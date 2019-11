Catanzaro-Catania 3-0: Sesto k.o. esterno

Al "Nicola Ceravolo" di Catanzaro, alle ore 20.45 di domenica 17 Novembre 2019, andrà in scena il confronto fra le due maggiori delusioni di questa prima parte di stagione. In campo settima, il Catanzaro, contro decima, il Catania, con gli etnei un punto e una gara in meno rispetto ai giallorossi. I rossazzurri, reduci da tre risultati utili di fila (tutti in casa) sotto la gestione Lucarelli, giungono all'appuntamento calabrese con diverse defezioni e con l'obiettivo di interrompere la striscia negativa in campo avverso: 5 sconfitte nelle ultime 5 gare lontano dal "Massimino". Percorso simile per il Catanzaro, autore di 5 punti nelle ultime 4 gare tutte targate Gianluca Grassadonia. Calcio d'inizio alle ore 20.45Direzione di gara affidata al signor Matteo Gualtieri di Asti. Il fischietto astigiano, al secondo incrocio col Catania, sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio Severino di Campobasso e Marco Trinchieri di Milano. L'unico precedente fra Gualtieri e il Catania risale alla scorsa stagione: 2 a 2 a Cava de' Tirreni.CATANZARO-CATANIA 3-0Marcatori: Celiento al 56', Tascone al 60', Nicastro al 93'CATANZARO (3-5-2): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Pinna; Statella (dal 74' Urso), Tascone (Risolo dall'87'), Maita, Casoli, Favalli (dall'81' Nicoletti); Nicastro, Kanoute (dall'81' Fischnaller). A disp.: Adamonis, Signorini, Riggio, Figliomeni, Nicoletti, Quaranta, Urso, Risolo, Di Livio, Giannone, Fischnaller, All: GrassadoniaCATANIA (3-4-3): Furlan; Silvestri, Biagianti (dal 61' Barisic), Esposito; Biondi, Bucolo, Rizzo, Pinto (dal 51' Marchese); Di Molfetta (dal 46' Llama), Di Piazza, Mazzarani. A disp.: Martinez, Noce, Marchese, Lodi, Llama, Fornito, Barisic, Curiale, Catania, Distefano. All: LucarelliARBITRO: Matteo Gualtieri di AstiASSISTENTI: Antonio Severino di Campobasso e Marco Trinchieri di MilanoAMMONITI: Bucolo e Kanoute al 37', Celiento al 41', Maita al 72', Urso all'80'ESPULSI: Bucolo (doppia ammonizione) al 45'RECUPERO: 2' pt; 3 st.INDISPONIBILI: Calapai, Welbeck, Mbende, Sarno, Saporetti e RossettiSQUALIFICATI: Dall'OglioDIFFIDATI: -Ospiti in campo con la divisa bianca, padroni di casa in tenuta rossa, con richiami gialli. Lucarelli a sorpresa opta per il 3-4-3 (che in fase difensiva diventa 5-4-1) con Di Molfetta, Di Piazza e Mazzarani nel tridente offensivo.Si osserva un minuto di raccoglimento in onore dei tre vigili del fuoco rimasti uccisi a seguito di un’esplosione in provincia di Alessandria.All'8' errore del portiere Di Gennaro che mette in moto Di Piazza il quale non riesce a superare un difensore avversario che mette in angolo.Errore di Esposito, Tascone non ne approfitta crossando direttamente sul fondo.Al 12’ fallo in attacco dell’ex Nicastro su Biagianti, si riprende con un calcio di punizione nell’area di rigore catanese.Tre minuti dopo lancio in verticale per Kanoute controllato bene da Biagianti, palla troppo lunga per l’attaccante senegalese, rimessa dal fondo per i rossazzurri.Al minuto 17 Furlan compie una gran parata sul destro in diagonale di Kanoute. L’estremo difensore etneo si rifugia in angolo. Ancora Kanoute questa volta la sua conclusione finisce sull’esterno della rete.Al 22’ Favalli, dalla sinistra, fa partire un cross che però finisce direttamente fuori. Un minuto più tardi ancora Favalli dalla corsia mancina, Biagianti sfiora il pallone che di niente finisce fuori. Angolo per il Catanzaro, questa volta vicinissimo al vantaggio.Al minuto 26 uno schema da calcio d’angolo porta i padroni di casa alla conclusione con Pinna, che dalla distanza spedisce il pallone fuori.Vento e pioggia al "Ceravolo".La gara si infiamma con Bucolo che va a muso duro con alcuni avversari. Il direttore di gara ammonisce il numero 4 siciliano e Kanoute per il Catanzaro.Brutto fallo di Celiento su Di Molfetta, cartellino giallo per il numero 5 giallorosso.Al 45' il Catania rimane in dieci uomini. Fallo dubbio di Bucolo, che pare non toccare Maita, ma per l'arbitro è fallo con conseguente ammonizione per il centrocampista che, già ammonito, viene mandato anzitempo negli spogliatoi. Veementi le proteste di Bucolo.Dopo due minuti di recupero si chiude il primo tempo. Poche le occasioni da rete, due per i padroni di casa, nessuna per gli ospiti, a parte l'occasione per Di Piazza che in area si fa anticipare da un difensore avversario. Rossazzurri spesso schiacciati nella propria area di rigore. Con il vento e la pioggia si abbassano i ritmi. Sul finire della prima frazione gli etnei restano in dieci uomini.Lucarelli sostituisce Di Molfetta con Llama. Unico cambio a inizio ripresa, dove gli ospiti giocheranno in dieci per l'espulsione di Bucolo sul finire del primo tempo.Al secondo minuto Di Piazza si rende pericoloso nell’area di rigore calabrese: defilato sulla sinistra calcia in porta con potenza, col piede mancino, ma la sfera si spegne sul fondo. Prima occasione della ripresa di marca dell'Elefante.Al 50’ ci prova il Catanzaro con Favalli, tiro da dimenticare.Secondo cambio per gli etnei: Marchese rileva Pinto.Al 54’ botta di Maita da fuori area, la palla finisce alta sopra la traversa. Due minuti dopo cross dalla destra dello stesso Maita direttamente sul portiere.Per i rossazzurri Barisic ha preso il posto di Biagianti.Al 70’ Martinelli, di testa, sfiora la terza rete.Due minuti più tardi ci prova Casoli dalla distanza, la conclusione è deviata in angolo da Rizzo.Per i calabresi ammonito Maita, è il terzo giallo per la squadra di Grassadonia, che intanto manda in campo Urso per Statella.Al minuto 77 Celiento sfiora la doppietta con un colpo di testa che va fuori di pochissimo, ma il direttore di gara aveva fermato il gioco per offside.Altro giallo per la squadra di casa, questa volta sul taccuino del signor Gualtieri finisce il nuovo entrato Urso. Per i giallorossi Nicoletti e Fischnaller hanno preso il posto rispettivamente di Favalli e Kanoute.All'87' Risolo entra in campo al posto di Tascone, autore del raddoppio giallorosso. Il neo entrato prova subito a rendersi protagonista con un tiro da fuori area respinto con i pugni da Furlan.Al 90’ Barisic calcia dalla trequarti ma la palla finisce abbondantemente fuori.Angolo per gli ospiti. Tiro di Mazzarani bloccato senza problemi da Di Gennaro.Dopo tre minuti di recupero si chiude il match. Il Catania viene sconfitto con un rotondo 3-0. Gara condizionata dall’espulsione di Bucolo nel primo tempo. Per i rossazzurri è il sesto k.o. in trasferta.