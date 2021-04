Catanzaro-Catania (1-0): Di Massimo al 30' st

Il racconto della gara del 'Ceravolo' fra giallorossi e rossazzurri. Calcio d'inizio alle ore 12.30

FORMAZIONI UFFICIALI

CATANZARO (3-4-2-1): Di Gennaro; Martinelli, Riccardi, Scognamillo; Pierno, Risolo, Baldassin, Gatti; Di Massimo, Carlini; Curiale (dal 32' st Evacuo). A disp.: Branduani, Mittica, Parlati, Grillo, Jefferson, Evacuo, Molinaro. All: Calabro (squalificato), in panchina Villa



CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai (dal 35' st Manneh), Tonucci, Silvestri, Pinto; Rosaia (dal 14' st Izco), Maldonado (dal 35' st Albertini), Dall'Oglio; Russotto, Di Piazza, Reginaldo (dal 14' st Golfo). A disp.: Santurro, Claiton, Giosa, Sales, Zanchi, Albertini, Izco, Manneh,Golfo, Piccolo Volpe, Vrikkis. All: Baldini



ARBITRO: Marco Ricci di Firenze



ASSISTENTI: Marco Ceccon di Lovere e Cosimo Cataldo di Bergamo



IV UFFICIALE: Mario Perri di Roma 1



RETI: Di Massimo al 30' st



AMMONITI: Russotto, Di Massimo, Pierno



ESPULSI:



RECUPERO: p.t. 2';



INDISPONIBILI: Corapi, Porcino, Verna, Garufo, Fazio, Casoli e Contessa; Confente e Sarao



SQUALIFICATI: Welbeck



DIFFIDATI: Carlini e Scognamillo; Zanchi, Silvestri, Albertini, Giosa e Sarao



CALCIO D'INZIO ALLE 12.30

Nella gara valida per la trentaseiesima giornata del Girone C di Serie C, nonché terzultima della stagione regolare, il Catania di mister Francesco Baldini si reca al "Nicola Ceravolo" di Catanzaro. I rossazzurri, reduci da quattro vittorie consecutive, giungono in Calabria con il chiaro intento di conquistare un nuovo successo, fondamentale per la corsa al quarto posto occupato proprio dai giallorossi (con una gara in meno rispetto agli etnei) distanti appena tre lunghezze. Una sorta di spareggio, con i calabresi falcidiati dal Covid-19 e prossimi, mercoledì prossimo, al recupero di Castellammare di Stabia. Calcio d'inizio alle ore 12.30.



DESIGNAZIONE ARBIRTALE

La direzione della gara fra Catanzaro e Catania, in programma domenica 18 aprile 2021, alle ore 12.30, allo stadio "Nicola Ceravolo", è stata affidata al signor Marco Ricci della sezione di Firenze. Il 'fischietto' toscano, al primo incrocio con l'Elefante, sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon di Lovere e Cosimo Cataldo di Bergamo; quarto ufficiale il signor Mario Perri di Roma 1.



LE SCELTE INIZIALI

Emergenza in casa giallorossa con mister Antonio Calabro (squalificato, al suo posto in panchina il vice Alberto Villa), che dovrà fare a meno di Garufo, Verna, Fazio, Contessa, Casoli, tutti positivi al Covid-19, oltre all'infortunato Corapi. Out anche Porcino, ex rossazzurro al pari di Garufo e Curiale, "negativizzato" ma non in condizione per scendere in campo.



Nel Catania, mister Francesco Baldini, privo dello squalificato Welbeck e degli infortunati Confente e Sarao. Nel 4-3-3 di partenza spazio al centro della difesa Tonucci e Silvestri, quest'ultimo al rientro dopo oltre un mese e mezzo; Rosaia in mediana, Reginaldo in avanti preferito a Golfo. Panchina per Piccolo e Volpe, tribuna per Sarao non al meglio.



CRONACA

Giornata uggiosa a Catanzaro, terreno in buone condizioni bagnato dalla pioggia caduta nelle ore prima dell'inizio del match. Catanzaro con la tradizionale casacca a strisce verticali rosse e gialle, pantaloncini e calzettoni neri; Catania in completa tenuta bianca con risvolti rossi ed azzurri e l'Elefante stilizzato nella maglia.



PRIMO TEMPO

Calcio d'inizio affidato al Catanzaro. Prime fasi di gioco con la sfera controllata dai giallorossi che attaccano, col vento a favore, verso la porta sita sotto il settore ospiti. Al 9' prima emozione della gara: cross insidioso di Reginaldo deviato in corner dalla chiusura di Martinelli. Al 14' altro corner conquistato dal Catania. Dagli sviluppi del tiro dalla bandierina, colpo di testa di Tonucci fuori di paio di metri. Al 20' fiammata del Catanzaro sull'asse Pierno-Baldassin, tiro-cross di Di Massimo abbrancato con sicurezza da Martinez. Alla mezzora azione pericolosa creata dal Catanzaro: errore a centrocampo di Maldonado, ripartenza velocissima dei giallorossi con Di Massimo, palla al limite dell'area per l'accorrente Baldassin che di destro non inquadra la porta. Sul ribaltamento di fronte, cross di Reginaldo colpo di testa fuori misura di Matteo Di Piazza. Al 34' ci prova Andrea Russotto da 25 metri, il suo sinistro però non prende il giro giusto. Intanto comincia a piovere... Al 42' numero di prestigio di Reginaldo, abile a saltare due difensori ed a calciare in porta col destro, la sua conclusione è però murata da Martinelli. Assegnati due minuti di recupero dall'arbitro Ricci di Firenze. Nei due minuti supplementari non succede nulla di rilevante, le due squadre rientrano negli spogliatoi al termine di un primo tempo senza grosse emozioni.



SECONDO TEMPO

Squadre in campo per i secondi quarantacinque minuti, nessun cambio effettuato dai due tecnici. Rossazzurri subito aggressivi in questo seconda parte di gara. Catania vicinissimo al gol al 3' minuto con un magistrale calcio di punizione di Maldonado battuto dai 25 metri: la sfera esce fuori di un soffio alla destra del portiere catanzarese Di Gennaro. All'undicesimo mezza papera di Martinez che, in uscita sulla propria trequarti, cicca in prima battuta il rinvio recuperando successivamente. Catanzaro che spinge in cerca del vantaggio, il Catania si difende. Al quarto d'ora doppio cambio nel Catania: fuori Rosaia e Reginaldo, dentro Izco e Golfo. Al 17' bell'azione del Catania con Russotto, filtrante per Calapai murato in angolo. Partita apertissima. Al 20' errore di Maldonado in disimpegno, pallone che arriva sui piedi dell'ex Curiale che dal limite dell'area di rigore lascia partire un destro parato con sicurezza da Martinez. Al 24' arriva il primo cartellino giallo del match: a rimediarlo è Andrea Russotto per un'entrata da dietro su Carlini. Pochi minuti più tardi ammonito Di Massimo per proteste. Alla mezzora cambia il risultato al "Ceravolo": lungo lancio di Martinelli che coglie impreparato Calapai, ne approfitta Di Massimo che a tu per tu con Martinez fredda il portiere spagnolo portando in vantaggio il Catanzaro. Un minuto più tardi cambio nel Catanzaro: fuori Curiale, dentro Evacuo. Proprio l'ex trapanese, appena entrato, ci prova subito con un tiro dal limite dell'area deviato in corner da Tonucci. A dieci minuti dalla fine doppio cambio nel Catania: fuori Maldonado e Calapai, dentro Albertini e Manneh. Al 36' ammonito Pierno.