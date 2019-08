Catania-Fanfulla: precedenti solo in Serie B

A distanza di oltre sessantacinque anni dall’ultima volta, era il, si giocava per la seconda giornata di ritorno del campionato cadetto, il Catania ritorna ad incrociare sul proprio cammino il bianconero del Fanfulla di Lodi. Società storica, quella lombarda, fondata nel 1908, rifondata nel 2015 dopo il fallimento, che vantafra il 1938 e il 1954. Nel periodo d’oro della storia del Fanfulla si collocano anchecon l’Elefante. Il bilancio, dal 1946, vede prevalere lievemente la compagine rossazzurra, vittoriosa in cinque occasioni: 4 volte in casa (l’ultima delle quali nella stagione 1952-53) e una in terra lombarda.Quattro le affermazioni dei bianconeri, l’ultima delle quali proprio nel giorno dell’ultimo precedente assoluto fra i due club: 1 a 0 al “Cibali” con rete di Santagostino dopo appena due minuti di gioco. Una sconfitta ininfluente per gli etnei di misterche da lì a poco avrebbero festeggiato la promozione in Serie A, la prima nella storia del calcio catanese. Vittoria prestigiosa per i bianconeri che, al termine della stagione, retrocedettero in terza serie. L’unico pareggio fra le due compagini risale al: 0 a 0 in terra lombarda. Nel computo dei precedenti bisogna annoverare le due gare fra il Fanfulla e l’Associazione Fascista Calcio Catania risalenti al campionato di Serie B 1939-40: 1 a 1 in Sicilia, 2 a 0 bianconero in Lombardia.Di seguito il quadro completo di tutti i precedenti:1939-40: A.F.C. Catania-Fanfulla 1-1 (Serie B)1939-40: Fanfulla-A.F.C. Catania 2-0 (Serie B)1949-50: Catania-Fanfulla 5-0 (Serie B)1949-50: Fanfulla-Catania 2-0 (Serie B)1950-51: Catania-Fanfulla 1-0 (Serie B)1950-51: Fanfulla-Catania 4-3 (Serie B)1951-52: Catania-Fanfulla 2-1 (Serie B)1951-52: Fanfulla-Catania 3-1 (Serie B)1952-53: Catania-Fanfulla 3-2 (Serie B)1952-53: Fanfulla-Catania 0-0 (Serie B)1953-54: Catania-Fanfulla 0-1 (Serie B)1953-54: Fanfulla-Catania 2-3 (Serie B)VITTORIE CATANIA: 5VITTORIE FANFULLA: 4PAREGGI: 1RETI CATANIA: 18RETI FANFULLA: 14Ai fini della ricostruzione storica è stato fondamentale l'apporto del volume "Tutto il Catania minuto per minuto"