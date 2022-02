Catania-Paganese (0-1): cronaca live e tabellino

Il racconto della gara del 'Massimino' fra rossazzurri e campani, in campo alle ore 21.00

TABELLINO

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Montegaudo, Lorenzini, Pinto (Zanchi dal 46'); Simonetti (Sipos dal 62'), Cataldi, Greco; Biondi (Russotto dal 46'), Moro, Russini. A disp.: Stancampiano, Claiton, Zanchi, Ercolani, Pino, Ropolo, Rosaia, Provenzano, Izco, Bianco, Russotto, Piccolo, Sipos. All: Baldini



PAGANESE (4-3-3): Baiocco; Scanagatta, De Santis, Murolo;Brogni (Manarelli dal 56'); Zanini, Cretella , Bensaja, Brogni; Diop, Guadagni (Sbampato dal 62'),Tommasini,. A disp.: Avogadri, Pellecchia, Konate, Manarelli, Perlingieri, Sbampato; Tissone, Del Regno, Iannone,. All: Grassadonia



ARBITRO: Andrea Ancora di Roma 1



ASSISTENTI: Vincenzo Pedone di Reggio Calabria e Franck Loic Nana Tchato di Aprilia



IV UFFICIALE: Simone Gavini di Aprilia



RETI: Zanini (Pag) al 15'



AMMONITI: Bensaja (Pag) - Pinto (Cat) - Biondi (Cat) - Cataldi (Cat) - Brogni (Pag) - Baiocco (Pag) - Albertini (Cat)



ESPULSI:



RECUPERO:



INDISPONIBILI: Castaldo e Volpicelli



SQUALIFICATI: Celesia e Martorelli



DIFFIDATI: Moro, Provenzano, Russotto Sala e Simonetti



A soli tre giorni dalla vittoria contro la Virtus Francavilla, il Catania di Baldini torna in campo e lo fa allo stadio Angelo Massimino per affrontare la Paganese nel recupero della 22a giornata.



Per proseguire la striscia positiva di successi, dopo quelli ottenuti contro JuveStabia e Virtus Francavilla, Baldini conferma 10/11 della formazione dello scorso sabato, dando solo un turno di riposo a Rosaia. Così Sala è confermato a difesa dei pali, linea difensiva composta da Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto. A centrocampo Greco scala in mediana con Simonetti e Cataldi (a formare il trio della Roma Under 17 di qualche anno addietro). In avanti Biondi, Moro e Russini formano il tridente d'attacco. In casa Paganese, il tecnico Luca Grassadonia si affida ad un 4-3-3 con Diop, autore del goal decisivo nel match d'andata, a formare il tridente con Guadagni e Tomassini.



L'avvio di gara vede il solito Catania che prova ad imbastire l'azione ma la Paganese si mostra sin da subito molto aggressiva, con un pressing alto che va ad infastidire i portatori di palla rossazzurri. Al minuto numero 7 azione manovrata dei rossazzurri con Simonetti che mette in area un pallone che Biondi controlla e con il destro prova a piazzare in porta ma la sfera non centra lo specchio della porta. Un minuto dopo risponde la Paganese con un tiro da oltre 25 metri di Zanini che Sala blocca in due riprese. Al 15esimo Paganese in vantaggio: Pinto perde maldestramente un pallone a centrocampo consentendo una ripartenza agli ospiti che con Zanini porta palla e, dove aver scambiato con Diop, calcia un destro preciso che si insacca alla sinistra di Sala. Catania 0 Paganese 1 a dimostrazione che in Serie C non esistono partite facili e rossazzurri che si trovano costretti a rimontare. Al 21esimo Catania vicino al pareggio: Albertini lavora un bel pallone sulla fascia destra e mette al centro dove Greco svetta più in alto di tutti e colpisce di testa trovando il colpo di reni di Baiocco che riesce a mandare in angolo. Sul corner successivo la conclusione di Monteagudo viene fermatta dall'arbitro per un controllo di mano dello stesso difensore argentino al momento del controllo. Al 22esimo scatto di Greco sulla sinistra e pallone al centro che difesa della Paganese respinge, sulla sfera arriva Cataldi che controlla e tira trovando la presa a terra di Baiocco. Al 28esimo Paganese vicinissimo al raddoppio: azione confusa in area di rigore rossazzurra con Tommasini che si ritrova la palla tra i piedi solo davanti a Sala ma la sua conclusione viene respinta dal portiere rossazzurro d'istinto. Al 30esimo viene ammonito Pinto per un contrasto falloso a centrocampo andando a pareggiare il computo dei cartellini dopo che l'arbitro aveva ammonito in precedenza Bensaja della Paganese. Gli animi si scaldano in diverse circostanze e l'arbitro, in evidente difficoltà, prova a riportare la calma tirando fuori il cartellino giallo ai danni di Biondi del Catania per qualche parola di troppo. Spinge il Catania alla ricerca del pareggio negli ultimi minuti del primo tempo grazie ad un Russini che appare il più ispirato del tridente d'attacco. Al 42esimo buon azione di Cataldi che mette un pallone in area sul quale Mnteagudo perde l'attimo per la deviazione vincente e viene chiuso da De Santis al momento del tiro. Al 46esimo, dopo solo un minuto di recupero, l'arbitro manda le squadre negli spogliatoi al termine del primo tempo che vede la Paganese in vantaggio per 1-0



Ad inizio ripresa, Baldini cambia subito inserendo Zanchi e Russotto al posto di Pinto e Biondi, apparsi tra i più in ombra oggi e dopo soli 40 secondi Moro ha sul destro la palla del pareggio ma la conclusione sotto porta del numero 24 finisce alta. Al 48esimo belle discesa sulla sinistra di Zanchi che mette un bel cross al centro sul quale Moro e Russotto si disturbano reciprocamente mancando la conclusione. Due minuti dopo Cataldi viene ammonito per un fallo nella zona mediana del campo. L'arbitro continua a sventolare cartellini e prima Brogni, per gioco falloso, e poi Baiocco, per perdita di tempo, vengono ammoniti tra le fila della Paganese. Il Catania, grazie anche all'ingresso di Zanchi e Russotto, continua a spingere schiacciando nella propria area gli avversari ma ai ragazzi di Baldini sta mancando il passaggio decisivo. Al 58esimo Monteagudo svetta su azione di calcio d'angolo ma il suo colpo di testa finisce fuori di non molto mentre al 60esimo Albertini viene ammonito per simulazione a seguito di una caduta in area di rigore avversaria. Al 62esimo cambi in entrmabe le squadre con Grassadonia che si copre togliendo un attaccante, Guadagni, per un difensore, Sbampato mentre Baldini inserisce Sipos al posto di Simonetti per dare maggiore intensità al reparto offensivo.