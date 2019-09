Catania-Viterbese: una (doppia) sconfitta che brucia ancora

Catania, 3 Aprile 2019. A distanza di trentotto giorni dalla gara di Viterbo, finita con la vittoria dei laziali per 2-0 e il susseguente esonero di mister Sottil, Catania e Viterbese si ritrovano in quel del “Massimino” per la gara valida come recupero della nona giornata del girone di andata. I rossazzurri di mister Walter Novellino, arrivato alle falde dell’Etnea proprio dopo l’allontanamento del tecnico di Venaria Reale, sono reduci dalla figuraccia di Reggio Calabria. Una sconfitta pesante, senza attenuanti, da riscattare prontamente, così come il K.O. incassato al “Rocchi”. I buoni propositi però si perdono al cospetto di una Viterbese decimata da infortuni e squalifiche, figlie di un calendario fittissimo generato dalle scelleratezze estive del presidente Piero Camilli. Alla mezz’ora del primo tempo, infatti, è il bulgaroa beffare Pisseri con una punizione tutt’altro che imprendibile. La reazione del Catania, confusa e senza costrutto, partorisce una rete (regolare) delingiustamente cancellata dal pessimo Paterna di Teramo (l’arbitro di Potenza di domenica scorsa…). Nel finale, incredibilmente, sono proprio gli ospiti di mister Calabro a sfiorare un raddoppio che non arriva per questione di centimetri. L’uno a zero finale, fra i fischi assordanti dei pochi intimi presenti nelle tribune dell’impianto di Piazza Spedini, sancisce lain terra catanese.Il primo dei tre successi rossazzurri risale al campionato di Serie C2 edizione 1996/97: uno a zero firmato danella gara del 3 Novembre 1996, nonchéprima dell’esonero giunto qualche settimana più tardi dopo la sconfitta di Frosinone. Il bis fa riferimento al match del 17 Ottobre 1999, in Serie C1: 2-0 per i ragazzi di mister Gianni Simonelli grazie alla. Infine, il 2 a 1 del. Al "Cibali" i rossazzurri di Vincenzo Guerini, già certi della qualificazione ai play-off promozione, superarono i gialloblu laziali per 2-1. Decisiva la doppietta messa a segno da, autore in quella gara anche di un errore dagli undici metri sullo zero a zero. Completano il quadro dei precedenti catanesi i due pareggi, entrambi per 0 a 0, conseguiti nelle stagione 1995/96 in Serie C2 e nel 2001/02 in Serie C1.Di seguito il quadro completo delle gare disputate in terra catanese1995/96: Catania-Viterbese 0-0 (Serie C2)1996/97: Catania-Viterbese 1-0 (Serie C2)1999/00: Catania-Viterbese 2-0 (Serie C1)2000/01: Catania-Viterbese 2-1 (Serie C1)2001/02: Catania-Viterbese 0-0 (Serie C1)2018/19: Catania-Viterbese Castrense 0-1 (Serie C)VITTORIE CATANIA: 3PAREGGI: 2VITTORIE VITERBESE: 1GOL CATANIA: 5GOL VITERBESE: 2