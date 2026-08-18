Catania-Inter U23, arbitra Bruno Spina di Barletta

Sarà Bruno Spina della sezione AIA di Barletta a dirigere Catania-Inter U23, gara valida per la prima giornata del girone C di Serie C Sky Wifi 2026/27, in programma domenica 23 agosto alle ore 18.00 allo stadio “Angelo Massimino”.

La designazione è stata ufficializzata dall’Associazione Italiana Arbitri. Spina sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Mastrosimone di Rimini e Tommaso Mambelli di Cesena. Il quarto ufficiale sarà Edoardo Gianquinto di Parma, mentre il ruolo di operatore FVS sarà affidato a Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria.

Classe 1993, nato a Canosa di Puglia il 25 luglio, Spina appartiene alla sezione di Barletta e ha iniziato il proprio percorso nelle categorie nazionali dopo essere transitato dalla CAI. Il debutto in Serie D risale al 12 febbraio 2022, in occasione di Seravezza Pozzi-Sasso Marconi. Prima della promozione tra i professionisti aveva già accumulato una quarantina di direzioni nella massima categoria dilettantistica.

Nell’estate del 2025 è arrivato il salto nella CAN C, entrando quindi nell’organico degli arbitri chiamati a dirigere il campionato di Serie C.

La sua prima stagione tra i professionisti gli ha consentito di prendere rapidamente confidenza con la categoria. Nel corso del campionato 2025/26 Spina ha diretto anche gare del girone C, tra cui Benevento-Atalanta U23 e Cosenza-Picerno, maturando dunque esperienza anche nel contesto meridionale della categoria.

Per il direttore di gara pugliese si tratta quindi di una designazione significativa: il Massimino, alla prima giornata e davanti al pubblico rossazzurro, rappresenta subito un banco di prova di peso all’inizio della sua seconda stagione in CAN C.

La squadra arbitrale

Arbitro: Bruno Spina (Barletta)

Assistente 1: Andrea Mastrosimone (Rimini)

Assistente 2: Tommaso Mambelli (Cesena)

Quarto ufficiale: Edoardo Gianquinto (Parma)

Operatore FVS: Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria)