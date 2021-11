Catania: Luca Moro punta al record di gol nel singolo campionato

Quindici reti nelle ultime nove partite in rossazzurro, sedici totali in tredici gare, settimo rigore trasformato in altrettanti tentativi, quarta doppietta in campionato e una tripletta (al Campobasso) già nel carniere. Sono questi, in rapidissima sequenza, i numeri pazzeschi di, attaccante classe 2001 pescato in Veneto daed esploso in rossazzurro a suon di gol. Numeri pazzeschi, lo ripeto, che irrompono con decisione nell’ élite della, scrivendo pagine mai viste prima. Con la doppietta rifilata al Potenza (dopo quelle a Turris, Juve Stabia e Monterosi) Luca Moro, o se preferite, ha superato le reti segnate da Davis Curiale nella stagione 2017/18 nella quale si laureò capocannoniere del Girone C di Serie C . Se è vero che in quel torneo Curiale segnò 15 reti senza l’ausilio di alcun calcio di rigore, è altrettanto vero che Moro ne ha fatte 16 in 13 gare, mentre al bomber italo-tedesco “servirono” 33 match.Superato Davis Curiale, così come segnalato tempestivamente dagli amici di City Zone al triplice fischio dell’arbitro Ricci di Firenze , Luca Moro ha già fiutato un altro bottino prestigioso, firmato qualche annetto fa da, autore di 17 reti nel campionato di Serie A edizione 2006/07. Del Gabbiano, il buon Luca Moro, ha ereditato degnamente quella maglia numero 24 che per anni ha fatto sognare i tifosi rossazzurri e terrorizzare quelli avversari. Una maglia che ritorna nuovamente sentenza.Spinesi nel mirino di Moro sia a breve che a lungo termine. E già, perché se la striscia stabilita in quel campionato di Serie A concluso con la stoica salvezza di Bologna col Chievo rappresenta il traguardo immediato del bomber veneto, è altrettanto vero che il record dei record porta sempre la stessa firma, proprio quella del Gabbiano di Pisa. Dal 1946 ad oggiconclusa con la promozione in Serie A.In mezzo, fraci sono altri tre gradini. A quotac’è un quartetto niente male:ed. Salendo di un gradino, con, si piazza in solitario il bomber taorminese, goleador del Catania che vinse il Campionato Nazionale Dilettanti nel. Piazza d’onore per, che consegnate nel campionato, concluso con la promozione in B, detiene il. Andando ancora a ritroso, per la gioia degli amici di “Tutto il Catania minuto per minuto” (libro determinante nella costruzione di questo articolo), spiccano leNel dettaglio i migliori dal 1946:23 reti: Gionatha Spinesi (2005/06)20 reti: Giampietro Spagnolo (1974/75)19 reti: Giuseppe Mosca (1994/95)18 reti: Arnaldo Cadei (1947/48), Claudio Ciceri (1974/75), Eddy Baggio (2001/02), Emanuele Calaiò (2014/15)17 reti: Gionatha Spinesi (2006/07)*Campionato ancora in corsoDi seguito i cannonieri in campionato del Catania stagione per stagione(inteso come Società Sportiva Catania ed Associazione Fascista Calcio Catania)1929/30 (SECONDA DIVISIONE): Piero Blengino (7 reti in 6 gare)1930/31 (PRIMA DIVISIONE): Lorenzo Bergia (10 reti in 14 gare)1931/32 (PRIMA DIVISIONE): Piero Cini (15 reti in 11 gare)1932/33 (PRIMA DIVISIONE): Nicolò Nicolosi (14 reti in 14 gare)1933/34 (PRIMA DIVISIONE): Ercole Bodini (21 reti in 29 gare)1934/35 (SERIE B): Nicolò Nicolosi (12 reti in 22 gare)1935/36 (SERIE B): Nicolò Nicolosi (16 reti in 31 gare)1936/37 (SERIE B): Ettore Brossi (15 reti in 34 gare)1937/38 (SERIE C): Carlo Ravizzoli (11 reti in 17 gare)1938/39 (SERIE C): Enzo Bellini (12 reti in 20 gare)1939/40 (SERIE B): Carlo Ravizzoli (4 reti in 21 gare)1940/41 (SERIE C): Vito Servello (7 reti in 20 gare)1941/42 (SERIE C): Engelbert Koenig (18 reti in 23 gare)1942/43 (SERIE C): Marco Romano (26 reti in 17 gare)1946/47 (SERIE C): Giovanni Musumeci (5 reti in 13 gare)1947/48 (SERIE C): Arnaldo Cadei (18 reti in 23 gare)**1948/49 (SERIE C): Giovanni Prevosti (7 reti in 30 gare) e Armando Perrone (7 reti 12 gare)1949/50 (SERIE B): Serafino Romano (11 reti in 38 gare)1950/51 (SERIE B): Guido Klein (15 reti in 31 gare)1951/52 (SERIE B): Guido Klein (13 in 36 gare)1952/53 (SERIE B): Bruno Micheloni (12 reti in 