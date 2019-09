Catania: a Monopoli per ripartire anche in trasferta

Domenica 22 settembre, alle ore 15, il Catania scenderà in campo per la quinta giornata del Girone C della Serie C. Sarà ospite del Monopoli, si giocherà allo stadio "Vito Simone Veneziani". A dirigere l’incontro sarà il direttore di gara Cristian Cudini della sezione di Fermo, con il quale ci saranno gli assistenti Basile e Di Giacinto. I rossazzurri con 9 punti in classifica sono a meno uno dalla vetta occupata dal Catanzaro del tecnico siciliano Gaetano Auteri; i biancoverdi, dal canto loro, hanno conquistato 6 punti.Il gabbiano arriva alla sfida col Catania dopo aver fatto due vittorie e altrettante sconfitte. Alla prima giornata è arrivata il successo sulla Vibonese che porta la firma di Fella. Nel turno successivo prima sconfitta in casa della Paganese (2-0) che costa la panchina al tecnico Giorgio Roselli. Al suo posto viene richiamato Beppe Scienza che però cade in casa, alla terza giornata, contro il Catanzaro (0-1). Ma l’ex centrocampista rossazzurro si riscatta nel turno successivo, quando la sua squadra batte a domicilio la Ternana grazie ai gol di Fella e Jefferson.Dopo il k.o. alla terza giornata, in casa del Potenza, la formazione etnea si è riscattata, domenica scorsa al "Massimino", battendo di misura la Viterbese, grazie a un calcio di rigore trasformato dal solito Ciccio Lodi, che con 3 gol (due dagli undici metri e uno su calcio di punizione realizzato alla prima giornata) è il miglior realizzatore della sua squadra. Gli altri marcatori sono: Di Piazza, a quota due, Bucolo, Welbeck, Mazzarani e Sarno con un gol ciascuno. Domenica, a Monopoli, gli uomini di Camplone proveranno a riscattarsi dall’ultima prova esterna, ovvero dalla brutta sconfitta di Potenza e ritornare a sorridere lontano dal "Massimino", come nell’exploit di Avellino all’esordio in campionato. Sono tre i successi in questo torneo per i rossazzurri, nove i gol fatti, sei quelli subiti.