Catania, sette vittorie in trasferta: Lucarelli aggancia Rubino al terzo posto

Il girone di ritorno del campionato di Serie C edizione 2017-18 si è aperto così come si era chiusa l’andata: con. Nel giro di una settimana, tra Rende e Fondi, il Catania diha conseguito due vittorie preziosissime nel percorso di avvicinamento e (di conquista) di quella vetta, occupata dal Lecce, distante appena tre lunghezze. Sei punti di platino, racimolati in campi difficili da espugnare che non conoscevano sconfitta da tempo immemore. Prima dell’incedere delloil “Marco Lorenzon” di Rende era stato violato per l’ultima volta il 23 settembre dalla Virtus Francavilla. Dopo il K.O. contro i pugliesi, nelle successive cinque gare casalinghe, il Rende aveva conseguito quattro vittorie e un pareggio, subendo appena una rete. Numeri da primato, sciolti come neve, lo scorso 17 dicembre, sotto i colpi dell’Elefante. Discorso simile quanto accaduto sabato scorso al “Domenico Purificato” di Fondi, terreno di gioco nel quale sia il Trapani che il Lecce non erano riusciti a segnare: sconfitta per i granata, pareggio a reti inviolate per i salentini. Dimostrazione di forza, quella della compagine etnea, accentuata ulteriormente dalle numerose assenze (in primis Russotto, Lodi e Di Grazia) che hanno costretto mister Cristiano Lucarelli a cambiare modulo - dal 4-3-3 si è tornati al 3-5-2 utilizzato ad inizio stagione - con risultati a dir poco soddisfacenti: due vittorie, sei gol fatti e uno subito. Unda sei punti, ma anche, al di là di come finirà questa stagione, verso la storia…Se dopo la vittoria di Castellammare di Stabia dello scorso 18 novembre i rossazzurri avevano raggiunto quotanella speciale classifica delle vittorie esterne ottenute in un unico campionato dal 1946 ad oggi – successo che, tra l’altro, aveva permesso di eguagliare le serie stabilite danella stagionenelnella Serie Bnel campionato cadettonel–, dopo il 3-0 di Rende aveva proiettato ildial quarto posto, in compagnia di, protagonisti dirispettivamente nella Serie Be nella. Il 3-1 di Fondi, poi, ha catapultato l’attuale Catania sul. Con sette vittorie lontano dal “Massimino” il tecnico labronico ha eguagliato quanto fatto danel campionato, stagione conclusa con la promozione in Serie B dopo un serrato confronto a distanza con il Bari. A render ancor più prestigioso e significativo il dato prodotto dall’attuale Catania bisogna considerare un elemento tutt’altro che marginale, ovvero. Numeri alla mano, infatti, Lucarelli è riuscito ad emulare in dieci gare (7 vittorie e 3 sconfitte) quanto fatto da Rubino in diciannove giornate (7 vittorie, 11 pareggi e una sconfitta).L’appetito vien mangiando, quando si vince, poi, aumenta a dismisura. Il prossimo obiettivo nel mirino dei rossazzurri è il secondo posto occupato dal Catania di, protagonista dinel vittorioso Campionato Nazionale Dilettanti del. Un grandino più su, a guardare tutti dall’alto verso il basso, c’è uno dei discepoli del tecnico palermitano trapianto a Catania:. Il marsalese, tra i protagonisti di quella squadra che vinse tra i gibbi e la polvere di Gangi, ha superato il maestro nella stagione di grazia, quella conclusa con la promozione in: Bari, Trieste, Rimini, Verona, Pescara, Bergamo (in casa della Dea), Vicenza, Cremona e Catanzaro (gara disputata a Lecce).(21 le gare in trasferta disputate) eottenuto da un tecnico rossazzurro in un solo campionato. Per eguagliare e, magari, superare il primato stabilito da Pasquale Marino, mister Lucarelli ha a disposizione, quattro delle quali in Puglia. Nell’ordine: Lecce, Andria, Monopoli, Lentini, Bisceglie, Catanzaro, Agrigento e Matera. Ma al di là del prestigio dei record, l’obiettivo primario è uno solo: il, se possibile dalla porta d’ingresso. Tutto il resto è contorno…Nel dettaglio la speciale classifica del9 vittorie: Pasquale Marino (Serie B 2005-06)8 vittorie: Angelo Busetta (CND 1994-95)7 vittorie: Egizio Rubino (Serie C 1974-75) e Cristiano Lucarelli (Serie C 2017-18)6 vittorie: Piero Andreoli (Serie B 1953-54) e Stefano Colantuono (Serie B 2003-04)5 vittorie: Achille Piccini (Serie C 1947-48), Cocò Nicolosi (Serie C 1947-48), Ernesto Matteo Poggi (Serie B 1956-57), Egizio Rubino (Serie B 1969-70), Carmelo Di Bella (Serie B 1971-72) e Pierino Cucchi (Serie C2 1998-99)