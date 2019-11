Catania, sei sconfitte di fila in trasferta: non accadeva dal 2013-14

Potenza, Monopoli, Reggio Calabria, Terni, Vibo Valentia e Catanzaro. Al “Nicola Ceravolo”, domenica 17 Novembre 2019, il Catania ha fatto sei. Ahinoi, non si tratta della sestina vincente al Superenalotto ma delle. Sei K.O. in trasferta di fila, così come accaduto nelle stagioni di Serie Ae nella Serie BUna serie nera che non si verificava dall’altrettanto nerissima stagione, conclusa con la retrocessione in Serie B dopo otto anni filati in massima serie. In quell’annata, dopo quella sesta sconfitta, giunta a Napoli nel girone di andata, si fece ancora peggio, arrivando addirittura a, con i successivi K.O. rimediati rispettivamente a Torino (coi granata), a Genova (con la Samp), a Roma (coi giallorossi) e a Bergamo con la Dea. Una striscia negativa che si attesta al terzo posto della classifica, poco lusinghiera, delle peggiori serie di sconfitte consecutive in campo avverso.Il record? È sempre quello stabilito nella stagionein Serie A, quando i rossazzurri di Gianni Di Marzio prima (fino alla dodicesima giornata, sconfitta in casa del Genoa) e Giovan Battista Fabbri poi collezionarono. Sul secondo gradino del podio si piazzano lerimediate nella stagionein Serie B, quando l’Elefante, dopo aver pareggiato per 3 a 3 al “Celeste” di Messina, il 21 Settembre, riuscì a conquistare nuovamente punti in trasferta soltanto il 23 Marzo, con il pareggio a reti inviolate di Salerno. Giù dal podio, a quota, la striscia negativa totalizzata nell’annata, la prima in massima serie vissuta dal Catania, conclusa con la retrocessione in B per via dell’illecito sportivo scaturito dal “Caso Scaramella”.Infine, a quota, la. Campionato di Serie C1, dall’1-0 di Caserta all’1-0 di Frosinone, con in mezzo i K.O. incassati a Salerno (1-0), Brindisi (2-1), Licata (1-0), Foggia (2-1), Cagliari (2-1), e Sassari (1-0). Al termine di quella annata, conclusa al quindicesimo posto in coabitazione con Brindisi e Nocerina, la permanenza in terza serie venne raggiunta dopo il vittorioso spareggio di Cosenza contro i molossi.Nel dettaglio:: Fiorentina-Catania 5-0, Lazio-Catania 3-0, Genoa-Catania 3-0, Roma-Catania 1-0, Torino-Catania 2-0, Sampdoria-Catania 2-0, Pisa-Catania 2-0, Verona-Catania 3-1, Juventus-Catania 2-0, Napoli-Catania 3-0, Ascoli-Catania 2-1, Inter-Catania 6-1.: Verona-Catania 2-0, Sampdoria-Catania 1-0, Triestina-Catania 4-0, Siena-Catania 4-3, Vicenza-Catania 2-1, Venezia-Catania 2-1, Lecce-Catania 1-0, Livorno-Catania 2-1, Napoli-Catania 1-0, Genoa-Catania 2-0, Ancona-Catania 2-0.Fiorentina-Catania 2-1, Livorno-Catania 2-0, Lazio-Catania 3-1, Cagliari-Catania 2-1, Juventus-Catania 4-0, Napoli-Catania 2-1, Torino-Catania 4-1, Sampdoria-Catania 2-0, Roma-Catania 4-0, Atalanta-Catania 2-1: Napoli-Catania 2-0, Udinese-Catania 1-0, Milan-Catania 2-0, Novara-Catania 2-0, Lazio-Catania 1-0, Atalanta-Catania 4-0, Inter-Catania 3-0, Pro Patria-Catania 2-1, Roma-Catania 3-1Casertana-Catania 1-0, Salernitana-Catania 1-0, Brindisi-Catania 2-1, Licata-Catania 1-0, Foggia-Catania 2-1, Cagliari-Catania 2-1, Torres-Catania 1-0, Frosinone-Catania 1-0Fiorentina-Catania 3-0, Inter-Catania 2-1, Roma-Catania 5-1, Venezia-Catania 2-1, Genoa-Catania 4-1, Modena-Catania 4-1Cagliari-Catania 2-0, Foggia-Catania 1-0, Varese-Catania 3-0, Mantova-Catania 1-0, Fiorentina-Catania 5-0, Inter-Catania 5-1Bologna-Catania 2-0, Brescia-Catania 2-0, Cesena-Catania 2-0, Catanzaro-Catania 2-1, Vicenza-Catania 2-0, Lazio-Catania 1-0Potenza-Catania 2-0, Monopoli-Catania 4-2, Reggina-Catania 1-0, Ternana-Catania 3-2, Vibonese-Catania 5-0, Catanzaro-Catania 3-0*Stagione in corsoAi fini della ricerca storica è stato fondamentale l'utilizzo del volume "Tutto il Catania minuto per minuto", libro "sacro" della storia rossazzurra.