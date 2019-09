Catania, marcatori: Lodi agguanta Memo Prenna e il podio!

Francesco Lodi ha agguantato il podio dei bomber del Calcio Catania post-46. Con il calcio di rigore trasformato ieri pomeriggio nella gara con la Viterbese, decisivo per la terza vittoria in campionato degli etnei, il numero 10 rossazzurro ha tagliato un nuovo traguardo con la casacca dell'Elefante, raggiungendo il terzo gradino del podio occupato dalla leggenda. Non solo. La rete di ieri è anche la, la ventiseiesima dagli undici metri e la ventunesima nel campionato di Serie C. Il prossimo obiettivo di Lodi è iloccupato dal. Appena un gol distanzia il centrocampista campano dalle 49 segnature del 'gabbiano' di Pisa. Aggancio che potrebbe arrivare già domenica, proprio nella terra dei gabbiani, a Monopoli...1) (Serie A 2010-11) Catania-Lecce 3-2: punizione2) (Serie A 2010-11) Catania-Lecce 3-2: punizione3) (Serie A 2010-11) Juventus-Catania 2-2: punizione4) (Serie A 2011-12) Novara-Catania 3-3: punizione5) (Serie A 2011-12) Catania-Inter 2-1: rigore6) (Serie A 2011-12) Catania-Palermo 2-0: punizione7) (Serie A 2011-12) Parma-Catania 3-3: rigore8) (Serie A 2011-12) Udinese-Catania 2-1: rigore9) (Serie A 2011-12) Catania-Genoa 4-0: rigore10) (Serie A 2011-12) Siena-Catania 0-1: rigore11) (Serie A 2011-12) Catania-Fiorentina 1-0: rigore12) (Serie A 2011-12) Roma-Catania 2-2: rigore13) (Serie A 2012-13) Catania-Genoa 3-2: punizione14) (Serie A 2012-13) Udinese-Catania 2-2: punizione15) (Serie A 2012-13) Catania-Lazio 4-0: rigore16) (Serie A 2012-13) Palermo-Catania 3-1: punizione17) (Coppa Italia 2012-13) Catania-Cittadella 3-1: punizione18) (Coppa Italia 2012-13) Parma-Catania 4-5 d.c.r.: rigore19) (Serie A 2012-13) Parma-Catania 1-2: punizione20) (Serie A 2012-13) Catania-Udinese 3-1: punizione21) (Serie A 2013-14) Catania-Bologna 2-0: rigore22) (Serie A 2013-14) Catania-Atalanta 2-1: movimento23) (Serie C 2017-18) Virtus Francavilla-Catania 0-3: rigore24) (Serie C 2017-18) Catania-Fidelis Andria 1-0: rigore25) (Serie C 2017-18) Paganese-Catania 2-5: punizione26) (Serie C 2017-18) Paganese-Catania 2-5: rigore27) (Serie C 2017-18) Lecce-Catania 1-1: rigore28) (Serie C 2017-18) Akragas-Catania 1-3: movimento29) (Serie C 2017-18) Catania-Trapani 1-2: rigore30) (Serie C 2017-18/Play-off) Catania-Robur Siena 2-1: rigore31) (Coppa Italia 2018-19): Catania-Como 3-0: punizione32) (Coppa Italia 2018-19): Foggia-Catania 1-3: punizione33) (Serie C 2018-19): Catania-Vibonese 3-0: rigore34) (Serie C 2018-19): Catania-Trapani 3-1: rigore35) (Serie C 2018-19): Catania-Trapani 3-1: movimento36) (Serie C 2018-19): Catania-Virtus Francavilla 1-0: rigore37) (Serie C 2018-19): Catania-Cavese 5-0: rigore38) (Serie C 2018-19): Catania-Monopoli 2-0: punizione39) (Serie C 2018-19): Siracusa-Catania 2-1: punizione40) (Serie C 2018-19): Catania-Paganese 2-1: movimento41) (Serie C 2018-19): Catania-Juve Stabia 1-0: rigore42) (Serie C 2018-19): Catania-Sicula Leonzio 1-0: rigore43) (Serie C 2018-19): Catania-Rieti 1-1: rigore44) (Serie C- 2018-19/Play-off): Catania-Trapani 2-2: punizione45) (Serie C 2018-19/Play-off): Catania-Trapani 2-2: rigore46) (Serie C 2019-20): Avellino-Catania 3-6: punizione47) (Serie C 2019-20): Catania-Virtus Francavilla 2-1: rigore48) (Serie C 2019-20): Catania-Viterbese 1-0: rigore48 totali26 su rigore18 su punizione4 in movimento20 in Serie A21 in Serie C3 nei Play-off di Serie C4 in Coppa Italia30 al "Massimino"18 in trasferta