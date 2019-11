Catania sorpasso al Bari mezzo riuscito, l'Under15 pareggia 1-1 mentre l'Under17 vince 2-1

Settimana importante per l’under 15, sono ben 5 i rossazzurri che hanno vestito la maglia della nazionale italiana allo stage di Catanzaro, Borriello, Pedalino, Carboni e Pisasale erano nella formazione titolare mentre Testagrossa era in panchina in quanto secondo portiere. Nella prima gara di giornata tra Catania e Bari, quella dell’under 15 era una gara importante per effettuare il sorpasso sul Bari, pugliesi venuti in Sicilia con un bottino di 18 punti, frutto delle sei gare vinte, il Catania a rincorrere dietro a quota 16 punti, cinque vittorie e un pareggio. Operazione sorpasso non riuscita per i ragazzi di Bellia che giocano un ottimo primo tempo, infatti nel primo quarto d’ora gli etnei trovano il goal grazie a Violante che sradica dai piedi di Turi, portiere del Bari, il pallone che consente proprio al numero 8 rossazzurro da posizione defilata di segnare il goal del momentaneo vantaggio. Etnei che proprio nella prima frazione di gara potevano aumentare il numero di goal nuovamente con Violante sugli sviluppi di un calcio d’angolo e poi con Valentin Carboni che però cincischia troppo perdendo l’attimo per tirare in porta. Partenza sprint del Bari che a pochi secondi dal fischio d’inizio del secondo tempo trova il goal del pareggio con Lorusso che in perfetta posizione al limite del fuorigioco, si presenta davanti a Borriello che non può nulla. Reazione etnea che non tarda ad arrivare ma che purtroppo non vede concretizzarsi tutte le azioni da goal che i ragazzi di Mister Bellia costruiscono. Alla mezzora Carboni si vede sventolare il cartellino rosso per un’inutile fallo di reazione che lo stesso italoargentino compie e Catania in 10 uomini. Il Bari non sfrutta a pieno la superiorità numerica, grazie alle parate del portiere Borriello che in più occasioni salva il risultato.TabellinoCatania – Bari 1-1Catania: Borriello, Sclafani, Pedalino, Chisari, Pisciotta, Nardo, Carboni, Violante (7’st Napolitano), Pisasale (25’st Russo), Rogazione (20’st Lo Presti), Moncada (7’st Di Pietro). A disp: Testagrossa, Carpinteri, Capuana, Montagna, Galvagna. All. Sig. Gaetano Bellia.Bari: Turi, Liso (1’st Ciannamea), Lambiase, Catacchio, Dachille, Mari, Gusmai (1’st Divietro), Ardino (1’st Venanzio), Lorusso, Leone (33’st Morea), De Marzo (21’st Lops). A disp: Pellegrini, Natuzzi, Couccio, Nacci. All. Sig. Doudou Diaw.Arbitro: Sig Giuseppe Russo, sez. di AcirealeAssistenti: Sig. Massimo Falzone e Sig. Nunzio Stefano Leone, sez di AcirealeReti: 15’pt Violante (C), 1’st Lorusso (B).Ammoniti: 28’pt Pedalino (C), 33’pt Nardo (C), 34’pt Turi (B), 16’st Pisasale (C).Espulso: 31’st Carboni (C).Recupero: 2’pt e 4’st.Vittoria importante quella dei rossazzurri, tre punti che permetto di rimanere dietro la capolista Monopoli e allungare di tre punti proprio sul Bari. Il Catania parte subito bene ma con Aquino che poteva essere più generoso nel servire Russo che da buona posizione poteva impensierire l’estremo difensore ospite. La marcia in più di questo Catania è sicuramente il capitano Le Mura che con le sue giocate riesce sempre a mettere in condizione di far segnare i suoi compagni, infatti è suo il cross per Aquino che dopo un batti e ribatti in area di rigore segna il goal del vantaggio. Il Bari dopo l’occasione sfumata dal Catania per raddoppiare il numero delle marcature ci prova con Mangialardo che ha la ghiotta occasione di pareggiare i conti ma la palla colpisce clamorosamente la traversa e risultato che rimane a favore per gli etnei. Goal del pareggio che comunque non tarda ad arrivare, Mane sugli sviluppi di un calcio d’angolo, vola alto sopra tutti colpisce di testa e goal per i galletti, sicuramente Della Valle in questa occasione poteva impegnarsi di più dato che era sul palo che difendeva. Le Mura sicuramente è il migliore dei suoi soprattutto nel primo tempo, ci prova da centrocampo a segnare il goal che poteva far chiudere il risultato nel primo tempo a favore del Catania, tutti a seguire quella palla con gli occhi, il pubblico che gremiva la tribuna di Torre del Grifo si ammutoliva, un sospiro di sollievo per gli ospiti, applaiusi da parte della tribuna alla prodezza che il giovane centrocampista stava per sfiorare me purtroppo la palla va oltre la traversa. Nel secondo tempo riparte subito bene il Catania con Distefano che purtroppo incappa in una giornata storta, non centrando in più occasioni lo specchio della porta. L’occasione più clamorosa del secondo tempo ce l’ha il Bari con Mercurio che si smarca Iuculano, supera Della Valle ma sbaglia clamorosamente e manda il pallone fuori di poco. Ancora una volta è il minuto 30 del secondo tempo, ancora una volta viene sventolato un cartellino rosso, stavolta ai giocatore del Bari, è Mercurio già ammonito a far fallo a Della Valle che con un po di astuzia riesce a far beccare il secondo giallo al numero 10 bianco rosso, Bari in 10 e forcing finale per gli etnei. Mancano poco meno di 7 minuti al triplice fischio, salgono le torri su un calcio d’angolo che di lì a poco stavano per sancire i tre punti al Catania, Panarello ben piazzato sul secondo palo vola alto e di testa sigla il goal che permette ai rossazzurri di vincere la gara e staccare il Bari di 3 punti dalla classifica ed avvicinarsi al Monopoli a quota 19 punti.Tabellino:Catania – Bari 2-1Catania: Della Valle, Nicotra, Lo Duca, Ferrarotti (22’st Bozzanca), Panarello, Iuculano (22’st Tropea), Di Stefano (15’st Giannone), Limonelli, Russo (9’st Carboni), Le Mura, Aquino. A disp: Coriolano, Finocchiaro, Di Francesco, D’Angelo, Sinatra. All. Sig. Orazio Russo.Bari: Vitariello, Caldarulo (4’st Signorelli), Lavopa, Mane, Hysaj, Amoruso (42’st Di Terlizzi), Romio, Antro (42’st Dargenio), Caputi (22’st Rutigliano), Mercurio, Mangialardo. A disp: Valeriano, Conversano, Fioretti, Cellamare, Cirillo. All. Sig. Michele AnaclerioArbitro: Sig. Francesco Comito, sez di Messina’Assistenti: Sig. Pablo Vasques, sez di Siracusa e Sig. Antonino Alessio Di Paola, sez di Catania.Reti: 13’pt Aquino (C), 27’pt Mane (B), 38’st Panarello (C).Ammoniti: 43’pt Mercurio (B), 44’pt Panarello (C), 3’st Caldarulo (B), 29’st, Mercurio (B), 36’st Antro (B), 40’st Lo Duca (C), 45’st Aquino (C).Espulso: 29’st Mercurio (B).Recupero: 1’pt e 4’st.