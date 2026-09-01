Catania, ufficiale Nicolò Cavuoti dal Cagliari

Il Catania aggiunge qualità e alternative al proprio centrocampo: Nicolò Cavuoti è un nuovo calciatore rossazzurro.

Il classe 2003 arriva dal Cagliari a titolo temporaneo, dopo aver trascorso la seconda parte della scorsa stagione in Serie B con il Bari. Per il club etneo si tratta di un innesto giovane ma già abituato al calcio professionistico e, soprattutto, con un percorso significativo alle spalle proprio in Serie C.

Nato a Vasto il 4 aprile 2003, alto 177 centimetri, Cavuoti è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, dove ha disputato 82 partite con la Primavera, realizzando 7 reti e 9 assist. Il debutto con la prima squadra rossoblù risale al 19 gennaio 2022, in Coppa Italia contro il Sassuolo. Nel suo percorso figura anche una presenza con la Nazionale italiana Under 20. (Cagliari)

Dall’Olbia alla Feralpisalò

Il primo vero passaggio nel calcio professionistico arriva nella stagione 2023/24 con l’Olbia: 22 presenze, un gol e un assist.

È però l’esperienza successiva alla Feralpisalò a rappresentare finora il segmento più consistente della sua carriera. Con il club lombardo Cavuoti disputa 40 partite, playoff compresi, segnando 3 gol e servendo 5 assist. Numeri che il Cagliari stesso ha richiamato nei propri comunicati ufficiali e che descrivono un calciatore capace di trovare continuità quando utilizzato stabilmente.

Rientrato in Sardegna, nella stagione 2025/26 ha trovato anche l’esordio in Serie A, il 5 ottobre contro l’Udinese. In precedenza era stato protagonista in Coppa Italia, segnando contro il Frosinone e realizzando il rigore decisivo nella serie contro la Virtus Entella.

A gennaio il trasferimento in prestito al Bari, altra tappa pensata dal Cagliari per aumentarne minutaggio ed esperienza. Il cartellino resta saldamente nelle mani della società sarda: nel settembre 2025 Cavuoti aveva infatti rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2030.

Che giocatore arriva a Catania

La definizione più interessante arriva direttamente dal Cagliari, che ne sottolinea la capacità di ricoprire più posizioni del centrocampo grazie a tecnica, corsa ed estro, utilizzandolo sia in mediana sia sulla trequarti.

È proprio la sua collocazione tattica a rendere interessante l’operazione.

Cavuoti è mancino e il ruolo indicato prevalentemente nei database è quello di trequartista, ma nel corso della sua formazione è stato utilizzato anche da centrocampista e in posizione più esterna. Non è quindi necessariamente un giocatore da confinare alle spalle della punta. Il suo profilo consente di immaginarlo come elemento di raccordo tra centrocampo e attacco, capace di ricevere tra le linee oppure di partire da una mezzala per accompagnare l’azione.

Ed è probabilmente qui che va letta la scelta del Catania. La squadra di Emilio Longo ha mostrato nelle prime giornate una percentuale elevata di possesso senza riuscire sempre a trasformarlo in occupazione efficace degli ultimi trenta metri. In questo senso Cavuoti aggiunge un calciatore abituato a muoversi in zone intermedie del campo e potenzialmente capace di fornire una connessione differente fra costruzione e rifinitura.

Non significa che l’arrivo del centrocampista risolva automaticamente i problemi evidenziati dalla squadra. Significa, piuttosto, che Longo dispone adesso di un’altra tipologia di interprete.

Dove può utilizzarlo Longo

Nel sistema rossazzurro le possibilità sono almeno tre.

La prima è da mezzala, soprattutto qualora Longo voglia aumentare la qualità tecnica del centrocampo e avere un giocatore maggiormente predisposto ad accompagnare l’azione negli ultimi metri.

La seconda è più avanzata: trequartista o centrocampista offensivo, con libertà di ricevere alle spalle della linea mediana avversaria.

La terza, più situazionale, è una posizione esterna con possibilità di entrare dentro al campo sfruttando il sinistro.

Sono configurazioni tattiche possibili, non ruoli automaticamente acquisiti: saranno lavoro quotidiano e caratteristiche dei compagni a determinarne l’impiego reale.

Un investimento tecnico, non soltanto numerico

L’aspetto forse più significativo dell’operazione riguarda l’età.

Cavuoti arriva a Catania a 23 anni ma non come un giovane alla prima esperienza: ha già disputato due campionati di Serie C, ha conosciuto la Serie B, ha debuttato in Serie A ed è di proprietà di un club che appena un anno fa ha scelto di vincolarlo fino al 2030.

Il precedente alla Feralpisalò dimostra inoltre che, quando ha avuto continuità, è riuscito a produrre anche nell’ultimo terzo di campo: 3 reti e 5 assist in 40 presenze rappresentano un riferimento concreto, pur senza trasformarlo in un giocatore esclusivamente offensivo.

L’incognita riguarda proprio la continuità. Dopo quella stagione il suo minutaggio è diventato più frammentato tra Cagliari e Bari. Catania può dunque rappresentare per Cavuoti l’occasione per tornare ad avere centralità; per il Catania, contemporaneamente, la possibilità di inserire nel reparto un giocatore ancora in crescita ma con caratteristiche differenti da quelle già presenti.

È questo, più dei numeri presi isolatamente, il senso dell’operazione. Un centrocampista mancino, giovane, tecnicamente flessibile e con esperienza della categoria. Adesso toccherà a Longo individuare la posizione nella quale quelle qualità possano diventare realmente utili al Catania.