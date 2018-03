Catania-Reggina: da Castiglia a Rizzo, da Mezavilla a Porcino...

Rispetto alla gara di andata, che si giocò a Reggio Calabria lo scorso 28 ottobre e che vide vincere gli amaranto all’ultimo istante, i. Da tre (tutti nell’organico dei calabresi) si è passati addirittura a, grazie l’”intercessione” magica della sessione invernale di calciomercato, capace di condurre altri due ex rossazzurri (uno dei quali catanese) in amaranto e altrettanti nell’opposta fazione. Una matassa da sbrogliare con calma, con una grande certezza rappresentata dal ruolo: tutti e sette giocano a centrocampo e dintorni…Andando con ordine, partendo da chi era in campo quella sera al “Granillo”, sbuca il giovane volto di, catanese classe 1998, cresciuto nel settore giovanile etneo, perno della mediana reggina di Maurizi con 27 presenze e 2 reti in questo campionato. Nella gara di andata Marino rimase in campo per 85 minuti prima di lasciare il posto, manco a dirlo, ad un altro prodotto del vivaio etneo:, catanese di Giarre (classe 1995), forte di 8 presenze con la maglia della prima squadra dell’Elefante tra Serie A e Serie B. Esperienza poco fortunata quella di Garufi con la maglia rossazzurra, contraddistinta da infortuni e scelte tattiche a dir poco discutibili. Mancino naturale, con propensioni spiccatamente offensive, il buon Agatino venne ‘reinventato’ terzino sinistro da mister Giuseppe Sannino nel corso della gara casalinga contro il Bari, valevole per il campionato cadetto 2014-15. Una mossa sciagurata che contribuì a compromettere l’esplosione in prima squadra di uno dei calciatori più promettenti della Primavera rossazzurra . In campo, per 59 minuti, anche, brasiliano di Maringà, sbarcato a Catania nella seconda parte della stagione 2004-05, con Nedo Sonetti in panchina, giusto il tempo di collezionare 5 presenze.Nella gara di cinque mesi fa, al posto dello stagionato sudamericano, mister Maurizi decise di lanciare in campo l’esuberanza di tale, reggino doc (classe 1995), autore con la maglia della squadra della sua città di 55 presenze e 6 reti (due delle quali nel corso della prima parte di questo campionato) in un anno e mezzo. Per il veloce esterno mancino, giunto a Catania nel corso del mercato invernale, si prospetta una gara dall’alto tasso emozionale, così come lo sarà per, coriaceo centrocampista nato a Catania il 24 ottobre del 1985, cresciuto proprio nel settore giovanile etneo e grande tifoso dell’Elefante: fede professata con fierezza nella scorsa stagione, quando venne al “Massimino” da avversario con la maglia della Vibonese, ricevendo, tuttavia, l’applauso dei tifosi di casa. A Reggio Calabria da gennaio, dopo aver indossato le maglie di Modica, Milazzo, Giarre, Campobello, Adrano, Rossanese, Akragas, Vigor Lamezia, Torres, Maceratese e Vibonese, e Giuffrida potrebbe saltare la sfida catanese a causa di un infortunio. Chi invece sarà sicuramente della partita è, calabrese di Cosenza, al Catania nella stagione 2015-16 per un totale di 16 presenze. Esperienza tra alti e bassi, contraddistinta da un avvio convincente e da qualche infortunio di troppo. Ad attenderlo ci saranno i muscoli ed i polmoni del messinese, prodotto del vivaio amaranto, compagno di squadra di Castiglia alla Reggina dal 2010 al 2013 in Serie B. Mai come in questa volta la partita si vincerà a centrocampo…Classica carrellata finale con i doppi ex del passato. Tra i legni il più rappresentativo è, estremo difensore originario di Gorgonzola, attuale team manager del Torino, giunto nella città dell’Elefante nel gennaio 2003 proveniente proprio dalla Reggina, allora militante in Serie A. Altri portieri sono:(al Catania tra il 1989 e il 1992) e. Nel reparto arretrato spicca, baluardo fiorentino protagonista a Reggio della prima storica salvezza in massima serie – stagione 1999-2000 – e di un triennio fantastico (con altrettante salvezze sempre in Serie A) in maglia rossazzurra, tra il 2006 e il 2009. Oltre al “Magnifico” ecco(32 presenze in maglia amaranto nella stagione 1997-98, al Catania nella Serie B 2003-04),(freschissimo doppio ex),. Tanto affollamento nel reparto di mezzo con(30 presenze e 5 reti in amaranto nel 2004-05, 49 gettoni e 4 gol in rossazzurro nel biennio 2006-08); l’immenso e intramontabile(in Calabria nella stagione 2003-04, in Sicilia dal 2005 al 2009);(57 presenze e una rete con la Reggina, 26 gettoni e un gol con il Catania nel 2005-06) e(121 presenze a Reggio, 60 a Catania) tra i più rappresentativi. Centrocampo completato dai vari(a Reggio nelle vesti di tecnico, a Catania come giocatore nel 2001-02),(attuale tecnico del Monopoli),Sostanzioso anche il reparto avanzato incentrato sulle figure di(in rossazzurro negli anni sessanta),(giunto a Reggio nel 1981 dopo aver segnato 17 reti in 67 match nel Catania) e del compianto, quest’ultimo protagonista con una doppietta nel 3-1 del 1970 che regalò al Cavaliere Angelo Massimino la prima promozione in massima serie. Con loro anchee la coppia composta da, entrambi a Catania come calciatori, a Reggio come tecnici.Conclusione dedicata agli allenatori:, a Reggio Calabria nel 1996-97, a Catania in due riprese (nel 2000-01 in C1 e nella parte finale del travagliato campionato cadetto 2002-03);, il coriaceo(al Catania in Serie C2 sul finire degli anni novanta); Guido Mazzetti e, quest’ultimo in Calabria come giocatore a cavallo degli anni sessanta e settanta, al Catania per parte della stagione 2004-05.