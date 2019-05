Catania, marcatori: Ciccio Lodi capocannoniere rossazzurro 2018/19

Con undici reti in campionatosi è laureato capocannoniere del Catania 2018-19. Un traguardo prestigioso, quello raggiunto dal trentacinquenne campano, che arriva al termine di un campionato che lo ha visto per la. Undici in campionato ai quali vanno aggiunte le due reti (entrambe su punizione diretta) realizzate a Como e Foggia nella Coppa Italia maggiore, in agosto. Per Lodi si tratta del secondo titolo di capocannoniere rossazzurro in campionato del Catania, dopo il precedente conquistato nella stagione, in Serie A, con nove reti. In termini generali, con il gol messo a segno nella gara col Rieti, Lodi è arrivato a quotacon il Catania, a sole due lunghezze dal quinto posto occupato da, a quattro dalla quarta piazza condivisa dae a -5 dal terzo gradino del podio occupato dal compiantoDietro a Francesco Lodi, nella classifica dei marcatori del campionato 2018-19, si piazzano, secondo con 8 reti, e un inedito terzetto composto da, autori di 4 reti a testa. A seguire, con 3 segnature,; con una, per un totale di. Il Catania ha concluso la stagione regolare segnando(17 in meno rispetto al Catanzaro, miglior attacco del girone, 15 in meno rispetto alla Juve Stabia e 12 in meno rispetto al Trapani). Nel dettaglio:Undici reti: LodiOtto reti: MarottaQuattro reti: Curiale, Biagianti e Di PiazzaTre reti: Calapai e MannehUna rete: Aya, Silvestri, Angiulli, Vassallo, Carriero, Esposito, Bucolo e SarnoTre reti: Rossetti*Due reti: LodiUna rete: Curiale, Marotta, Silvestri e BrodicUna rete: CurialeTredici reti: LodiNove reti: MarottaSei reti: CurialeQuattro: Biagianti e Di PiazzaTre reti: Rossetti*, Calapai e MannehDue reti: SilvestriUna rete: Aya, Angiulli, Vassallo, Brodic, Carriero, Esposito, Bucolo e Sarno1) (Serie A 2010-11) Catania-Lecce 3-2: punizione2) (Serie A 2010-11) Catania-Lecce 3-2: punizione3) (Serie A 2010-11) Juventus-Catania 2-2: punizione4) (Serie A 2011-12) Novara-Catania 3-3: punizione5) (Serie A 2011-12) Catania-Inter 2-1: rigore6) (Serie A 2011-12) Catania-Palermo 2-0: punizione7) (Serie A 2011-12) Parma-Catania 3-3: rigore8) (Serie A 2011-12) Udinese-Catania 2-1: rigore9) (Serie A 2011-12) Catania-Genoa 4-0: rigore10) (Serie A 2011-12) Siena-Catania 0-1: rigore11) (Serie A 2011-12) Catania-Fiorentina 1-0: rigore12) (Serie A 2011-12) Roma-Catania 2-2: rigore13) (Serie A 2012-13) Catania-Genoa 3-2: punizione14) (Serie A 2012-13) Udinese-Catania 2-2: punizione15) (Serie A 2012-13) Catania-Lazio 4-0: rigore16) (Serie A 2012-13) Palermo-Catania 3-1: punizione17) (Coppa Italia 2012-13) Catania-Cittadella 3-1: punizione18) (Coppa Italia 2012-13) Parma-Catania 4-5 d.c.r.: rigore19) (Serie A 2012-13) Parma-Catania 1-2: punizione20) (Serie A 2012-13) Catania-Udinese 3-1: punizione21) (Serie A 2013-14) Catania-Bologna 2-0: rigore22) (Serie A 2013-14) Catania-Atalanta 2-1: movimento23) (Serie C 2017-18) Virtus Francavilla-Catania 0-3: rigore24) (Serie C 2017-18) Catania-Fidelis Andria 1-0: rigore25) (Serie C 2017-18) Paganese-Catania 2-5: punizione26) (Serie C 2017-18) Paganese-Catania 2-5: rigore27) (Serie C 2017-18) Lecce-Catania 1-1: rigore28) (Serie C 2017-18) Akragas-Catania 1-3: movimento29) (Serie C 2017-18) Catania-Trapani 1-2: rigore30) (Serie C 2017-18) Catania-Robur Siena 2-1: rigore31) (Coppa Italia 2018-19): Catania-Como 3-0: punizione32) (Coppa Italia 2018-19): Foggia-Catania 1-3: punizione33) (Serie C 2018-19): Catania-Vibonese 3-0: rigore34) (Serie C 2018-19): Catania-Trapani 3-1: rigore35) (Serie C 2018-19): Catania-Trapani 3-1: movimento36) (Serie C 2018-19): Catania-Virtus Francavilla 1-0: rigore37) (Serie C 2018-19): Catania-Cavese 5-0: rigore38) (Serie C 2018-19): Catania-Monopoli 2-0: punizione39) (Serie C 2018-19): Siracusa-Catania 2-1: punizione40) (Serie C 2018-19): Catania-Paganese 2-1: movimento41) (Serie C 2018-19): Catania-Juve Stabia 1-0: rigore42) (Serie C 2018-19): Catania-Sicula Leonzio 1-0: rigore43) (Serie C 2018-19): Catania-Rieti 1-1: rigore43 totali23 su rigore16 su punizione4 in movimento20 in Serie A18 in Serie C - Play-off4 in Coppa Italia26 al "Massimino"17 in trasferta