Catania-Trapani, presentazione: Quarta Battaglia

Si giocherà allo stadio "Angelo Massimino", mercoledì 29 maggio con calcio d’inizio alle 20.30, la gara d’andata del secondo turno della fase nazionale dei play off tra Catania e Trapani. L’arbitro sarà Ivan Robilotta di Sala Consilina, gli assistenti saranno Mansi e Severino, quarto ufficiale Vigile di Cosenza.I rossazzurri si presentano alla gara con i granata con due turni dei play off sulle gambe. All’esordio, nel secondo turno della fase dei gironi, al "Massimino" è stata battuta ed eliminata la Reggina, con il risultato di 4-1: reti di Sarno, Di Piazza, Marotta e autorete di Gasparetto. Nel primo turno della fase nazionale è stato fatto fuori il Potenza, con due 1-1(il primo in terra lucana, il secondo in Sicilia), grazie al miglior piazzamento nella regular seaason: entrambe le reti etnee portano la firma di Matteo Di Piazza, che è il miglior realizzatore dell’Elefante nei play off con 3 centri, un gol in ogni incontro disputato, 7 il totale di quelli realizzati. Sono pertanto 6 i gol all’attivo in tre gare per la squadra di Sottil, in ognuna delle quali però è stato subito un gol.In campionato il Catania è al secondo posto della classifica finale per rendimento casalingo, con 44 punti conquistati in 18 incontri, proprio dopo il Trapani (49): 14 vittorie (2 in meno dei granata), 2 pareggi, altrettante sconfitte.Il team di mister Vincenzo Italiano parte direttamente dal secondo turno della fase nazionale dei play off in virtù del secondo posto conquistato al termine della stagione regolare. Con 73 punti i granata sono arrivati a quattro lunghezze dalla vincitrice del girone, la Juve Stabia di Fabio Caserta, e a più 8 dal Catania. Sono stati 22 i successi ottenuti (gli stessi delle 'vespe'), 8 i pareggi (come i rossazzurri), 6 i k.o. Terzo miglior attacco con 60 gol segnati, dopo quelli del Catanzaro (65) e dello Stabia (63), 34 sono invece quelli subiti.La prima gara dei play off del Trapani sarà fuori casa, dove in campionato sono arrivate 6 vittorie (con Vibonese, Paganese, Siracusa, Rieti, Rende e a tavolino col Matera), 7 pareggi (contro Monopoli, Leonzio, Casertana, Bisceglie, Viterbese, Potenza e Reggina) e 5 sconfitte (con Catania, Cavese, Francavilla, Juve Stabia e Catanzaro).Il 16 ottobre 2018, in infrasettimanale, Catania e Trapani si affrontavano al "Massimino" per la settima giornata del Girone C del Campionato di Serie C. I padroni di casa ottennero il terzo successo in 4 gare, vinsero 3-1 grazie alla doppietta di 'Ciccio' Lodi (che è ancora il miglior realizzatore dei rossazzurri con 13 reti all’attivo) e alla rete di Alessandro Marotta (vice capocannoniere con 10 centri).In uno stadio che sarà una bolgia, mercoledì il Catania dovrà fare di tutto per ottenere il massimo contro un Trapani che in caso di parità di gol nel doppio confronto avrà la meglio in quanto 'testa di serie'. Sfruttare il fattore campo sarà importante per gli uomini di Sottil che per approdare in finale dovranno vincere almeno una delle due gare (quella di ritorno è in programma il 2 giugno al "Provinciale") e aver fatto almeno un gol in più dei granata nel computo totale di quelli realizzati tra andata e ritorno.