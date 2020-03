Catania-Vibonese (1-0): Curcio-gol al 3'

Un 5 a 0 da riscattare. Il titolo di Catania-Vibonese, match valido per la ventinovesima giornata del Girone C di Serie C, in programma domenica primo marzo, potrebbe essere proprio questo. Ma dietro al confronto coi calabresi ci sono anche altri motivi d'interesse, primo fra tutti l'incrocio fra due formazioni in salute, in serie utile da quattro giornate (8 punti per gli etnei, 10 per i calabresi), distanziate in classifica da soli tre punti (41 per i rossazzurri, 38 per i rossoblu). Settima contro nona, in uno scontro diretto per i play-off che si preannuncia assai interessante. Calcio d'inizio alle ore 15.30. La gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport.Direzione di gara affidata a Gianpiero Miele della sezione di Nola. Il fischietto campano sarà coadiuvato dagli assistenti Tiziana Trasciatti di Foligno e Marco Della Croce di Rimini. Per Gianpiero Miele si tratta del secondo incrocio con i rossazzurri. Il primo fa riferimento alla gara di Coppa Italia C con il Catanzaro, disputata al "Nicola Ceravolo" lo scorso 18 dicembre, e vinta dal Catania per 1 a 0 con gol di Marco Biagianti.CATANIA (4-2-3-1): Martinez; Salandria; Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo, Vicente; Biondi, Di Molfetta, Capanni; Curcio. A disp.: Furlan, Della Valle, Pino, Biagianti, Frisenna, Giuffrida, Welbeck, Di Grazia, Mazzarani, Manneh, Beleck. All: LucarelliVIBONESE (4-3-3): Greco; Del Col, Malberti, Altobello, Mahrous; Pugliese, Signorelli, Peterman; Tumbarello, Bubas, Emmausso. A disp.: Mengoni, Ciotti, Sgamabati, Tito, Raso, Prezzabile, Battista,, Napolitano, Taurino, Bernardotto, Di Santo, Berardi. All: ModicaARBITRO: Gianpiero Miele della sezione di NolaASSISTENTI: Tiziana Trasciatti di Foligno e Marco Della Croce di RiminiRETI: Curcio su rigore al 3' ptAMMONITI:ESPULSI:RECUPERO:INDISPONIBILI: Barisic, Noce, Curiale, Saporetti e Dall'Oglio.SQUALIFICATI: Calapai; RedolfiDIFFIDATI: Rizzo, Biagianti, Mazzarani, Biondi, Mbende, Pinto, Furlan e Welbeck; Altobello, Berardi, Ciotti, Emmausso e TitoIn casa rossazzurra mister Cristiano Lucarelli, oltre allo squalificato Calapai, deve rinunciare agli infortunati Barisic, Curiale, Noce, Marchese e Dall'Oglio, Rossitto (bloccato da un problema al flessore) e Furlan, quest’ultimo destinato alla panchina. Confermato il 4-2-3-1 con Martinez in porta; Salandria nel ruolo di esterno basso; Rizzo e Vicente in mezzo al campo; Biondi, Curcio e uno fra Di Molfetta e Capanni in avanti. Da non escludere la possibilità di vedere il '4-2-fantasia' visto a Potenza, con Capanni, Biondi e Di Molfetta sulla trequarti a sostegno di CurcioNella Vibonese, out lo squalificato Redolfi , panchina per all'acciaccato Berardi.Giornata primaverile al “Massimino” con temperature attorno ai venti gradi. Catania in campo con la tradizionale casacca rossa e azzurra, pantaloncini azzurri, calzettoni neri; Vibonese in completa tenuta bianca con riporti rossoblu.Pronti via subitoAl nono bella azione corale del Catania: scambio fra Curcio e Di Molfetta, palla filtrante per l’inserimento esterno di Pinto, cross teso del numero 20 sul quale Biondi non arriva per un soffio. All’undicesimo diagonale radente di Di Molfetta, scagliato dai venticinque metri, che finisce di poco a lato oltre il palo sinistro della porta calabrese. Al 13’ Catania vicinissimo al raddoppio: veloce ripartenza di Pinto, passaggio filtrante di Biondi per il puntuale inserimento di Curcio che, defilato sulla destra, non riesce a freddare Greco, quest’ultimo bravo a respingere in uscita la conclusione del numero 10 rossazzurro.