Coppa Italia, Catania-Como (0-0): tabellino live

A meno di due mesi di distanza dall’ultima volta, era il 10 di giugno, si giocava la gara di ritorno delle semifinali play-off contro la Robur Siena, si riaccendono le luci dei riflettori dello stadio “Angelo Massimino”, pronti ad illuminare il debutto stagionale del Catania targato Andrea Sottil. Nel menù dell’ultima domenica di luglio c’è il match valido per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia maggiore. Avversario di turno ildi mister Banchini, tecnico arrivato in terra lariana da qualche giorno, formazione attualmente di Serie D ma speranzosa nel ripescaggio in D. I rossazzurri rientrano nel tabellone della manifestazione nazionale che mette in palio la coccarda tricolore a tre anni dall’ultima: sonora sconfitta per mano del Cesena (1-4) sempre nell’impianto di Piazza Spedini. Per l'occasione il tecnico Andrea Sottil, al debutto sulla panchina dell'Elefante, ha escluso dall'elenco dei convocati tutti i nuovi arrivi. Spazio, quindi, ai confermati della scorsa stagione, ai quei calciatori in odor di cessione e al modulo 4-2-3-1 con Biagianti e Bucolo in mediana e, soprattutto, Ciccio Lodi sulla linea dei trequartisti insieme a Barisic e Rossetti, con Curiale, capocannoniere dello scorso Girone C di Serie C, unico riferimento offensivo. La vincente del confronto di questa sera (gara secca) affronterà domenica prossima il Foggia in terra pugliese.: Pisseri; Aya, Blondett, Lovric, Marchese, Biagianti, Bucolo; Barisic, Lodi, Rossetti, Curiale. A disp.: Fabiani, Noce, Caccetta, Fornito, Di Grazia, Papaserio, Graziano, Pozzebon. All: Sottil: Gozzi; Anelli, Di Maio, De Santis; Di Jenno, Gentile, Cicconi, Buono, Di Tommaso; Gabrielloni, Gobbi.: A disp. D'Ippolito, Balconi, Fusi, Valsecchi. All: BanchiniMario Vigile di CosenzaGaetano Massara di Reggio Calabria e Fernando Cantafio di Lamezia TermeFrancesco Cosso di Reggio Calabria