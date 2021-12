Catania-Monopoli (0-1): cronaca live e tabellino

Il racconto del match del "Massimino", valido per la prima giornata di ritorno della Serie C 2021/22.

TABELLINO

CATANIA-MONOPOLI 0-0

CATANIA (4-4-2): Stancampiano; Calapai, Claiton, Monteagudo, Zanchi; Albertini, Rosaia, Maldonado, Greco; Moro, Sipos. A disp.: Sala, Borriello, Albertini, Ercolani, Pinto, Ropolo, Pino, Izco, Provenzano, Cataldi, Frisenna, Piccolo, Russotto. All. Baldini.



MONOPOLI (3-5-2): Loria; Riggio, Bizzotto, Mercadante; Tazzer, Langella, Piccinni, Vassallo, Langella, Guiebre; Starita, Grandolfo. A disp.: Guido, De Santis, Fornasier, Romano, Bussaglia, Nina, Novella, Viteritti, Nocciolini, D'Agostino. All: Colombo.



ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari



ASSISTENTI: Thomas Miniutti di Maniago e Marco Lencioni di Lucca



IV UFFICIALE: Marco Emmanuele di Pisa



INDISPONIBILI: Bianco; Baraye



AMMONITI: Grandolfo (Mon) - Maldonado (Cat) - Langella (Mon)



SQUALIFICATI: Biondi



DIFFIDATI: Maldonado, Claiton e Pinto



PRIMO TEMPO



Nel giorno più triste della storia del Calcio Catania 1946, quello in cui il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento della società etnea, la formazione rossazzurra scende in campo per la ventesima giornata del campionato di Serie C per affrontare il Monopoli.



Mister Baldini schiera i suoi uomini con un 4-4-2 che vede tra i pali la conferma di Stancampiano, in difesa da destra a sinistra Calapai, Monteagudo, Claiton e Zanchi, a centrocampo Rosaia e Maldonado agiscono al centro con Albertini e Greco sulle fasce. In attacco coppia formato da Sipos e Moro. in casa ospite il tecnico Colombo si affida al consueto 3-5-2 con il duo in attacco Grandolfo-Starita.



L'inizio di gara vede un Catania propositva e al terzo minuto Albertini si conquista un ottima punizione al limite dell'area di rigore. Il calcio piazzato tirato da Maldonado viene respinto dalla barriera, poi lo stesso calciatore ecuadoriano prova la ribattuta mandando la palla di poco a lato. La manovra dei rossazzurri si fa apprezzare grazie ai buoni movimenti sulle corsie laterali di Albertini e Zanchi mentre in avanti Sipos sembra muoversi più di Moro. Al 14esimo Monopoli in avanti con Starita che mette al centro un pallone pericoloso con Claiton costretto a mandare in angolo. Sul corner successivo un tentativo di rovesciata dello stesso Starita finisce fuori non di molto. Due minuti dopo primo cartellino giallo della partita ai danni di Grandolfo per aver steso Greco, bravo a rubar palla in ripartenza. Al 19esimo Grandolfo prova la conclusione dai 30 metri trovando un Stancanpiano insicuro che riesce a bloccare in due riprese. Al 21esimo Monopoli in vantaggio: cross dalla destra di Tazzer e colpo di testa di Langella che batte Stancanpiano per in vantaggio ospite. Catania sotto nonostante il sostegno della Curva Nord che incita incessantemente gli uomini di Baldini. Al 24esimo bella azione corale dei rossazzurri con Albertini che serve Greco con quest'ultimo che, dopo aver triangolato con Sipos, tenta la conclusione di sinistro mandando la sfera alta sopra la traversa. Nei minuti successivi il Catania prova a reagire allo svantaggio ma il gioco rossazzurro ha perso un pò di verve dopo il goal degli ospiti. Al 37esimo Calapai riesce a mettere al centro un pallone interessante sul quale Sipos tenta la conclusione al volo trovando la respinta del portiere del Monopoli. Al 38esimo ammonito Maldonado per aver interrotto con un tocco di mano una ripartenza del Monopoli. Al 41esimo ammonito l'autore del goal Langella per un fallo su Moro vicino al cerchio di centrocampo. Al 45esimo Greco allarga sulla sinistra per l'accorrente Zanchi che mette al centro un cross sul quale Moro di testa interviene colpendo la palla debolmente, favorendo la presa del portiere ospite. Al 46esimo, dopo un solo minuto di recupero, il direttore di gara manda le squadre negli spogliatoi a conclusione di un primo tempo in cui i rossazzurri non hanno demeritato al cospetto di una squadra seconda in classifica e, comunque, in vantaggio grazie ad un goal di ottima fattura.