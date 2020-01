Catania-Potenza: probabili formazioni

Reduce dal pareggio a reti inviolate di Francavilla Fontana, match che ha inaugurato il 2020, il Catania di Cristiano Lucarelli ospita il Potenza di Giuseppe Raffaele nella gara valida per la terza giornata del girone di ritorno. Per gli etnei, settimi in classifica a 10 punti dai lucani (a loro volta quarti della classe), si tratterà del primo di due confronti da disputare al "Massimino" nel giro di quattro giorno. Dopo il match con il Potenza, in programma domenica 19 gennaio alle ore 15, i rossazzurri incroceranno l'Avellino, mercoledì 22 (sempre alle 15), nella gara valevole come recupero della prima giornata del girone di ritorno.Direzione di gara affidata al signor Marco D’Ascanio di Ancona. Il fischietto marchigiano sarà coadiuvato dagli assistenti Dario Gregorio e Giovanni Mittica di Bari. Per l'arbitro di Ancona si tratta del secondo incrocio con il Catania. L'unico precedente fa riferimento alla scorsa stagione: Catania-Casertana 3-0.Nel Catania mister Lucarelli dovrebbe affidarsi allo stesso undici visto in Puglia domenica scorsa. Le uniche due variazioni: Biagianti, in mezzo al campo, al posto dell'acciaccato Dall'Oglio, e Davis Curiale in avanti con Matteo Di Piazza relegato in panchina per scelta tecnica. Ballottaggi sulla trequarti fra Di Molfetta-Sarno e Barisic-Manneh. Indisponibili Welbeck, Dall'Oglio e Noce.Scelte obbligate in casa potentina, con mister Raffaele che dovrà fare a meno dell'apporto degli squalificati Emerson e Ricci, insieme all'infortunato Franca. Nel 3-5-2 di partenza spazio in porta all'ex rossazzurro Raffaele Ioime. In avanti, tandem ofefnsivo composto da Murano e Ferri Marini. Solo panchina per Isgrò, decisivo nella gara di andata.CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Silvestri, Esposito, Pinto; Rizzo, Biagianti; Biondi, Di Molfetta, Barisic; Curiale. A disp.: Martinez, Marchese, Mbende, Saporetti, Vicente, Curcio, Sarno, Di Grazia, Frisenna, Mazzarani, Manneh, Di Piazza. All: LucarelliPOTENZA (3-5-2): Ioime; Sales, Giosa, Silvestri; Viteritti, D'Angelo, Dettori, Coppola, Panico; Murano, Ferri Marini. A disp.: Breza, Sepe, Di Somma, Coccia, Iuliano, Volpe, Longo, Isgrò. All: RaffaeleARBITRO: Marco D'Ascanio di AnconaASSISTENTI: Dario Gregorio e Giovanni Mittica di BariINDISPONIBILI: Welbeck, Dall'Oglio e Noce; FrancaSQUALIFICATI: Emerson e RicciDIFFIDATI: Di Molfetta e Silvestri