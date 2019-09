Catania-Cavese, presentazione: reagire e ripartire

Mercoledì 25 settembre in serie C si giocherà il primo dei quattro turni infrasettimanali previsti dal calendario. Nel girone C il Catania riceverà al "Massimino" la Cavese. L’incontro, valido per la sesta giornata di andata, avrà inizio alle 20.45 e sarà arbitrato dal sig. Enrico Maggio di Lodi che avrà come assistenti Francesco Santi e Khaled Bahri.Dopo cinque gare i rossazzurri sono quinti in classifica con 9 punti, a meno 3 dalla vetta occupata attualmente dalla Ternana, la quale è seguita da Reggina (che alla settima giornata ospiterà gli etnei) a quota 11, Catanzaro e Potenza, entrambe a quota 10; i biancoblu, invece, hanno 5 punti.L’Elefante è reduce dalla seconda sconfitta in campionato, la seconda consecutiva in trasferta. Domenica scorsa a Monopoli si è vista un’altra prova deludente, lontano dal "Massimino", dopo quella di Potenza alla terza giornata. I quattro gol segnati dalla formazione di Beppe Scienza fanno ulteriormente 'lievitare' i gol al passivo dei rossazzurri, che adesso sono 10. Solo il Rieti fin qui ha fatto peggio (14 reti subite) e per una squadra che concorre per la vittoria del campionato è un piccolo campanello d’allarme. Undici, invece, sono i gol fatti, meglio finora ha fatto solo la Reggina, con dodici reti all’attivo. Mazzarani, col gol del momentaneo 1-1, è salito a quota 2 in campionato. Quello di Rota, del momentaneo vantaggio ospite, è stato il primo autogol a favore del Catania. Contro la Cavese sarà la terza sfida tra le mura amiche, nelle due precedenti sono arrivate altrettante vittorie, entrambe di misura: 1-0 con la Viterbese e 2-1 con la Virtus Francavilla nella gara d’esordio al "Massimino".I blufoncé hanno già effettuato un avvicendamento in panchina, con l’esonero dell’ex centrocampista di Inter e Roma nonché ex tecnico dell’Elefante durante la stagione 2015/2016, Francesco Moriero. Al suo posto è stato scelto Salvatore Campilongo, che nella sua carriera da calciatore è stato attaccante del Venezia e del Palermo. Per il tecnico campano al suo esordio è arrivata subito una vittoria, domenica contro la Paganese al "Lamberti". Primo successo in campionato, di misura, grazie al gol di Domenico Germinale. Con Moriero, invece, gli aquilotti hanno ottenuto due pari e subito due k.o. I pareggi sono arrivati in casa, contri Picerno all’esordio e Vibonese alla terza giornata, entrambi con il punteggio di 1-1. Sconfitte in casa di Reggina (5-1) e Teramo (2-0).