31 gare)1953/54 (SERIE B): Michele Manenti (15 reti in 29 gare)**1954/55 (SERIE B): Vittorio Ghiandi (11 reti in 32 gare)1955/56 (SERIE B): Francesco Bassetti (10 reti in 30 gare)1956/57 (SERIE B): Renzo Uzzecchini (10 reti in 31 gare) e Sebastiano Buzzin (10 reti in 34 gare)1957/58 (SERIE B): Riccardo Carapellese (6 reti in 19 gare) e Sebastiano Buzzin (6 reti in 33 gare)1958/59 (SERIE B): Guido Macor (10 reti in 31 gare)1959/60 (SERIE B): Memo Prenna (11 reti in 33 gare)1960/61 (SERIE A): Memo Prenna (11 reti in 31 gare)1961/62 (SERIE A): Memo Prenna (7 reti in 27 gare)1962/63 (SERIE A): Bruno Petroni (11 reti in 28 gare)1963/64 (SERIE A): Giovanni Fanello (9 reti in 25 gare)1964/65 (SERIE A): Carlo Facchin (13 reti in 33 gare)1965/66 (SERIE A): Carlo Facchin (9 reti in 32 gare)1966/67 (SERIE B): Sergio Pietro Baisi (9 reti in 34 gare)1967/68 (SERIE B): Alessandro Vitali (9 reti in 31 gare)1968/69 (SERIE B): Maurizio Cavazzoni (6 reti in 30 gare)1969/70 (SERIE B): Aquilino Bonfanti (13 reti in 34 gare)1970/71 (SERIE B): Aquilino Bonfanti (5 reti in 30 gare)1971/72 (SERIE B): Fulvio Francesconi (10 reti in 30 gare)1972/73 (SERIE B): Fulvio Francesconi (10 reti in 36 gare)1973/74 (SERIE B): Giampietro Spagnolo (10 reti in 31 gare)1974/75 (SERIE C): Giampietro Spagnolo (20 reti in 34 gare)** e Claudio Ciceri (18 reti in 37 gare)1975/76 (SERIE B): Claudio Ciceri (11 reti in 37 gare)1976/77 (SERIE B): Bortolo Mutti (8 reti in 33 gare)1977/78 (SERIE C): Pierantonio Bortot (8 reti in 26 gare)1978/79 (SERIE C1): Claudio Ciceri (7 reti in 23 gare) e Damiano Morra (7 reti in 30 gare)1979/80 (SERIE C1): Marco Piga (12 reti in 31 gare)1980/81 (SERIE B): Lorenzo Barlassina (7 reti in 38 gare)1981/82 (SERIE B): Aldo Cantarutti (10 reti in 36 gare) e Angelo Crialesi (10 reti in 35 gare)1982/83 (SERIE B): Aldo Cantarutti (11 reti in 36 gare)1983/84 (SERIE A): Aldo Cantarutti (4 reti in 22 gare)1984/85 (SERIE B): Pedrinho (7 reti in 35 gare)1985/86 (SERIE B): Carlo Borghi (10 reti in 36 gare)1986/87 (SERIE B): Orazio Sorbello (6 reti in 30 gare)1987/88 (SERIE C1): Adriano Polenta (6 reti in 31 gare)1988/89 (SERIE C1): Giancarlo Marini (5 reti in 32 gare)1989/90 (SERIE C1): Loriano Cipriani (12 reti in 25 gare)1990/91 (SERIE C1): Loriano Cipriani (11 reti in 32 gare)1991/92 (SERIE C1): Loriano Cipriani (6 reti in 27 gare)1992/93 (SERIE C1): Loriano Cipriani (11 reti in 29 gare)1993/94 (ECCELLENZA): Antonino Belnome (15 reti in 28 gare) e Andrea Mariano (15 reti in 26 gare)1994/95 (C.N.D.): Giuseppe Mosca (19 reti in 28 gare)**1995/96 (SERIE C2): Domenico Naccari (10 reti in 33 gare)1996/97 (SERIE C2): Tiziano D’Isidoro (13 reti in 32 gare)**1997/98 (SERIE C2): Luca Lugnan (5 reti in 23 gare)1998/99 (SERIE C2): Francesco Passiatore (8 reti in 29 gare)1999/00 (SERIE C1): Francesco Passiatore (10 reti in 29 gare)2000/01 (SERIE C1): Alessandro Ambrosi (10 reti in 16 gare)2001/02 (SERIE C1): Eddy Baggio (18 reti in 33 gare)2002/03 (SERIE B): Lulù Oliveira (13 reti in 36 gare)2003/04 (SERIE B): Lulù Oliveira (13 reti in 38 gare) e Giuseppe Mascara (13 reti in 41 gare)2004/05 (SERIE B): Jeda (6 reti in 19 gare)2005/06 (SERIE B): Gionatha Spinesi (23 reti in 38 gare)2006/07 (SERIE A): Gionatha Spinesi (17 reti in 32 gare)2007/08 (SERIE A): Jorge Martinez (8 reti in 31 gare)2008/09 (SERIE A): Giuseppe Mascara (12 reti in 34 gare)2009/10 (SERIE A): Maxi Lopez (11 reti in 17 gare)2010/11 (SERIE A): Maxi Lopez (8 reti in 35 gare)2011/12 (SERIE A): Francesco Lodi (9 reti in 37 gare)2012/13 (SERIE A): Gonzalo Bergessio (13 reti in 32 gare)2013/14 (SERIE A): Gonzalo Bergessio (10 reti in 30 gare)2014/15 (SERIE B): Emanuele Calaiò (18 reti in 35 gare)2015/16 (LEGA PRO): Caetano Calil (11 reti in 32 gare)2016/17 (LEGA PRO): Andrea Mazzarani (9 reti in 28 gare)2017/18 (SERIE C): Davis Curiale (15 reti in 33 gare)**2018/19 (SERIE C): Francesco Lodi (11 reti in 35 gare)2019/20 (SERIE C): Andrea Mazzarani (7 reti in 27 gare)2020/21 (SERIE C): Manuel Sarao ( 8 reti in 27 gare)2021/22 (SERIE C): Luca Moro (16 reti in 13 gare)**Campionato in corso**Capocannoniere del torneo