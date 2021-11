Catania-Vibonese (1-0): cronaca live e tabellino

Il racconto del recupero della dodicesima giornata del Girone C. Calcio d'inizio alle ore 20.30

FORMAZIONI UFFICIALI,

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Claiton, Monteagudo, Greco; Rosaia, Cataldi; Provenzano; Russotto, Sipos, Russini. A disp.: Borriello, Pino, Ercolani, Ropolo, Albertini,Maldonado, Izco,, Bianco, Biondi, Russo, Ceccarelli. All: Baldini



VIBONESE (3-5-2): Megoni; Risaliti, Vergara; Mahrous; Senesi,Tumbarello, Cattaneo, Basso, Mauceri; Golfo, Sorrentino. A disp.: Marson, Alvaro, Polidori, Cigagna, Fomov, Gelonese, Bellini, Ciotti, La Ragione, Spina, Ngom, Persano. All: D'Agostino.



ARBITRO: Luigi Carella di Bari



ASSISTENTI: Simone Piazzini di Prato e Giorgio Ravera di Lodi



IV UFFICIALE: Davide Galiffi di Alghero



RETI: Russini (Cat) 6'



AMMONITI: Tumbarello (Vib)



ESPULSI:



RECUPERO:



INDISPONIBILI: Moro, Pinto, Piccolo, Estrella e Frisenna



SQUALIFICATI: Zanchi (2) e Stancampiano (1)



DIFFIDATI: Biondi



Allo stadio Angelo Massimino si disputa il recupero della dodicesima giornata del campionato di Serie C tra Catania e Vibonese. La gara era prevista per domenica 30 ottobre ma fu rinviata a causa dell'emergenza maltempo che interessò tutta la Sicilia orientale.



Dopo l'ottimo pareggio conquistato sul campo del Campobasso, Baldini cambia, affidandosi al turn over, anche in virtù delle assenza dello squalificato Zanchi in difesa e del bomber Moro, impegnato con la Nazionale Under 20. Pertanto il Catania schiera Sala tra i pali, linea difensiva composta da Calapai, Claiton, Monteagudo e Greco, scelto a sorpresa per occupare la corsia di sinistra sulla linea dei difensori. A centrocampo turno di riposo per Maldonado che viene sostituito da Cataldi, con Rosaia e Provenzano ai suoi fianchi. In attacco Sipos prende il posto di Moro con Russini e Russotto sugli esterni. In casa Vibonese il mister D'Agostino schiera i suoi con il 3-5-2 con l'ex di turno Golfo regolarmente in campo.



Calcio di'inizio battuto dalla Vibonese ma è il Catania che sin da subito prova a prendere in mano le redini del gioco, cercando di imporre i propri tempi di gioco. Al sesto minuto Catania in vantaggio: azione manovrata sulla destra con Russotto che mette un cross tagliato al centro dell'area di rigore sul quale arriva Russini che di destro deposita in rete. Quarta rete stagionale per il numero 20 rossazzurro e Catania in vantaggio alla prima occasione. Ottenuto il vantaggio, i ragazzi di Baldini continuano a gestire la manovra con serenità, con Cataldi buon metronomo nella zona mediana del campo e Russini molto ispirato sulla fascia sinistra. Al 13esimo si fa cedere in avanti la Vibonese con un cross dalla fascia destra effettuato da Senesi che Sala blocca in presa senza particolari problemi. Al 17esimo calabresi vicini al pareggio: lancio dalla trequarti campo che vede l'inserimento del centravanti Sorrentino tra Claiton e Monteaugdo; l'attaccante si presenta davanti a Sala e prova a piazzare il destro ma il numero 1 rossazzurro riesce ad intercettare il pallone, consentendo poi a Monteagudo di rinviare. Un minuto dopo ancora Vibonese pericolosa con un tiro cross di Golfo sul quale Sorrentino non arriva per un soffio. Scampato il pericolo, il Catania prova a reagire ma i rossazzurri faticano a creare occasioni pericolose vuoi anche per alcuni interventi fallosi degli avversari che spezzettano frequentemente il gioco. Al 26esimo viene ammonito il centrocampista Tumbarello della Vibonese, reo di aver fermato una ripartenza di Claiton dalla difesa. Al 30esimo punizione in posizione pericolosa a favore della Vibonese ma il destro di Golfo finisce fuori alla sinistra di Sala. Un minuto dopo ripartenza del Catania con Sipos che entra in area di rigore, appoggia sulla sinistra per Russini che si porta il pallone sul destro ma il tiro è debole e finisce facilmente tra le braccia del portiere avversario. Al 39esimo Baldini è costretto al primo cambio inserendo Ropolo al posto di Greco che, a seguito di uno scatto sulla fascia, ha avvertito un fastidio muscolare. Nei minuti finali del primo tempo la partita vive una fase di stasi con entrambe le squadre che faticano a creare azioni d'attacco pericolose e così dopo due minuti di recupero l'arbitro Carella di Bari manda le squadre negli spogliatoi. Primo tempo, quindi, che si conclude con il Catania in vantaggio anche se i rossazzurri non hanno mostrato la solita brillantezza nella manovra ammirato nelle partite precedenti.