ufficiale per il Catania di mister Raffaele, che affronta il San Nicolò Notaresco, formazione abruzzese che milita nel campionato di Serie D.Si gioca al "Massimino", calcio d’inizio alle 19.Gli ufficiali di gara fanno il loro ingresso in campo.In tribuna è presente Maurizio Pellegrino. Con lui gli indisponibili Silvestri e Pinto.avversari in campo per il riscaldamento.Sul terreno di gioco vi sono anche Martinez e Della Valle (classe 2003, titolare della 'Berretti' nella scorsa stagione), i due portieri a disposizione dell'Elefante.Pioggia intensa al "Massimino".Gli ospiti rientrano negli spogliatoi.Si riscaldano anche Claiton, Reginaldo e Gatto.Capitani e direttore di gara in campo per la ricognizioneIl pallone rimbalza nel vertice sinistro dell'area di rigore lato curva sud. Nessun rimbalzo al centro dell'area di rigore e in mezzo al campo.Santoro rientra negli spogliatoi.Un'ulteriore verifica delle condizioni del terreno di gioco è prevista tra 25 minuti.In corso il secondo sopralluogo arbitraleNessun rimbalzo del pallone nei pressi del cerchio di centrocampo e sulle linee laterali.L'arbitro discute con i capitani dopo aver fatto scivolare la sfera all'interno dell'area di rigore lato curva nord.il direttore di gara rientra nel tunnel che porta agli spogliatoi.Si attende la decisione sulla disputa match.Alle 20 è prevista la terza verifica della praticabilità del terreno di gioco.È in corso il terzo sopralluogo per la verifica delle condizioni del terreno di gioco del "Massimino".Palloni in campo per il riscaldamento. La gara avrà inizio alle 20.45.Rossazzurri in campo con il tradizionale completo a strisce verticali, ospiti in tenuta verde fosforescente. I padroni di casa avanzano da sinistra verso destra.Raffaele schiera i suoi uomini secondo il modulo 3-5-2. Davanti a Martinez i tre centrali sono Calapai, Noce e Zanchi; Albertini e Biondi giostrano sulle fasce, in mediana agiscono capitan Izco, Welbeck e Rosaia; tandem d’attacco composto da Sarao e Pecorino.La squadra di Epifani si schiera invece con il 4-3-3, che diventa 4-5-1 in fase difensiva.