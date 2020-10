Catania-Juve Stabia: probabili formazioni

Per la gara valida per la terza giornata di andata del campionato di Serie C 2020/21, nonché primo turno infrasettimanale della stagione, il Catania incrocia sul proprio percorso la Juve Stabia, fresca di retrocessione in terza serie. Allo stadio "Angelino Nobile" di Lentini, vista la temporanea indisponibilità del "Massimino" per via degli interventi al manto erboso, i rossazzurri di mister Raffaele proveranno a dare continuità alla bella prestazione di Monopoli che prodotto la prima vittoria stagionale dopo un inizio, fra Notaresco e Paganese, assai balbettante. Discorso simile per le vespe di Pasquale Paladino che dopo il K.O. iniziale (1 a 2 al "Menti" dall'Avellino) hanno violato domenica scorsa il "Razza" di Vibo Valentia con una rete allo scadere di Alessandro Mastalli. Calcio d'inizio alle ore 18.30. La gara si disputerà a porte chiuse.Direzione di gara affidata al signor Nicolò Marini della sezione di Trieste. Il fischietto giuliano sarà coadiuvato dagli assistenti Francesco Valente di Roma 2 ed Amir Salama di Ostia Lido; quarto ufficiale il signor Francesco Cosso di Reggio Calabria. Per Marini si tratta del secondo incrocio con il Catania, nella passata stagione ha diretto la sfida di Teramo conclusasi sull'1-1.In casa Catania, oltre agli indisponibili Santurro (out per almeno un mese), Dall'Oglio e Pinto, non convocati i giovani Noce ed Arena, nonché Maldonado (per i noti problemi burocratici). Prima convocazione per Emmausso e Confente, con quest'ultimo che prende il numero 32. Per quanto concerne l'undici di partenza, possibile la conferma del 3-5-2 visto al "Veneziani", anche se la tentazione 3-4-3 potrebbe avere la meglio. In tal senso, il tridente offensivo dovrebbe essere quello composto da Biondi, Sarao (o Reginaldo) e Gatto; in porta confermato Martinez. In casa gialloble gli indisponibili sono 4: Bentivegna, Lia, Russo e Francesco Orlando, quest'ultimo positivo al Covid-19. Mister Padalino dovrebbe confermare il 4-3-3 opposto tre giorni fa alla Vibonese. Possibile l'innesto di Bubas dal primo minuto.CATANIA (3-5-2): Martinez; Tonucci, Claiton, Silvestri; Calapai, Biondi, Vicente (Welbeck), Rosaia, Albertini; Sarao, Reginaldo. A disp.: Della Valle, Confente, Panebianco, Zanchi, Izco, Welbeck, Emmausso, Gatto, Manneh, Pecorino, Piovanello. All: RaffaeleJUVE STABIA (4-3-3: Tomei; Codromaz, Troest, Allievi, Rizzo; Scaccabarozzi, Berardocco, Mastalli; Golfo, Romero, Bubas. A disp.: Lazzari, Maresca, Garattoni, Mulè, Oliva, Troest, Bovo, Fantacci, Guarracino, Vallocchia, Volpicelli, Cernigoi. All: PadalinoARBITRO: Nicolò Marini di TriesteASSISTENTI: Francesco Valente di Roma 2 ed Amir Salama di Ostia LidoIV UFFICIALE: Francesco Cosso di Reggio CalabriaINDISPONIBILI: Santurro, Dall'Oglio, Pinto, Maldonado; Bentivegna, Lia, Orlando e RussoSQUALIFICATI: -