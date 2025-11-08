☰ Menu

Catania–Team Altamura, obbligo di riscatto al Massimino

Foto di Redazione
di Redazione ·

Toscano cerca risposte dalla squadra e dal gruppo

Il Catania di Domenico Toscano, secondo a un punto dalla Salernitana, torna in campo contro il Team Altamura con la necessità di dare un segnale di forza dopo il pareggio di Caserta, maturato in pieno recupero e ancora difficile da digerire.

La settimana è stata tutt’altro che semplice. Le assenze pesano: fuori Mario Ierardi, fermato per quattro giornate dopo il rosso diretto al “Pinto”, e ancora ai box Aloi (ne avrà per parecchie giornate) e Martić. Toscano dovrà ridisegnare la difesa e affidarsi a un gruppo accorciato, ma consapevole del proprio valore.

Le probabili scelte

Nel consueto 3-4-2-1, tra i pali  Dini. In difesa Pieraccini, ristabilito dopo il colpo rimediato a Caserta, farà coppia con Di Gennaro e Celli. Sulle corsie Casasola e Donnarumma. In mezzo, Di Tacchio guiderà il reparto con Corbari al suo fianco: Quaini resta in preallarme ma, da diffidato, potrebbe partire dalla panchina . Davanti, Toscano potrebbe far rifiatare Forte, concedendo finalmente spazio da titolare a Caturano, sostenuto da Cicerelli e Lunetta.

Catania–Team Altamura, obbligo di riscatto al Massimino

L’avversario

Il Team Altamura arriverà in Sicilia con l’entusiasmo di chi non ha nulla da perdere. Anche gli ospiti si dispongono con il 3-4-2-1, assetto ormai stabile per il tecnico biancorosso che potrrà disporre di Enrico Silletti e Matteo Zazza. I due difensori, usciti a metà del secondo tempo nella partita pareggiata per 1-1 sabato scorso al Tonino D’Angelo con il Cosenza, stanno infatti lavorando con il gruppo e faranno parte dell’elenco dei convocati.. Del gruppo in partenza per la Sicilia dovrebbe far parte anche Chec Bebel Doumbia,  centrocampista classe 2007 del Burkina Faso.

Il contesto e le motivazioni

Dopo il passo falso di Caserta, l’obiettivo è chiaro: vincere e mettere pressione alla Salernitana, attesa da una trasferta insidiosa a Crotone. Il pubblico del Massimino — che non ha mai fatto mancare calore e giudizio — si aspetta una prova di carattere, una risposta d’orgoglio da un gruppo che, nonostante gli infortuni, ha dimostrato compattezza e spirito di appartenenza.

Due i precedenti casalinghi contro l’Altamura, entrambi vinti dai rossazzurri. Un piccolo segnale di continuità, utile a ricordare che al Massimino la storia spesso pesa più della classifica.

Domani non sarà solo una partita da vincere, ma una questione di personalità.

Partita collegata

Catania
VS
Altamura
13ª giornata
Domenica 9 novembre 2025 · 14:30
Angelo Massimino

Articoli correlati

Catania–Team Altamura, due precedenti e una linea di continuità

5 nov 2025

Catania-Altamura: arbitra Sacchi

Sarà il fischietto marchigiano a dirigere al Massimino

5 nov 2025

Catania: Aloi costretto a fermarsi

Il centrocampista dovrà sottoporsi a intervento chirurgico al ginocchio sinistro

4 nov 2025

Catania–Team Altamura: al via la prevendita

Aperta la prevendita dei tagliandi per Catania–Team Altamura, in programma domenica alle 14:30

3 nov 2025