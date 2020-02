Cavese-Catania (0-0): live

CAVESE-CATANIA 0-0Marcatori:CAVESE (4-4-1-1): Bisogno; Nunziante, Matino, Marzorati, Ricchi; Spaltro, Matera, Lulli, Sainz-Maza; Germinale; Cesaretti. A disp.: Abibi, D'Andrea, Badan, Marzupio, Polito, Bulevardi, Castagna, Cernaz, Favasuli, Di Roberto, De Luca, Russotto. All: CampilongoCATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Biagianti, Salandria; Barisic, Curcio, Biondi; Mazzarani. A disp.: Martinez, Marchese, Esposito, Di Grazia, Vicente, Welbeck, Capanni, Manneh, Beleck. All: LucarelliARBITRO: Federico Longo di PaolaASSISTENTI: Mauro Dell’Olio di Molfetta e Pierluigi De Chirico di BarlettaAMMONITI: Marzorati al 17'ESPULSI:RECUPERO:INDISPONIBILI: Addessi, Kucich, Rocchi e De Rosa; Curiale, Dall'Oglio, Noce e SaporettiSQUALIFICATI: Di Molfetta e RizzoDIFFIDATI: Rizzo, Biagianti, Mbende, Biondi e MazzaraniSi gioca al 'Menti' di Castellammare di Stabia.Ospiti in maglia bianca, pantaloncini azzurri, calzettoni bianchi. Padroni di casa con la classica casacca blufoncé, pantaloncini bianchi, calzettoni blu.La squadra di Lucarelli attacca da sinistra verso destra. Mazzarani, oggi con la fascia di capitano, agisce da falso nueve, Barisic e Biondi sono gli esterni, con lo sloveno che si posiziona sulla corsia di destra. Per i campani in campo c’è l’ex Lulli, mentre l’altro ex, Russotto, siede in panchina.Al 7’ Curcio lancia Mazzarani, che dall’interno dell’area di rigore, da buona posizione, calcia alto.Sette minuti più tardi ci provano gli aquilotti con un tiro da fuori di Cesaretti che termina alto sopra la traversa.Al minuto numero 17 brutto fallo di Marzorati che atterra Mazzarani, il quale si era involato sulla fascia destra. Cartellino giallo per il numero 24 della Cavese. Dagli sviluppi del calcio di punizione, tirato da Pinto, Vincente conclude verso lo specchio della porta, ma il portiere dei cavensi blocca senza problemi.Al 21’ palo clamoroso di Biondi, bravo a saltare Bisogno in uscita, al limite dell’area di rigore, tiro rasoterra dell’esterno rossazzurro che colpisce il palo. Catania sfortunato, vicinissimo al vantaggio.