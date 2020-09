Coppa Italia, Catania-S.N. Notaresco (1-1)

CATANIA-S.N. NOTARESCO 1-1Marcatori: Biondi al 26', Speranza al 55'Catania (3-5-2): Martinez; Noce, Calapai, Zanchi; Albertini, Welbeck, Izco (dal 62' Rossitto), Rosaia, Biondi (Vicente dal 76'); Sarao (dal 62' Manneh), Pecorino (dal 76' Curiale).Panchina: Della Valle, Vicente, Panariello, Panebianco, Lo Duca, Arena, Distefano, Manneh, Curiale, Rossitto, Giuffrida, Dall'Oglio. All. RaffaeleS.N.Notaresco (4-3-3): Shiba; Gallo, Colombatti, Speranza, Lattarulo; Frulla, Blando, Bianciardi; Banegas, Dos Santos, Marchionni (dal 76' Cancelli).Panchina: Demaljia, Ghiani, Di Saverio, Antonacci, Massarotti, Mancini, Cancelli, Sorrini, Simoncini, Di Stefano, Cesario. All. EpifaniARBITRO: Alberto Santoro di MessinaASSISTENTI: Alessandro Lo Cicero (Brescia) e Fabrizio Lombardo (Cinisello Balsamo)QUARTO UFFICIALE: Fabio PirrottaAMMONITI: Lattarulo al 50', Noce al 90'ESPULSI:RECUPERO: 0 pt; 5 st;Esordio ufficiale per il Catania di mister Raffaele, che affronta il San Nicolò Notaresco, formazione abruzzese che milita nel campionato di Serie D.Si gioca al "Massimino", calcio d’inizio alle 19.Gli ufficiali di gara fanno il loro ingresso in campo.In tribuna è presente Maurizio Pellegrino. Con lui gli indisponibili Silvestri e Pinto.avversari in campo per il riscaldamento.Sul terreno di gioco vi sono anche Martinez e Della Valle (classe 2003, titolare della 'Berretti' nella scorsa stagione), i due portieri a disposizione dell'Elefante.Pioggia intensa al "Massimino".Gli ospiti rientrano negli spogliatoi.Si riscaldano anche Claiton, Reginaldo e Gatto.Capitani e direttore di gara in campo per la ricognizioneIl pallone rimbalza nel vertice sinistro dell'area di rigore lato curva sud. Nessun rimbalzo al centro dell'area di rigore e in mezzo al campo.Santoro rientra negli spogliatoi.Un'ulteriore verifica delle condizioni del terreno di gioco è prevista tra 25 minuti.In corso il secondo sopralluogo arbitraleNessun rimbalzo del pallone nei pressi del cerchio di centrocampo e sulle linee laterali.L'arbitro discute con i capitani dopo aver fatto scivolare la sfera all'interno dell'area di rigore lato curva nord.il direttore di gara rientra nel tunnel che porta agli spogliatoi.Si attende la decisione sulla disputa match.Alle 20 è prevista la terza verifica della praticabilità del terreno di gioco.È in corso il terzo sopralluogo per la verifica delle condizioni del terreno di gioco del "Massimino".Palloni in campo per il riscaldamento. La gara avrà inizio alle 20.45.Rossazzurri in campo con il tradizionale completo a strisce verticali, ospiti in tenuta verde fosforescente. I padroni di casa avanzano da sinistra verso destra.Raffaele schiera i suoi uomini secondo il modulo 3-5-2. Davanti a Martinez i tre centrali sono Calapai, Noce e Zanchi; Albertini e Biondi giostrano sulle fasce, in mediana agiscono capitan Izco, Welbeck e Rosaia; tandem d’attacco composto da Sarao e Pecorino.La squadra di Epifani si schiera invece con il 4-3-3, che diventa 4-5-1 in fase difensiva.Doppia occasione per gli abruzzesi: al 20' con Blando, il quale calcia tra le braccia di Martinez, e al 23' con Banegas, che impegna severamente l'estremo difensore rossazzurro.Al 34' ci prova Sarao, l'ex Reggina calcia sopra la traversa.Quattro minuti più tardi ci riprova il numero 9 degli etnei, il suo colpo di testa termina fuori.Gli ospiti giocano con coraggio e provano a spingersi in avanti, provando a impensierire la retroguardia dei padroni di casa.Al 44' ci riprova Blando per il Notaresco, Martinez blocca la sfera senza problemi e fa ripartire il Catania.La prima frazione di gioco si conclude con gli uomini di Raffaele in vantaggio per 1-0 grazie alla bellissima rete di Kevin Biondi al 26'.Nelle primissime battute della ripresa il Catania prova a mettere al sicuro il risultato. Pecorino conclude di potenza ma Shiba respinge. Opportunità anche per Sarao, ma è ancora il numero 1 ospite a dire di no agli attaccanti etnei.Al 48’ Pecorino, pronto a concludere a rete d testa, viene anticipato di un soffio da un difensore abruzzese.Su capovolgimento di fronte il Notaresco sfiora il pari con un tiro di Dos Santos deviato in angolo.Al 50' primo giallo del match, ai danni di Lattarulo per un intervento falloso su Albertini.Raffaele prova a cambiare qualcosa: sostituisce Izco con Rossitto e Sarao con Manneh.Il neo entrato Rossitto si crea subito un occasione, concludendo in porta ma il suo tiro termina tra le braccia di Shiba.Ospiti ancora pericolosi al 72', con Banegas, la sua conclusione col mancino è deviata in angolo. Frulla batte il corner direttamente in porta, Martinez si supera. Il prosieguo dell'azione porta Banegas al tiro che si spegne sul fondo.Altro doppio cambio tra le fila del Catania: Vicente e Curiale rilevano rispettivamente Biondi e Pecorino.Per il Notaresco in campo Cancelli che sostituisce Marchionni.Gli abruzzesi credono nella vittoria: conclusione mancina del solito Banegas, ancora un corner per la compagine di mister Massimo Epifani.All'87' il gioco è fermo per consentire le cure a Colombatti, colpito al volto (dalla sfera) con un tiro dal limite.Il direttore di gara concede 5 minuti di recupero.Ammonito Noce per il Catania.Opportunità per Colombatti, palla sul fondo.Ci prova Rosaia al 94', ma il suo tentativo è senza fortuna.Triplice fischio del signor Santoro della sezione di Messina. Catania e Notaresco concludono i 90 minuti regolamentari in parità. Si va ai tempi supplementari.