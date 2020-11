Catania-Turris, ex: da Cicchetti a Tarantino, da D'Isidoro a Cucchi

In vista della gara fra Catania e Turris, in programma domenica 22 novembre 2020, alle ore 14.30, allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini, riflettori puntati sul. Se negli attuali organici di rossazzurri e corallini non ci sono personaggi dai “trascorsi incrociati” lo stesso non si può dire per il passato. Il grosso della truppa, composta da nove elementi, è incentrato negli anni novanta del secolo scorso. A difendere i pali, in rossazzurro nell’annata 1995-96, alla Turris nel 1998-99. In difesa troviamo il difensore palermitano, transitato a Torre del Greco nella seconda parte del campionato 1994-95 e, dopo la parentesi di Marsala, in rossazzurro nel campionato 1996-97. Decisamente più intensa l’esperienza catanese diprelevato proprio dalla Turris nell’estate 1995. Nel curriculum del terzino romano, una promozione alle falde dell’Etna, al termine del campionato di Serie C2 edizione 1998-99. Doppia promozione in C1 per il centrocampista, corallino nelle annate 1995-96 e 1996-97, in rossazzurro nella memorabile stagione 1998-99. Sempre in mediana, anche se in tempi più recenti, si colloca, al Catania nella prima parte della stagione 2004-05, in Campania nella stagione 2011-12.In avanti trovano posto. Per il “pelato” di Atri, giunto in Sicilia nell’estate 1995 proprio dopo un’annata alla Turris, 24 reti e un titolo di capocannoniere (nel 1996/97) in maglia rossazzurra. Meno proficua la parentesi catanese di De Carolis, conclusa con appena 2 reti in 13 incontri nell’annata 1995-96. Più fortunata l’esperienza corallina, con 9 centri in 27 match nel campionato 1998-99. Citazione anche per, calciatore corallino nel corso degli anni ottanta, in rossazzurro come tecnico delle giovanili (fra il 2005 e il 2009) prima e in seconda (2009-2011) poi. Dulcis in fundo, tecnico della Turris per parte della stagione 1985-86, conclusa con l’avvicendamento con mister Mario Schettino. Decisamente più fortunata l’annata catanese, la “ricorrente” 1998-99, conclusa con…Vedi Cicchetti, vedi Tarantino...