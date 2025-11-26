Catania in Lucania: il bilancio delle sfide a Picerno

Quattro trasferte, un equilibrio sottile: due vittorie, un pareggio e una sconfitta

C’è una piccola geografia rossazzurra che passa dalla Basilicata. Le sfide disputate tra Catania e Picerno in territorio lucano sono soltanto quattro, ma raccontano di gare dal margine ridotto, episodi decisivi, margini sottili che nel tempo hanno trasformato un confronto giovane in un duello equilibrato.

Il bilancio complessivo parla chiaro: due vittorie etnee, un pareggio e una sconfitta. Una percentuale di successi esterni pari al 50%, distribuita in modo regolare lungo un quinquennio di incroci.

2020 – La prima volta al “Viviani”

Il primo capitolo arriva il 26 febbraio 2020, nella sfida giocata al “Viviani” di Potenza. Il Catania ribalta l’iniziale svantaggio con la doppietta in cinque minuti di Alessio Curcio, firmando il primo successo assoluto in trasferta contro il Picerno.

2021 – L'esordio al “Curcio”

Il secondo incrocio lontano dall’Etna, il 4 ottobre 2021, è anche il debutto dei rossazzurri al “Donato Curcio”. L’equilibrio regna per oltre un’ora, finché un rigore trasformato da Luca Moro non indirizza la partita. È la seconda vittoria consecutiva in Basilicata e, per un breve tratto, la sfida sembra prendere una piega favorevole agli etnei.

2024 – Il Picerno ristabilisce l’equilibrio

Il 2024 segna la prima sconfitta rossazzurra in Lucania. Una gara rinviata per neve e recuperata il 6 febbraio, decisa da un inserimento di Gallo al ventesimo. Il Catania produce gioco ma si infrange sulla giornata no sotto porta: due occasioni limpide non sfruttate da Costantino e una gestione lucana più essenziale riportano il bilancio in parità (2-0-1 fino a quel momento).



2025 – Il pareggio che fotografa l’equilibrio

Il confronto più recente, il 19 gennaio 2025, restituisce con precisione la natura della rivalità. Da una parte il Catania schierato nel 3-4-2-1, dall’altra un Picerno compatto nel 4-2-3-1. Primo tempo chiuso senza reti, ma non senza emozioni: il colpo di testa di Inglese impegna severamente Summa poco prima dell’intervallo.

La ripresa si accende nella zona centrale del gioco. Il vantaggio etneo arriva al 20’ della ripresa, quando Carpani attacca lo spazio nel cuore dell’area piccola e capitalizza il cross teso di Raimo. Il Picerno risponde al 36’, con Petito abile a deviare un pallone sporco sugli sviluppi di un corner.

Il finale è il frammento più vibrante della sfida: Guerra spreca da buona posizione, poi è Farroni a blindare il risultato al 93’, opponendosi a Bernardotto con un intervento decisivo. Nel settore ospiti, i 197 tifosi etnei accompagnano fino all’ultimo una gara che termina con un pareggio giusto, specchio di forze sempre più vicine.



Bilancio in trasferta contro il Picerno

Totale gare: 4

Vittorie: 2

Pareggi: 1

Sconfitte: 1

Percentuale vittorie: 50%

Prima gara: 26/02/2020 – Picerno 1-2 Catania

Ultima gara: 19/01/2025 – Picerno 1-1 Catania

Ultimo marcatore rossazzurro in Basilicata: Carpani (2025)