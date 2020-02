Catania-Monopoli 0-2: 'Gabbiani' corsari al 'Massimino'

CATANIA-MONOPOLI 0-2Marcatori: Fella al 17', Donnarumma al 67'CATANIA (3-4-1-2): Furlan; Mbende, Esposito, Silvestri; Biondi (dal 57' Capanni), Salandria, Biagianti (dal 57' Vicente), Pinto; Curcio (dall'83' Rossitto); Di Molfetta (dal 57' Mazzarani), Barisic (dal 77' Manneh). A disp.: Martinez, Marchese, Manneh, Vicente, Frisenna, Welbeck, O. Di Grazia, Mazzarani, Capanni, Rossitto. All: LucarelliMONOPOLI (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Maestrelli (dal 79' Nanni); Tazzer (dal 69' Hadziosmanovic), Carriero, Giorno (Tsonev al 69'), Piccinni, Donnarumma (dall' 87' Pecorini); Jefferson (dal 79'Mercadante), Fella. A disp.: Menegatti, Bozzi, Mercadante, Pecorini, Antonacci, Hadziosmanovic, Tsonev, Nanni, Mariano, Salvemini, Nina, Tuttisanti. All: ScienzaARBITRO: Matteo Marcenaro di GenovaASSISTENTI: Gianluca D'Elia ed Andrea Niedda di OzieriAMMONITI: Giorno al 27', Di Molfetta (dopo il fischio finale del primo tempo), al 57' Vicente, Mbende al 61', Silvestri al 74', Carriero al 76', Fella all'88'ESPULSI:RECUPERO: 1' pt; 4 st.INDISPONIBILI: Curiale, Dall'Oglio, Saporetti e Noce; Arena, Moreo, Cuppone e TriaricoSQUALIFICATI: Rizzo (2) e Calapai (1)DIFFIDATI: Di Molfetta, Rizzo, Biagianti, Mazzarani e BiondiPrima del fischio d’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Luciano Gaucci, patron del Catania dal 2000 al 2004, scomparso nella giornata di ieri, e dell’ispettore capo Filippo Raciti, del quale oggi ricorre l’anniversario della morte.Al 2’ primo angolo per il Catania che si conclude con un nulla di fatto. Al 4’ Curcio prova a sorprendere Antonino, poco distante dai pali, il pallone finisce fuori di poco.Al 6’ Silvestri tenta la conclusione dalla trequarti, ma la palla termina sul fondo.Al minuto numero 13 primo tentativo verso la porta difesa da Furlan da parte degli ospiti,con Carriero che calcia dalla distanza, ma il pallone esce fuori.Ottima occasione per Barisic al 23’, lo sloveno a tu per tu con Antonino, ma disturbato da un difensore biancoverde, si fa ipnotizzare dall’estremo difensore pugliese che salva il risultato.Il primo ammonito della partita è Francesco Giorno del Monopoli, per aver ritardato la battuta di un calcio di punizione.Al minuto numero 32 cross di Donnarumma, dalla sinistra, per fortuna del Catania nessun attaccante del Monopoli riesce a colpire il pallone che esce dall’area di rigore siciliana. Un minuto dopo Fella prova a mettere al sicuro il risultato con un tiro da fuori che però finisce sul fondo.Al 37’ bella conclusione di Curcio da fuori area, la palla termina di poco alta sopra la traversa. Nonostante lo svantaggio i rossazzurri restano comunque in partita. Al 39’ Biagianti lancia per Biondi che effettua un 'passaggio' al portiere avversario.Al 41’ Jefferson, dall’interno dell’area di rigore, calcia altissimo.Un minuto dopo Elefante in avanti: Barisic si fa anticipare da un avversario, il pallone giunge a Pinto che in corsa calcia alle 'stelle'.Il primo tempo si conclude con un ultimo tentativo degli ospiti con Jefferson, che si fa respingere la conclusione da Furlan. Al fischio finale proteste di Di Molfetta che viene ammonito dal direttore di gara. Il numero 8, in quanto diffidato, salterà la prossima gara per squalifica.Un Catania generoso ma poco incisivo rientra negli spogliatoi sotto di un gol.Si ricomincia con gli stessi 22 che hanno concluso il primo tempo. Il Catania attacca da destra verso sinistra (direzione curva nord).Al quarto minuto si fa vedere il Monopoli con Piccinni, il cui tiro viene respinto in angolo da Furlan.Poco prima del quarto d’ora triplice cambio in casa Catania: Vicente per Biagianti, Capanni per Biondi e Mazzarani per Di Molfetta.Ammonito Mbende al minuto 61.Al 65’ Furlan, in volo, devia in angolo una conclusione dalla distanza di Carriero.Doppia sostituzione tra le fila del gabbiano: Tsonev e Hadziosmanovic rilevano rispettivamente Giorno e Tazzer (autore dell’assist del primo gol degli ospiti).Esce tra i fischi del 'Massimino' Maks Barisic, al suo posto entra Manneh.Lucarelli fa esordire il giovane Rossitto, che prende il posto di Curcio.Mazzarani tira una punizione ma spedisce il pallone fuori, alla sinistra di Antonino.Il direttore di gara concede quattro minuti di recupero.La gara termina con la vittoria del Monopoli per 2-0. I rossazzurri non perdevano in casa dal 3 aprile del 2019 (allora a passare fu la Viterbese nel recupero dell'ottava giornata).