Catania-Monterosi Tuscia (1-0): cronaca live e tabellino

Il racconto della gara fra etnei e laziali, in campo alle ore 17.30

TABELLINO

CATANIA (4-3-3): Sala; Albertini, Monteagudo, Lorenzini, Pinto, Rosaia, Provenzano, Greco; Russini, Sipos, Biondi. A disp.: Stancampiano, Pino, Zanchi, Ercolani, Claiton, Ropolo, Simonetti, Cataldi, Izco, Bianco, Russotto, Russo, Piccolo. All: Baldini



MONTEROSI TUSCIA (3-5-2): Daga; Rocchi, Borri, D'Antonio; Errico, Franchini, Parlati, Buglio, Cancellieri; Caon, Ekuban. A disp.: Alia, Fiaaschetti Milani, Costantino, Follo, Basit, Sola, Del Vescovo



ARBITRO: Mattia Caldera di Como



ASSISTENTI: Amedeo Fine di Battipaglia e Giacomo Bianchi di Pistoia



IV UFFICIALE: Mattia Drigo di Portogruaro



RETI: Russini (Cat) al 27'



AMMONITI:



ESPULSI:



RECUPERO:



SQUALIFICATI: Mbende



DIFFIDATI: Pinto, Provenzano, Russotto, Moro, Sala e Simonetti



INDISPONIBILI: Moro



Allo stadio Angelo Massimino si affrontano il Catania di Mister Baldini ed il Monterosi Tuscia allenato da Leonardo Menichini per la trentesima giornata del campionato di Serie C girone C.



A sole 24 ore dalla seconda asta andata deserta per la cessione del ramo d'azienda, i rossazzurri scendono in campo cercando di onorare la maglia fino all'ultimo. Per far ciò Baldini si affida al consueto 4-3-3 con Sala tra i pali, Albertini-Monteagudo-Lorenzini-Pinto sono la linea difensiva, a centrocampo Provenzano viene preferito a Cataldi con Rosaia e Greco affianco. In attacco Biondi e Russini vanno a supporto di Leon Sipos che viene schierato titolare a seguito dell'indisponibilità di Luca Moro. In casa Monterosi assente per squalifica l'ex Mbende, Menichini si affida al 3-5-2 con coppia d'attacco composta da Caon ed Ekuban



I primi minuti di gara sono di studio con il Catania che prova a fare la partita mentre il Monterosi attende nella propria trequarti cercando di colpire in contropiede. Dallo schieramento in campo si nota che Greco gioca qualche metro più avanti rispetto agli altri due centrocampisti, andando a interpretare il ruolo da trequartista alle spalle di Sipos. Al minuto numero 11 occasione da goal per il Catania: lancio in profondità a cercare lo scatto di Sipos che viene ostacolato da un difensore che si frappone tra l'attaccante ed il pallone in attesa dell'uscita del proprio portiere; Sipos però è bravo a mettere il piede e recuperare il pallone ma, dopo aver scartato il portiere, calcio alto sopra la traversa a porta completamente sguarnita. Il Catania continua a far girare la palla ma, nel complesso, la manovra dei rossazzurri risulta abbastanza previdibile e, pertanto, la gara appare abbastanza bloccata. Al 20esimo ancora Catania vicino al goal: calcio d'angolo battuto da Russini che trova in area Biondi, il cui colpo di testa attraversa tutta l'area piccola trovando una deviazione di un difensore, sul rimpallo Greco colpisce di testa mandando la palla sul palo alla sinistra del portiere avversario, poi la difesa del Monterosi allontana il pericolo definitivamente. Al 27esimo Catania in vantaggio: Provenzano si conquista un calcio di punizione sul lato sinistro dell'area di rigore del Monterosi e da calcio piazzato diretto Simone Russini disegna una traiettoria perfetta che si insacca alle spalle del portiere avversario. Catania 1 Monterosi 0 e sesto goal in campionato per il numero 20 rossazzurro. Ottenuto il vantaggio il Catania continua a spingere e in ben due circostanze prima Russini e poi Pinto mettono in area cross interessanti sui quali Sipos non arriva alla deviazione vincente. Al 32esimo ancora Catania pericoloso con un lancio lungo di Provenzano che trova in area Russini, il quale dopo aver vinto un contrasto , serve a rimorchio Greco ma il tiro del numero 15 rossazzurro finisce largo. Al 39esima bella ripartenza dei rossazzurri sugli sviluppi di un corner per il Monterosi, Greco recupera palla al limite della propria area e si avventura in una corsa di oltre 50 metri per poi passare palla a Russini che, dopo aver saltato due avversari, mette in area un cross sul quale Sipos e Biondi non riescono a trovare la deviazione. Un minuto dopo è Russini ad entrare in area di rigore ma la sua conclusione piazzata è troppo debole e finisce facilmente tra le braccia del portiere avversario, Al 45esimo, senza alcun minuto di recupero, l'arbitro Caldera manda le squadre negli spogliatoi al termine di un primo tempo che i rossazzurri stanno meritatamente vincendo grazie al goal su punizione di Russini.