Catanzaro-Catania (1-0): la sblocca D'Ursi al 2'

Nella gara valevole per la trentesima giornata del Girone C di Serie C il Catania rende visita al Catanzaro. Al “Nicola Ceravolo” sfida fra due squadre appaiate al terzo posto con 51 punti a testa. Gara importantissima, una sorta di spareggio, fra due formazioni reduci nel turno precedente da dei risultati poco soddisfacenti: pari casalingo (in rimonta) per gli etnei, sconfitta in quel di Bisceglie per i calabresi. Calcio d’inizio alle ore 14.30.Direzione di gara affidata al signor Ivan Robilotta della sezione di Sala Consilina. Il direttore di gara salernitano sarà coadiuvato dagli assistenti Leonardo De Palma e Lucia Abruzzese, entrambi provenienti dalla sezione di Foggia. Robilotta ha già diretto il Catania in sei occasione: a Monopoli, nella stagione 2016-17 (3-0 a favore dei biancoverdi); a Brindisi contro la Virtus Francavilla (3-0 per i rossazzurri), a Fondi (3-1 per gli etnei), contro il Rende lo scorso 6 maggio (6-1 per i rossazzurri) a Siena (1-0 per la Robur) nella scorsa stagione e. infine, nella gara di Bisceglie (1-0 per i nerazzurri) del campionato in corso. Bilancio equilibrato: tre vittorie e altrettante sconfitte.CATANZARO (3-4-3): Furlan; Celiento, Riggio, Signorini; Statella, Maita, Iuliano, Casoli, Kanoute, Bianchimano, D'Ursi. A disp.: Elezaj, Mittica, Nicoletti, Posocco, Pambianchi, De Risio, Lame, Eklu, Favalli, Giannone, Fischnaller, Ciccone. All: Auteri (squalificato) in panchina CassiaCATANIA (3-5-2): Pisseri; Aya, Silvestri, Marchese; Calapai, Biagianti, Lodi, Rizzo, Baraye; Marotta, Di Piazza. A disp.: Bardini, Lovric, Valeau, Bucolo, Angiulli, Llama, Manneh Brodic, Liguori. All: NovellinoARBITRO: Ivan Robilotta di Sala ConsilinaASSISTENTI: Leonardo De Palma e Lucia Abruzzese di FoggiaRETI: D'Ursi al 2'AMMONITI:ESPULSI:RECUPERO:INDISPONIBILI: Sarno, Esposito e Di GraziaSQUALIFICATI: Carriero e Curiale; AuteriDIFFIDATI: RizzoGiornata soleggiata al “Nicola Ceravolo” di Catanzaro, gremito da oltre diecimila spettatori, con circa 16 gradi e raffiche di vento. Padroni di casa, privi di mister Auteri in panchina (squalificato), in campo con la tradizionale divisa rossa con bordi gialli; risponde il Catania con casacca bianca con banda trasversale rossa e azzurra, pantaloncini e calzettoni bianchi.Pronti via subito Catanzaro in avanti, con due calci d’angolo consecutivi guadagnati nei primi due minuti.. Pronta risposta del Catania, che attacca in questo primo tempo controvento, con una serie di corner conquistati nei minuti successivi allo svantaggio. All’undicesimo ci prova Calapai con un tiro dalla distanza che finisce abbondantemente a lato. Al diciassettesimo azione personale di Giacomo Casoli conclusa con un sinistro in corsa che si perde di poco oltre il palo di sinistra della porta di Pisseri. Pallino del gioco nelle mani del Catanzaro, Catania che non riesce ad imbastire azioni pericolose.