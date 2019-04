Cavese-Catania, presentazione: Esame da trasferta

Il Catania, domenica 28 aprile, disputerà l’ultima trasferta del campionato. Al "Simonetta Lamberti" di Cava de' Tirreni, affronterà i padroni di casa della Cavese. Calcio d’inizio alle 15, arbitrerà il sig. Matteo Gualtieri della sezione di Asti, con il quale ci saranno gli assistenti Salama e Fontemurato. La gara è valida per la penultima giornata, la 37ª, del Girone C della Serie C. I padroni di casa sono noni in classifica a quota 46 punti, in zona play-off e a meno 3 dal Francavilla che occupa la sesta posizione; gli ospiti sono terzi con 63 punti, inseguiti dal Catanzaro (61) che ha una partita in meno. Primo e secondo posto ormai irraggiungibili per l’Elefante.I blufoncé sono allenati da Giacomo Modica, tecnico siciliano di Mazara del Vallo, che da calciatore ha vestito le maglie di Palermo, Licata, Messina, Acireale e Atletico Catania. Lottano per conquistare un posto nei play-off. Sono 11 le vittorie, 13 i pareggi e 10 le sconfitte. Sono reduci da due vittorie consecutive, entrambe in trasferta: a Viterbo, lo scorso 17 aprile, nel recupero dell’ottava giornata di andata con la Viterbese. Il risultato finale fu di 3-1 per gli ospiti, che segnarono con Favasuli (su rigore), Rosafio e Fella (con 10 centri è il miglior realizzatore dei campani); e a Monopoli, nell’ultimo turno, dove la vittoria di misura fu firmata da Rosafio (5 reti in campionato). In casa gli aquilotti hanno conquistato 6 successi (ai danni di Virtus Francavilla, Trapani, Matera, Bisceglie, Siracusa e Paganese) e 7 pari (con Rieti, Rende, Potenza, Monopoli, Viterbese, Sicula Leonzio e Vibonese); i k.o. interni sono 4: al "Lamberti" sono passate Juve Stabia, Reggina, Casertana e Catanzaro.Gli etnei sono reduci dal successo di misura sulla Sicula Leonzio, nella gara del turno pre-pasquale giocata sabato scorso al "Massimino". Match winner è stato "Ciccio" Lodi, che dal dischetto ha segnato il gol numero 45 in campionato per il Catania e il decimo personale (il sesto su calcio di rigore). Per la formazione rossazzurra è il settimo gol realizzato dagli 11 metri. Il numero 10 dell’Elefante è il miglior marcatore della sua squadra, a quota 8 reti c’è Marotta, che non segna da 6 gare. L’ultima gioia personale fu al "Ceravolo" di Catanzaro alla 30ª giornata, quando segnò il gol del momentaneo pareggio contro i giallorossi di Auteri, che poi furono sconfitti grazie al gol vittoria siglato da Di Piazza. Quello fu l’ultimo successo esterno per gli uomini di Novellino, che in trasferta hanno battuto anche Rende, Paganese, Matera e Rieti; pari con Casertana, Monopoli, Juve Stabia, Sicula Leonzio e Vibonese; sono 7 i k.o. lontano dal "Massimino": a Trapani, Viterbo, Reggio Calabria, Brindisi, Siracusa, Bisceglie e Potenza.Il 23 dicembre 2018, allo stadio "Massimino", si giocava la gara d’andata (18ª giornata) tra Catania e Cavese. I padroni di casa vinsero con un netto 5-0 che portava le firme di Manneh (doppietta per il giovane gambiano), Lodi, Marotta e Calapai.Domenica, nella sfida di ritorno, i metelliani, che non vincono in casa da poco più di un mese (l’ultimo successo fu il 4-0 sulla Paganese del 17 marzo), cercheranno la rivincita. L’Elefante, dal canto suo, ha da difendere il terzo posto dall’assalto del Catanzaro e da migliorare prestazioni e risultati in trasferta, in vista dei play-off, dove non sarà concesso sbagliare.