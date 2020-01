Catania-Potenza 1-1: terzo pari di fila per gli etnei

Reduce dal pareggio a reti inviolate di Francavilla Fontana, match che ha inaugurato il 2020, il Catania di Cristiano Lucarelli ospita il Potenza di Giuseppe Raffaele nella gara valida per la terza giornata del girone di ritorno. Per gli etnei, settimi in classifica a 10 punti dai lucani (a loro volta quarti della classe), si tratterà del primo di due confronti da disputare al "Massimino" nel giro di quattro giorno. Dopo il match con il Potenza, in programma domenica 19 gennaio alle ore 15, i rossazzurri incroceranno l'Avellino, mercoledì 22 (sempre alle 15), nella gara valevole come recupero della prima giornata del girone di ritorno.CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai (dal 12' st Curcio), Silvestri, Esposito, Pinto (dal 12' st Saporetti, dal 29' Mbende); Rizzo (dal 20' st Vicente), Biagianti; Biondi, Di Molfetta, Barisic (dal 20' Sarno); Curiale. A disp.: Martinez, Marchese, Mbende, Saporetti, Vicente, Curcio, Sarno, Di Grazia, Frisenna, Mazzarani, Manneh, Di Piazza. All: LucarelliPOTENZA (3-4-3): Ioime; Sales, Giosa, Silvestri; Viteritti (dal 26' st D'Angelo), Dettori, Coppola (dal 34' st Iuliano), Coccia; Isgrò (dal 44' Isgrò), Murano (dal 44' st Franca), Ferri Marini (dal 26' st Longo). A disp.: Breza, Brescia, Di Somma, Panico, D'Angelo, Iuliano, Volpe, Franca, Gassama, Longo, Souare. All: RaffaeleARBITRO: Marco D'Ascanio di AnconaASSISTENTI: Dario Gregorio e Giovanni Mittica di BariRETI: 15' pt Ferri Marini, 33' Curiale su rigore,AMMONITI: Coppola, Pinto, Calapai, Barisic, Rizzo, Biagianti, Murano, EspositoESPULSI:RECUPERO: 2' pt; 5' st.INDISPONIBILI: Welbeck, Dall'Oglio e Noce; SepeSQUALIFICATI: Emerson e RicciDIFFIDATI: Di Molfetta e Silvestri; Sales e ViterittiNel Catania mister Lucarelli si affida allo stesso undici visto in Puglia domenica scorsa. Le uniche due variazioni: Biagianti, in mezzo al campo, al posto dell'acciaccato Dall'Oglio, e Davis Curiale in avanti con Matteo Di Piazza relegato in panchina per scelta tecnica. Ballottaggi sulla trequarti fra Di Molfetta-Sarno e Barisic-Manneh. Indisponibili Welbeck, Dall'Oglio e Noce. Scelte obbligate in casa potentina, con mister Raffaele che dovrà fare a meno dell'apporto degli squalificati Emerson e Ricci, oltre a Sepe. Nel 3-4-3 di partenza, spazio dal primo minuto a Isgrò nel terzetto offensivo.Pomeriggio soleggiato su Catania, con temperature che si attestano attorno ai 16 gradi. Terreno di gioco del “Massimino” che appare in buone condizioni. Catania in campo con la tradizionale casacca a strisce verticali rosse e azzurre, pantaloncini azzurri, calzettoni neri con risvolti rosso e azzurro. Potenza in completa tenuta grigia, con banda centrale rossoblu sulla maglia. Direzione di gara affidata al signor Marco D’Ascanio di Ancona. Il fischietto marchigiano sarà coadiuvato dagli assistenti Dario Gregorio e Giovanni Mittica di Bari. Per l'arbitro di Ancona si tratta del secondo incrocio con il Catania. L'unico precedente fa riferimento alla scorsa stagione: Catania-Casertana 3-0.Il primo squillo della gara arriva al secondo minuto di gioco: destro di prima intenzione di Davide Di Molfetta, deviato da un difensore lucano, che finisce docilmente fra le braccia dell’ex Ioime. Gara molto combattuta a centrocampo, con le occasioni che latitano. Al dodicesimo Catania vicinissimo al gol: azione di forza sulla destra di Maks Barisic, traversone radente dello sloveno che taglia tutta l'area piccola lucana, senza che Biondi e Curiale riescano ad intervenire, palla che arriva sui piedi di Davide Di Molfetta, appostato sul vertice destro, tiro a giro deviato in corner da Ioime.. Reazione rabbiosa del Catania con un paio di calci d'angolo consecutivi che, tuttavia, non producono pericoli sostanziali alla porta ospite. Al 21' Catania vicinissimo al pari: bella percussione sulla sinistra di Pinto, delizioso pallone servito nel cuore dell'area di rigore per l'accorrente Barisic, sinistro al volo dello sloveno che si perde alto di poco sopra la traversa. Ventiquattresimo: calcio d'angolo, l'ennesimo per i rossazzurri, battuto da Di Molfetta, colpo di testa di Biagianti con il pallone