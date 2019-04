Catania: Simone Pino convocato nella Rappresentativa Under 17 azzurra

C'è anche il nome di, catanese classe 2002, nell'elenco dei calciatori convocati dal C.T. della Rappresentativa azzurra Under 17, Daniele Arrigoni, in vista del torneo internazionale "Lazio Cup" in corso di svolgimento a Fiuggi. Traguardo prestigioso per il giovane capitano dell'Under 17 rossazzurra che si cimenterà, insieme agli altri azzurrini, con le compagini di Pistoiese, Benevento e Kisvarda, formazioni inserite nel Girone B. L’esordio degli azzurrini è in programma domani, martedì 30 aprile alle 9,30 con la Pistoiese.Di seguito l' elenco completo dei convocati Portieri: Bovenzi (Paganese); Salvatori (Ravenna); Brevi (Albinoleffe).Difensori: Bertocchi (Albinoleffe); Nallo (Rieti); Macchioni (Alessandria); Pellegrini (Arezzo); Sersanti (Robur Siena); De Maria (Casertana); Podda (Alessandria); Minozzo (L.R.Vicenza); Bertoletti (Novara); Pino (Catania).Centrocampisti: Criscuolo (Paganese); Sepe (Paganese); Marra (Ravenna); Fiorani (Ravenna); Rosset (Entella).Attaccanti: Beltrame (Feralpisalò); Pecci (Rimini); Quaglietta (Paganese); Argentato (Cavese); Petriccioli (Carrarese).