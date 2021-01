Catania-Foggia: Curcio vs Tonucci, sfida da 'doppi ex'!

In vista di Catania-Foggia, match valido per la diciannovesima ed ultima giornata del girone di andata, in programma domenica 17 gennaio 2021 allo stadio “Angelo Massimino”, riflettori puntati sul. Una componente, mai secondaria, che in questa sfida assume una valenza non secondaria. Domenica ritornerà a calcare iletneo un calciatore che pur giocando pochissimo con la maglia rossazzurra (14 gare) è stato più volte incisivo. Si tratta di, maglia numero 10 sulle spalle, autore di 4 reti tutte decisive: la doppietta all’AZ Picerno, decisiva per la vittoria in casa dei lucani; il gol (su rigore) alla Vibonese nel match del primo marzo 2020, l’ultimo con i tifosi rossazzurri presenti nelle tribune dell’impianto di Piazza Spedini e, infine, l’altro calcio di rigore, il terzo, trasformato nella gara dei play-off con la Virtus Francavilla. Reti e numeri di un calciatore che, sinceramente, avrei ancora visto bene con la nostra maglia… Dall’altra parte della barricata, a bloccarne colpi ed estro, il roccioso, autore di 41 presenze e 3 reti con la maglia dei satanelli nella annata di Serie B 2018-19. Non c’è due senza tre, anche se, il tre in questione,, sarà costretto a rimanere in disparte per via di una lesione distrattiva di primo grado alla coscia destra. Nella lunga dell’esperto difensore classe 1986, passato al Foggia lo scorso ottobre, ci sono anche nove presenze con la maglia del Catania, esattamente nella seconda parte dell’infausta stagione 2014-15.Ampia carrellata finale con gli altri doppi ex del passato. In porta spicca l'argentino, estremo difensore etneo nel biennio 2007-2009, al Foggia nella stagione 2018-19 in cadetteria. Fra i pali spazio anche a: rossonero nella stagione 1982-83, in rossazzurro nel 1986-87 (conclusa con la retrocessione in C1) per un totale di 6 presenze e 10 reti sul groppone. Abbastanza corposo l’elenco dei componenti del reparto arretrato:(28 presenze in rossazzurro nel campionato di Serie C1 edizione 1991-92, ceduto proprio al Foggia di Zeman al termine della stagione),(in rossonero, senza grandi fortune, nel 2001 in Serie C2),(al Foggia dall’ottobre al giugno 1998 in B, al Catania, sempre in cadetteria, nel 2002-03),ed i foggianiTanta roba anche a centrocampo:meglio noto come(brillante calciatore degli etnei negli anni sessanta, tecnico dei pugliesi nella stagione 1978-79),(in rossazzurro dal 1982 al 1985 e nella stagione 1988-89, al Foggia nel 1985-86),(al Catania nel biennio 1988-90),(rossazzurro nella stagione 1991-92, successivamente tra i punti di forza del Foggia di Zeman),(prodotto del vivaio foggiano, in rossazzurro dal gennaio al giugno 2002 per un totale di 9 presenze e una rete, quella siglata al Taranto nella gara di campionato vinta per 3-0),Nomi importanti anche nel reparto avanzato:(al Foggia nel 1946-47, al Catania nella stagione successiva),(95 presenze e 16 reti dal 1981 al 1984 con la maglia del Catania, al Foggia nel campionato 1985-86),(3 gettoni nel Foggia 1998-99, al Catania senza incidere nel campionato 2000-01 in C1),(74 presenze e 26 reti nel Catania, al Foggia nella prima parte della stagione 2004-05),edPoker in panchina con,quest'ultimo protagonista di annate indimenticabili in entrambe le ‘piazze’, con ben tre promozioni: due da tecnico (a Catania dalla B alla A, a Foggia dalla C2 alla C1) e una da calciatore (a Catania dal CND alla C2 nel 1994-95).