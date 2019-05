Catania, dalla Turris al Trapani: tutte le semifinali play-off

Questa sera, mercoledì 29 maggio 2019, il Catania disputerà la gara di andata dellanella sua storia nei play-off di Serie C. Un romanzo, relativamente recente, che ebbe inizio il 31 maggio 1997 con il match del "Cibali" con la Turris concluso 0 a 0. Nella gara di ritorno, sul neutro di Avellino, vittoria e qualificazione per i corallini con rete decisiva di Antonaccio a venti minuti dalla fine. Anni più tardi, nel 2000/01, è nuovamente il "Partenio" ad ospitare una semifinale coi rossazzurri presenti: 1 a 0 per gli irpini di Ammazzalorso in virtù della rete di. Nella gara di ritorno del "Cibaili" 2 a 0 per il Catania di Vincenzo Guerini, con gol di Davide Cordone e Alessandro Ambrosi, e qualificazione alla doppia finale col Messina.L'anno seguente, con il Catania forte del terzo posto conseguito nella regular season, andata in casa del Pescara, quarta classificato. Uno a zero abruzzese con prodezza balistica di Pasquale Suppa in un terreno di gioco inzuppato dalla pioggia copiosa caduta prima della gara. Nel match di ritorno de "Cibali" 1 a 0 firmatoche vale la qualificazione alla doppia finale col Taranto. Infine, storia recente, il doppio confronto con la Robur Siena della scorsa stagione: sconfitta per 1 a 0 in Toscana, rete di Marotta, 2 a 1 per i rossazzurri nel ritorno al "Massimino" per via delle reti di(su rigore) che ribaltarono l'iniziale vantaggio senese siglato da Santini. Vittoria etnea che prolungò il confronto oltre i tempi regolamentari fino ai tiri dal dischetto che videro trionfare la Robur Siena per 3 a 2. Di seguito il quadro completo delle semifinali play-off disputate dal Catania:1996/97 (Serie C2): Catania-Turris 0-0/0-12000/01 (Serie C1): Avellino- Catania 1-0/0-22001/02 (Serie C1): Pescara-Catania 1-0/0-12017/18 (Serie C): Robur Siena-Catania 1-0/1-2 d.t.s. (3-2 d.c.r).2018/19 (Serie C): Catania-Trapani