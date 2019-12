Catania-Rende, precedenti: La "prima volta" di Matteo Di Piazza

Domenica 8 Dicembre 2019, alle ore 17.30, andrà in scena il quarto confronto fra Catania e Rende disputato allo stadio "Angelo Massimino". I tre precedenti sorridono largamente alla formazione rossazzurra, sempre vittoriosa al cospetto dei biancorossi di Calabria. Nella scorsa stagione, la vittoria conseguita nel match del, venne siglata da un gol in apertura di unarrivato all'ombra dell'Etna da appena nove giorni. Per il centravanti di Partinico, giunto dal Cosenza, si trattò della prima rete in maglia rossazzurra. Nella stagione precedente, la 2017-18, il successo del Catania fu decisamente più consistente. Il 6 maggio 2018, in un’atmosfera quasi balneare, gli etnei di mister Cristiano Lucarelli rifilarono un perentorio 6-1 al team calabrese . A segno, per i rossazzurri, Fran Brodic (autore di una doppietta), Mazzarani, Russotto, Rizzo ealla sua ultima rete con la maglia del Catania prima dell’esclusione dalla prima squadra avvenuta nel corso di questa stagione. Rete biancorossa siglata da una sfortunata autorete di Saretto Bucolo.Andando ancora a ritroso, fino alla stagione, si arriva alla prima affermazione degli etnei. Il Catania di Gennaro Rambone – che da lì a poco avrebbe salutato polemicamente al termine della gara col Montevarchi – superò i calabresi per 1-0 grazie ad una rete di Damiano Morra Nel dettaglio:1979-80 (Serie C1): Catania-Rende 1-02017-18 (Serie C): Catania-Rende 6-12018-19 (Serie C): Catania-Rende 1-0VITTORIE CATANIA: 3VITTORIE RENDE: -PAREGGI: -RETI CATANIA: 8RETI RENDE: 1