Catania-Como: aperitivo di Coppa in attesa del ripescaggio...

A meno di due mesi di distanza dall’ultima volta, era il 10 di giugno, si giocava la gara di ritorno delle semifinali play-off contro la Robur Siena, si riaccendono le luci dei riflettori dello stadio “Angelo Massimino”, pronti ad illuminare il debutto stagionale del Catania targato Andrea Sottil. Nel menù dell’ultima domenica di luglio c’è il, match valido per il primo turno eliminatorio della Coppa Italia maggiore. I rossazzurri rientrano nel tabellone della manifestazione nazionale che mette in palio la coccarda tricolore a tre anni dall’ultima: sonora sconfitta per mano del Cesena (1-4) sempre nell’impianto di Piazza Spedini.Al di là del prestigioso ritorno, del nome dell’avversario che rievoca dolci ricordi romani, quella di domenica sera sarà l’occasione buona per vedere all’opera la creatura di mister Sottil, tecnico reduce dalla promozione colta in quel di Livorno che ritorna in rossazzurro da allenatore per bissare quanto fatto da giocatore. Bissare, che tradotto vuol dire promozione: ieri (2005-06) in A, oggi in B. Una Serie B che, comunque, potrebbe arrivare ancor prima del 5 maggio 2019. Molto prima. In tal senso, la prossima settimana potrebbe essere decisiva, con l'udienza alla Corte Federale d'Appello fissata per. Giornata decisiva che potrebbe sancire l’agognato ritorno dell’Elefante in Serie B.Prima di allora, però, bisognerà superare il turno contro la formazione lariana di mister: società dal passato glorioso scivolata tra i dilettanti ma pronta al ripescaggio in terza serie. La vincente del confronto affronterà domenica prossima il Foggia in Puglia.PORTIERI: Fabiani, Pisseri.DIFENSORI: Aya, Blondett, Lovric, Marchese, Noce.CENTROCAMPISTI: Biagianti, Bucolo, Caccetta, Di Grazia, Fornito, Lodi, Papaserio.ATTACCANTI: Barisic, Curiale, Graziano, Pozzebon, Rossetti.