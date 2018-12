Catania: Lodi aggancia Bergessio e il settimo posto

Continua a ritmi intensi la scalata diverso le zone altissime della classifica dei marcatori del Calcio Catania 1946. Con la rete siglata alla Cavese, nel match vinto per 5-0 domenica scorsa, il numero 10 rossazzurro ha raggiunto quota, agguantando il settimo posto in coabitazione con primatista di reti in Serie A con la maglia del Catania ).Per Ciccio Lodi si tratta della settima rete in stagione (due delle quali in Coppa Italia, a Como e Foggia su punizione), nonché lacon la casacca rossazzurra. Nel mirino di Lodi c’è adesso la sagoma di, leggenda del Catania degli anni settanta, attualmente al sesto posto con tre reti di vantaggio sul fantasista campano.Nel dettaglio tutte le reti Ciccio Lodi in rossazzurro:1) (Serie A 2010-11) Catania-Lecce 3-2: punizione2) (Serie A 2010-11) Catania-Lecce 3-2: punizione3) (Serie A 2010-11) Juventus-Catania 2-2: punizione4) (Serie A 2011-12) Novara-Catania 3-3: punizione5) (Serie A 2011-12) Catania-Inter 2-1: rigore6) (Serie A 2011-12) Catania-Palermo 2-0: punizione7) (Serie A 2011-12) Parma-Catania 3-3: rigore8) (Serie A 2011-12) Udinese-Catania 2-1: rigore9) (Serie A 2011-12) Catania-Genoa 4-0: rigore10) (Serie A 2011-12) Siena-Catania 0-1: rigore11) (Serie A 2011-12) Catania-Fiorentina 1-0: rigore12) (Serie A 2011-12) Roma-Catania 2-2: rigore13) (Serie A 2012-13) Catania-Genoa 3-2: punizione14) (Serie A 2012-13) Udinese-Catania 2-2: punizione15) (Serie A 2012-13) Catania-Lazio 4-0: rigore16) (Serie A 2012-13) Palermo-Catania 3-1: punizione17) (Coppa Italia 2012-13) Catania-Cittadella 3-1: punizione18) (Coppa Italia 2012-13) Parma-Catania 4-5 d.c.r.: rigore19) (Serie A 2012-13) Parma-Catania 1-2: punizione20) (Serie A 2012-13) Catania-Udinese 3-1: punizione21) (Serie A 2013-14) Catania-Bologna 2-0: rigore22) (Serie A 2013-14) Catania-Atalanta 2-1: movimento23) (Serie C 2017-18) Virtus Francavilla-Catania 0-3: rigore24) (Serie C 2017-18) Catania-Fidelis Andria 1-0: rigore25) (Serie C 2017-18) Paganese-Catania 2-5: punizione26) (Serie C 2017-18) Paganese-Catania 2-5: rigore27) (Serie C 2017-18) Lecce-Catania 1-1: rigore28) (Serie C 2017-18) Akragas-Catania 1-3: movimento29) (Serie C 2017-18) Catania-Trapani 1-2: rigore30) (Serie C 2017-18) Catania-Robur Siena 2-1: rigore31) (Coppa Italia 2018-19): Catania-Como 3-0: punizione32) (Coppa Italia 2018-19): Foggia-Catania 1-3: punizione33) (Serie C 2018-19): Catania-Vibonese 3-0: rigore34) (Serie C 2018-19): Catania-Trapani 3-1: rigore35) (Serie C 2018-19): Catania-Trapani 3-1: movimento36) (Serie C 2018-19): Catania-Virtus Francavilla 1-0: rigore37) (Serie C 2018-19): Catania-Cavese 5-0: rigore37 totali20 su rigore14 su punizione3 in movimento20 in Serie A13 in Serie C - Play-off4 in Coppa Italia21 al "Massimino"16 in trasferta