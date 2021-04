Catania-Potenza (1-1): pareggio di Di Piazza al 21'

Il racconto della gara fra etnei e lucani. Calcio d'inizio alle ore 15.00

FORMAZIONI UFFICIALI

CATANIA (4-3-3): Martinez; Calapai, Claiton, Giosa, Pinto; Welbeck, Maldonado, Dall'Oglio; Russotto, Di Piazza, Golfo. A disp.: Santurro, Borriello, Albertini, Sales, Silvestri, Tonucci, Zanchi, Izco, Rosaia, Manneh, Reginaldo, Vrikkis. All: Baldini



POTENZA (4-3-1-2): Marcone; Coppola, Gigli, Conson, Coccia; Zampa, Bucolo, Ricci; Di Livio; Mazzeo, Baclet. A disp.: Santopadre, Brescia, Noce, Panico, Nigro, Bruzzo, Sandri, Fontana, Salvemini, Romero, Cavaliere, Volpe. All: Gallo



ARBITRO: Luca Angelucci della sezione di Foligno



ASSISTENTI: Costin Del Santo Spataru di Siena e da Andrea Torresan di Bassano del Grappa



IV UFFICIALE: Adolfo Baratta di Rossano



RETI: Baclet al 3', Di Piazza al 21'



AMMONITI: Di Livio, Conson, Baclet



ESPULSI:



RECUPERO:



SQUALIFICATI: -



DIFFIDATI: Zanchi, Silvestri, Albertini, Welbeck, Giosa e Sarao



INDISPONIBILI: Confente, Piccolo, Sarao e Volpe; Sepe e Di Somma





CALCIO D'INIZIO ALLE ORE 15.00

Nella quart'ultima giornata della stagione regolare 2020/21 il Catania di Francesco Baldini, quinta forza del torneo in coabitazione con la Juve Stabia, riceve al "Massimino" il Potenza dei catanesi Saro Bucolo e Mario Noce, nel secondo dei due turni casalinghi previsti dal calendario. I rossazzurri, reduci da tre successi di fila, hanno come unico obiettivo la vittoria. Tre punti fondamentali, necessari pe accorciare le distanze dal terzo (Bari sconfitto ad Avellino...) e quarto posto (Juve Stabia-Catanzaro rinviata al 21 aprile) e mantenere a debita distanza le inseguitrici. Obiettivo opposto per i lucani di mister Fabio Gallo in cerca di punti salvezza. Calcio d'inizio alle ore 15.00.



DIREZIONE ARBITRALE

Direzione di gara affidata al signor Luca Angelucci della sezione di Foligno. Il "fischietto" umbro sarà coadiuvato dagli assistenti Costin Del Santo Spataru di Siena e da Andrea Torresan di Bassano del Grappa; quarto ufficiale il signor Adolfo Baratta di Rossano. Per il sig. Angelucci si tratta della seconda direzione con il Catania. L'unico precedente risale alla gara con la Turris dello scorso 22 novembre: a Lentini finì 0 a 0.



LE SCELTE INIZIALI

In casa rossazzurra mister Francesco Baldini ha convocato tutti i componenti dell'organico, compresi gli infortunati Confente, Silvestri e Volpe. Nel 4-3-3 di partenza spazio a centrocampo a Welbeck, al posto di Izco, mentre in avanti out Sarao (che non compare neanche in panchina, così come Piccolo), spazio a Di Piazza, Russotto e Golfo. Nel Potenza l'undici predisposto da Fabio Gallo, con il 4-3-1-2, spazio a Mazzeo e Balcet in attacco; a centrocampo fiducia a Saretto Bucolo in cabina di regia.



CRONACA

Giornata soleggiata su Catania per la penultima gara della stagione regolare in programma allo stadio "Angelo Massimino". Terreno di gioco che dalla nostra postazione appare in buone condizioni, temperatura che si attesta attorno ai 16 gradi. Catania in campo con la tradizionale casacca a strisce verticali rosse ed azzurre, pantaloncini azzurri e calzettoni neri con risvolti rossi ed azzurri; Potenza in completa tenuta bianca con vistose striature rossoblu. Calcio d'inizio affidato al Potenza.



PRIMO TEMPO

La gara si sblocca dopo appena tre minuti: errato disimpegno del Catania in mediana, ne approfitta il Potenza che riparte velocemente, palla in profondità per Baclet che da due passi fredda Martinez sul proprio palo. Nei minuti successivi il Catania si porta in avanti con veemenza in cerca dell’immediato pareggio. All’11’ intervento deciso di Zampa su Welbeck, il secondo in pochi minuti, con i rossazzurri che invocano il cartellino giallo, l’arbitro Angelucci fischia la punizione senza ammonire il calciatore lucano. Al quarto d’ora calcio di punizione conquistato da Welbeck, sempre lui, dai trenta metri. La battuta di Maldonado, tesa e velenosa, è alzata oltre la traversa dal portiere lucano Marcone. Dagli sviluppi del corner, colpo di testa dell’ex Giosa fuori misura.Al 21’ arriva il pareggio del Catania: passaggio filtrante di Golfo per Matteo Di Piazza che, dopo un primo tocco errato, salta Gigli e di destro deposita il pallone alle spalle di Marcone. Per il numero 33 rossazzurro si tratta della quinta rete al Potenza con la maglia del Catani. Al 28’ palla filtrante assai delizioso di Russotto per il “solito” Di Piazza che non riesce ad intercettare la sfera di un soffio, complice la contrapposizione regolare di Conson. Al 30' primo giallo della gara, a rimediarlo il calciatore lucano Di Livio per un intervento in ritardo su Giosa. Al 32’ altro cartellino giallo sventolato dal signor Angelucci. Destinatario del provvedimento disciplinare è il difensore lucano Conson per un fallo, sui trenta metri, su Dall’Oglio. Fase della partita farraginosa, spezzettata da una serie di interventi fallosi da entrambe le parti. Al 44' fallaccio da dietro di Balcet su Pinto, l'arbitro Angelucci decide per il giallo graziando l'attaccante francese.