che sorvola la traversa. Al minuto 25 primo giallo del match sventolato a Coppola per un fallo in mediana. Un minuto più tardi la stessa sorte tocca a Giovanni Pinto, ammonito per un fallo tattico sempre nei pressi del centrocampo. Alla mezzora Potenza vicinissimo al raddoppio: veloce contropiede potentino, delizioso passaggio filtrante di Murano per l'inserimento di Viteritti, destro in diagonale del numero 2 lucano che fa la barba al palo. Clamorosa occasione sprecata dal Potenza. Al 31' calcio di rigore per il Catania assegnato per un fallo di mano di Giosa.. Quarantesimo, Potenza pericoloso con Isgrò: cross dalla sinistra per Murano, provvidenziale intervento di Esposito che spedisce il pallone in angolo. Al 42' secondo giallo per gli etnei, a rimediarlo è Luca Calapai per un intervento scomposto su Luigi Silvestri. Ammonizione giusta. Al 45' altro giallo per gli etnei, stavolta sventolato a Maks Barisic reo di una trattenuta prolungata sullo stesso Luigi Silvestri. Al termine di due minuti di recupero l'arbitro D'Ascanio di Ancona manda le due squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.Squadre nuovamente in campo per i secondi quarantacinque minuti di gioco, nessun cambio effettuato dai due allenatori durante l'intervallo. La ripresa è inaugurata dal cartellino giallo sventolato a Giuseppe Rizzo per un fallo a centrocampo, quarta sanzione per gli etnei. Al 3' bella azione in velocità di Di Molfetta, passaggio filtrante per Curiale che non riesce a servire Barisic liberissimo al centro dell'area di rigore. Al 5' minuto, calcio di punizione per il Potenza dalla trequarti, colpo di testa di Ferri Marini che finisce a lato. Al 9' Potenza vicinissimo al gol: sponda aerea di Murano per l'accorrente Coccia, destro di prima intenzione respinto con prontezza da Furlan. Bella azione del Catania un minuto più tardi con Marcon BIagianti, abile a conquistare un pallone a centrocampo, cross di Biondi sul quale Di Molfetta non arriva per questione di centimetri. Al dodicesimo doppio cambio nel Catania: fuori Pinto e Calapai, dentro Saporetti e Curcio. Catania ridisegnato da Lucarelli con Biondi e Saporetti terzini, Curcio trequartista. Al 15' azione in velocità imbastita da Barisic, palla servita sulla destra per il neoentrato Curcio che, da posizione assai defilata, prova la conclusione in porta senza fortuna. Al 17', si invertono i ruoli, con il numero 10 a lanciare in porta lo sloveno che non riesce a conquistare la sfera. Al 19' ci prova Coccia dalla lunetta, destro a giro alto sopra la traversa. Al ventesimo doppio cambio nel Catania: fuori Rizzo e Barisic, dentro Vicente e Sarno. Altra ammonizione a carico di un giocatore del Catania: stavolta il destinatario del provvedimento disciplinare è Marco Biagianti, reo di un fallo su Coppola. Ammonizione che appare eccessiva. Al 25' Catania vicinissimo alla rete con un diagonale di Sarno deviato in corner da Ioime. Doppio cambio per il Potenza: fuori Viteritti e Ferri Marini, dentro D'Angelo e Longo. Al 29' mister Lucarelli è costretto a giocarsi l'ultimo cambio: fuori l'infortunato Saporetti, dentro Mbende. Al 32' azione pericolosa del Potenza, sinistro di contro balzo di Isgrò, disturbato da Curiale, con il pallone bloccato con sicurezza da Furlan. Al 34' fuori Coppola, dentro Iuliano per gli ospiti. Al 35' azione pericolosa del Potenza con Isgrò, palla in mezzo per Murano anticipato provvidenzialmente dall'intervento di Biondi. Qualche secondo più tardi ammonizione per lo stesso attaccante lucano. Catania vicinissimo al gol al 36': azione solitaria di Di Molfetta sulla sinistra, palla in mezzo all'area lucana, colpo di testa a volo d'angelo di Curcio che si perde di poco alto sopra la traversa. Azione confusa in area lucana al 43' con Sarno a creare scompiglio fra i difensori, al termine della quale il numero 7 rossazzurro finisce a terra; l'arbitro lascia correre. Al 44' doppio cambio nel Potenza: fuori Murano e Isgrò , dentro Franca e Di Somma. Assegnati 5 minuti di recupero. Al 47' cartellino giallo rimediato da Esposito per un fallo a centrocampo, sale a 8 il numero degli ammoniti dal signor D'Ascanio. Dopo cinque minuti di recupero arriva puntuale il triplice fischio dell'arbitro marchigiano che sancisce il terzo pareggio di fila per gli etnei.