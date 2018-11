Catania-Siracusa, precedenti: dominio rossazzurro al "Cibali-Angelo Massimino"

Mercoledì 7 novembre 2018, alle ore 12.30, allo stadio "Angelo Massimino", andrà in scena il ventesimo confronto in terra etnea tra il Catania e il Siracusa. Il bilancio, dal 1946 ad oggi, sorride largamente alla formazione rossazzurra, vittoriosa in, la prima delle quali nel campionato di Serie B 1950/51: aretusei in vantaggio con Polo, rimonta etnea per via delle reti di Dandolo Brondi (doppietta) ed Eraldo Gavazzi. Stesso risultato nella sfida di Coppa Italia 1988/89 e in quella dell’aprile 2017, con reti catanesi di Mazzarani, Di Grazia e Drausio Gil. In mezzo il doppio 1-0 negli anni cinquanta, in Serie B, firmati dalle marcature di Klein e Quoiani. Negli anni settanta, oltre al 2-0 della Coppa Italia 1977/78, emergono altri due 1-0 catanesi: Simonini nel 1974/75 (Coppa Italia) ed un’autorete di Crippa nella C 1977/78. Gli anni 80 si aprono con il 2-1 dei ragazzi di De Petrillo, reti di Piga e Borghi, e proseguono col doppio 2-0 del 1988/89 (Coppa Italia) e 1989/90 in Serie C1, con quest’ultima vittoria firmata da Loriano Cipriani e Beppe Scienza. Infine, il 2-1 del 1990-91 e il 3-2 del 1992/93, sempre in Coppa Italia.Quattro i pareggi conseguiti in terra catanese: 0-0 nel campionato di Serie C 1974/75 e nel 1992/93; 1-1 nel 1949-50 (Fusco e Marchetto i marcatori); 2-2 il 6 ottobre 1991, vantaggio catanese con Loriano Cipriani, rimonta azzurra con Pazzini e Balleri, definitivo pareggio rossazzurro segnato da Giovanni Colasante.L'unico successo del Siracusa a Catania è datato 17 marzo 1991: vantaggio etneo con Vincenzino Del Vecchio, rimonta ospite firmata dalle reti di Mazzuccato (doppietta), Bizzarri su rigore e Milazzo.L’ultimo precedente catanese tra le due formazioni risale allo scorso 3 marzo: 1-0 per i rossazzurri di mister Cristiano Lucarelli in virtù della rete siglata da Davis Curiale con un delizioso scavetto. Vittoria ossigenante, la prima dopo il cocente K.O. di Monopoli.Di seguito il quadro completo dei precedenti in terra etnea:1949/50: Catania-Siracusa 1-1 (Serie B)1950/51: Catania-Siracusa 3-1 (Serie B)1951/52: Catania-Siracusa 1-0 (Serie B)1952/53: Catania-Siracusa 1-0 (Serie B)1974/75: Catania-Siracusa 0-0 (Serie C)1974/75: Catania-Siracusa 1-0 (Coppa Italia)1977/78: Catania-Siracusa 2-0 (Coppa Italia)1977/78: Catania-Siracusa 1-0 (Serie C)1979/80: Catania-Siracusa 2-1 (Serie C1)1988/89: Catania-Siracusa 2-0 (Coppa Italia)1989/90: Catania-Siracusa 2-0 (Serie C1)1989/90: Catania-Siracusa 3-1 (Coppa Italia)1990/91: Catania-Siracusa 2-1 (Coppa Italia)1990/91: Catania-Siracusa 1-4 (Serie C1)1991/92: Catania-Siracusa 2-2 (Serie C1)1992/93: Catania-Siracusa 3-2 (Coppa Italia)1992/93: Catania-Siracusa 0-0 (Serie C1)2016/17: Catania-Siracusa 3-1 (Lega Pro)2017/18: Catania-Siracusa 1-0 (Serie C)VITTORIE CATANIA: 14VITTORIE SIRACUSA: 1PAREGGI: 4GOL CATANIA: 31GOL SIRACUSA: 14