 Vai al contenuto
Menu
Home
Partite
Calendario Classifica Prossima partita
Statistiche
Catania in numeri Leader stagionali
Archivio
Giocatori Allenatori Stagioni Avversarie Curiosità & record
News Foto Il Muro
Catania

Catania-Inter U23, arbitra Bruno Spina di Barletta

Il direttore di gara pugliese, al secondo anno in CAN C, sarà affiancato da Mastrosimone e Mambelli.
di Redazione

Sarà Bruno Spina della sezione AIA di Barletta a dirigere Catania-Inter U23, gara valida per la prima giornata del girone C di Serie C Sky Wifi 2026/27, in programma domenica 23 agosto alle ore 18.00 allo stadio “Angelo Massimino”.

La designazione è stata ufficializzata dall’Associazione Italiana Arbitri. Spina sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Mastrosimone di Rimini e Tommaso Mambelli di Cesena. Il quarto ufficiale sarà Edoardo Gianquinto di Parma, mentre il ruolo di operatore FVS sarà affidato a Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria.

Classe 1993, nato a Canosa di Puglia il 25 luglio, Spina appartiene alla sezione di Barletta e ha iniziato il proprio percorso nelle categorie nazionali dopo essere transitato dalla CAI. Il debutto in Serie D risale al 12 febbraio 2022, in occasione di Seravezza Pozzi-Sasso Marconi. Prima della promozione tra i professionisti aveva già accumulato una quarantina di direzioni nella massima categoria dilettantistica.

Catania-Inter U23, arbitra Bruno Spina di Barletta

Nell’estate del 2025 è arrivato il salto nella CAN C, entrando quindi nell’organico degli arbitri chiamati a dirigere il campionato di Serie C.

La sua prima stagione tra i professionisti gli ha consentito di prendere rapidamente confidenza con la categoria.  Nel corso del campionato 2025/26 Spina ha diretto anche gare del girone C, tra cui Benevento-Atalanta U23 e Cosenza-Picerno, maturando dunque esperienza anche nel contesto meridionale della categoria.

Per il direttore di gara pugliese si tratta quindi di una designazione significativa: il Massimino, alla prima giornata e davanti al pubblico rossazzurro, rappresenta subito un banco di prova di peso all’inizio della sua seconda stagione in CAN C.

La squadra arbitrale
Arbitro: Bruno Spina (Barletta)
Assistente 1: Andrea Mastrosimone (Rimini)
Assistente 2: Tommaso Mambelli (Cesena)
Quarto ufficiale: Edoardo Gianquinto (Parma)
Operatore FVS: Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria)

Continua su CalcioCatania.com

Partite, dati, archivio e community rossazzurra
Partite La prossima partita del Catania Apri → Campionato Catania 8° · 0 punti Classifica → Archivio Stagione 2026-2027 Rosa e statistiche → Community Entra nel Muro rossazzurro Partecipa →

Partita collegata

Catania VS Inter U23 Campionato
23 agosto 2026 · 18:00
Angelo Massimino
Catania, 10.634 abbonati: quota 12 mila è nel mirino
18 ago 2026

Catania, 10.634 abbonati: quota 12 mila è nel mirino

Catania-Inter U23, scatta la prevendita
18 ago 2026

Catania-Inter U23, scatta la prevendita