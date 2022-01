Catania, reti singolo campionato: Moro aggancia Mosca 94/95

Prosegue la scalata del numero 24 rossazzurro verso la vetta occupata da un altro numero 24...

Vetta a -4

Il 2022 rossazzurro si è aperto all'insegna di Luca Moro, autore del primo gol del Catania nel nuovo anno solare. Con la rete messa a segno in quel del "San Nicola" di Bari (seconda rifilata ai pugliesi in altrettante gare fra andata e ritorno) il bomber veneto è salito a quota 19 reti in campionato in 18 partite disputate con la casacca del Catania. Uno score monstre per Luca Moro, che non segnava dalla gara interna col Palermo dello scorso 12 dicembre, che ha creato "scompiglio" nella classifica dei miglior marcatori rossazzurri nel singolo campionato. Il calcio di rigore trasformato a Bari, il nono realizzato in altrettanti tentativi, Luca Moro è salito sul terzo gradino del podio di questa speciale classifica, agganciando Giuseppe Mosca autore di 19 reti in 28 gare nel Campionato Nazionale Dilettanti 1994/95. Nello score del bomber originario di Taormina, non sono considerate le due presenze (e una rete) valide per le finali scudetto col Taranto disputate a fine campionato.



Agganciato Mosca, il prossimo obiettivo di Luca Moro si chiama Giampietro Spagnolo, autore di 20 reti (record per un calciatore del Calcio Catania 1946 in Serie C) in 34 gare nella vittoriosa stagione 1974/75. La vetta, occupata da Gionatha Spinesi 2005/06, dista "sole" quattro reti. Una mission tutt'altro che impossible... In termini assoluti, andando nel pre-46, spiccano le 26 reti in 17 gare realizzate da Marco Romano nella stagione 1942/43.



Nel dettaglio i migliori dal 1946:



23 reti: Gionatha Spinesi (2005/06)



20 reti: Giampietro Spagnolo (1974/75)



19 reti: Giuseppe Mosca (1994/95) e Luca Moro (21/22)*



18 reti: Arnaldo Cadei (1947/48), Claudio Ciceri (1974/75), Eddy Baggio (2001/02), Emanuele Calaiò (2014/15).



17 reti: Gionatha Spinesi (2006/07)



*Campionato in corso.