Catania-Sicula Leonzio (1-0): Coppa Italia, live

CATANIA-SICULA LEONZIO 1-0Marcatori: Curiale al 30'CATANIA (4-3-3): Martinez, Noce, Silvestri, Esposito, Marchese; Lodi, Bucolo, Dall'Oglio; Catania, Curiale, Di Molfetta.Panchina: Furlan, Biondi, Biagianti, Pino, Rizzo, Fornito, Llama, Mazzarani, Barisic, Rossetti, Di Piazza, Distefano. All. Lucarelli.SICULA LEONZIO (4-3-3): Nordi, De Rossi, Tafa, Petta, Parisi; Megelaitis, Cozza (dal 46' Esposito), Maimone; Vitale, Scardina, Terranova (dal 46' Bariti).Panchina: Governali, Bertolo, Bonaccorso, Sosa, Esposito, Sidibe, Sicurella, Bariti, Bollino, Lescano, Ripa, Manfrè. All: Bucaro.ARBITRO: Francesco Cosso di Reggio CalabriaASSISTENTI: Roberto Terenzio di Cosenza e Gaetano Massara di Reggio CalabriaAMMONITI:ESPULSI:RECUPERO: 1' pt;SPETTATORI: 957; 20 ospiti (posizionati in un settore del Curva Sud)Catania in campo da sinistra verso destra con il tradizionale completo rossazzurro. Ospiti in maglia, pantaloncini e calzettoni bianchi. Le due squadre sono schierate a specchio, entrambe con il modulo 4-3-3. I padroni di casa dopo 5 minuti si sono già trovati spesso nell’area di rigore avversaria.Inedito tridente per i rossazzurri, formato da Lele Catania, Di Molfetta e Curiale. Mentre in difesa gli esterni sono Noce e Marchese.Al quarto d’ora schema da punizione per la squadra di Lucarelli, si salva la difesa lentinese.Due minuti dopo Lodi ci prova con una conclusione dalla distanza, Nordi respinge con qualche difficoltà.Catania vicino al vantaggio: Megelaitis svirgola e stava per mettere la sfera all’interno della porta difesa da Nordi. La Leonzio si salva in angolo. Di Molfetta impegna Nordi e guadagna un altro corner.Al 28’ Di Molfetta, dalla sinistra, mette un cross pericoloso, Parisi di testa si salva in angolo, dagli sviluppi del quale Curiale si fa anticipare ancora in corner. Serie di calci d’angolo in favore degli etnei.. Ventisei reti rossazzurre per Curiale.Di Molfetta impegna Nordi, che respinge con i piedi. Il numero 8 dei padroni di casa ci riprova poco dopo, ma manda il pallone altissimo.Prova a reagire la Leonzio con un colpo di testa di Terranova da posizione ravvicinata, ottimo intervento di Martinez, che si fa trovare pronto.Ci riprovano gli ospiti al 42’ con Scardina, questa volta la palla termina fuori.Bel tiro di Noce da fuori area al 43’, pallone alto di poco.Nordi in uscita su Curiale scivola con la sfera fuori dall’area di rigore e l’arbitro concede una punizione dal limite: Di Molfetta calcia direttamente in porta e il pallone finisce alto di poco.Il primo tempo finisce con un buon Catania in vantaggio grazie alla splendida rete di Curiale alla mezzora.Doppio cambio per la squadra di Bucaro ad inizio ripresa: in campo Bariti ed Esposito per Terranova e Cozza.Al 51’ punizione di Megelaitis dalla destra, Martinez respinge con i pugni.