Catania-Turris (0-0): cronaca live

CATANIA (3-5-2): Martinez; Silvestri, Claiton, Zanchi; Albertini, Welbeck, Maldonado, Biondi, Pinto; Reginaldo, Pecorino. A disp.: Confente, Della Valle, Noce, Calapai, Izco, Rosaia, Panebianco, Emmausso, Sarao, Piovanello, Vrikkis. All: CristaldiTURRIS (3-4-1-2): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Franco, Tascone, Esempio; Romano; Pandolfi, Giannone. A disp.: Barone, Lo Noce, D’Oriano, Lame, D’Ignanzio, Marchese, Fabiano, Loreto, Longo, Alma, Sandomenico. All: FabianoARBITRO: Luca Angelucci di FolignoASSISTENTI: Mattia Politi di Lecce e Riccardo Pintaudi di PesaroIV UFFICIALE: Mario Saia di PalermoRETI:AMMONITI: Albertini, Da Dalt, MaldonadoESPULSI:RECUPERO:SQUALIFICATI: Raffaele (4)DIFFIDATI: -INDISPONIBILI: Santurro, Tonucci, Piccolo, Dall'Oglio, Manneh, Pellegrini e Vicente; Brandi, Signorelli, Persano, D'Alessandro, Salazaro, Esposito e Giordano.Dodicesima giornata di andata del campionato di Serie C edizione 2020-21, girone C. Allo stadio “Angelino Nobile” di Lentini il Catania, priva di mister Raffaele (squalificato per quattro giornate), riceve la matricola Turris, quarta forza del torneo con 16 punti. Sulla panchina rossazzurra spazio al catanese Gianluca Cristaldi. Etnei schierati con il 3-5-2, con Biondi in campo al posto dell’acciaccato Dall’Oglio; campani di mister Fabiano con il 3-4-1-2.Catania in campo con la tradizionale maglia a strisce verticali rosse e azzurre, pantaloncini azzurri e calzettoni neri; risponde la Turris in maglia grigia con numerazione rosso corallo, pantaloncini neri e calzettoni rossi. Direzione di gara affidata al signor Luca Angelucci di Pesaro.Al secondo minuto capocciata di Claiton al corallino Pandolfi. I due calciatori rimangano a terra per qualche minuto per poi riprendere regolarmente il loro posto in campo. Al 5’ primo squillo della gara. Palla rubata da Pecorino al limite dell’area campana, palla in mezzo per l’accorrente Biondi, piatto destro di prima intenzione del numero 21 con il pallone che va a lato di poco. Al nono altra opportunità per il Catania: tiro dai trentacinque metri di Claiton, pallone deviato che si impenna, smanacciata di Abagnale in angolo. Al 17’ ci prova Maldonado dai venti metri con un destro a giro su calcio di punizione che termina un metro abbondante lontano dal bersaglio. Cinque minuti più tardi è ancora il calciatore sudamericano a provare la conclusione dalla distanza: il destro in corsa del numero 15 rossazzurro è parato in due tempi dal portiere ospite. Alla mezzora primo giallo della gara, a rimediarlo il rossazzurro Albertini per un fallo a centrocampo. Al 34' arriva il secondo cartellino giallo del match: ammonizione al campano Da Dalt per un intervento scomposto su Pinto. Due minuti più tardi altra ammonizione: fallo su Da Dalt e "giallo" per Maldonado. Al 38' azione veloce imbastita dal Catania sull'asse Welbeck-Pinto, cross del numero 20 per l'inserimento aereo di Pecorino che non riesce a colpire il pallone con la giusta forza, favorendo la parata di Abagnale. Al 44' ancora un cross dalla sinistra di Pinto, perfetto inserimento aereo di Biondi, colpo di testa violento ma impreciso. Un minuto più tardi episodio dubbio in area campana: tocco di Reginaldo intercettato dal braccio destro di Da Dalt, l'arbitro però lascia correre fra le proteste degli etnei. Al termine del primo tempo, concluso dopo un minuto di recupero, squadre negli spogliatoi sullo 0 a 0.